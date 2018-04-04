宋MAX家庭体验日幸福满载

3月30日，以“在一起 更完美”为主题的宋MAX家庭体验日活动在上海和苏州两地温馨上演。媒体朋友们不仅体验了宋MAX的大美魅力，更获得了一次携全家老小畅游苏州博物馆、拙政园等景点，体验苏州剪纸等传统民间艺术的难得机会。

作为本次活动全程陪伴和见证全家欢声笑语的幸福座驾，宋MAX不仅开启了比亚迪的造车新时代，也引领比亚迪强势回归燃油车第一阵营。

宋MAX采用艾格打造的全新“Dragon Face”设计语言，既顺应国际设计潮流又符合国人的审美，让我们全家第一眼看到就为之惊艳。除了让人耳目一新的高颜值，宋MAX的内饰设计也可圈可点。首先是中控台搭载的12.8英寸高清CarPad牢牢吸引了孩子们的眼球，而在妻子和老人看来，360°全景影像系统、PM2.5绿净系统以及后排独立控制自动空调等实用的高端配置，更是值得点赞。

宋MAX定位为家庭用车，2785mm的超长轴距带来了不错的空间表现，各排空间都比较宽裕，即使是长时间坐在第三排的老人也表示感觉舒畅不压抑。

此次家庭体验日活动，宋MAX给了我们全家一次“在一起更完美”的幸福体验，其兼顾平顺性和经济性的动力、安稳舒适的底盘、静谧的私人空间、人性化的智能安全配置表现出超越同级的内在品质，中国主流家庭用车领导者的称号实至名归。

（焦坚英）