宝马全新5系插电式 混合动力上市

3月30日，宝马在BMW上海体验中心奏响了新能源战略发展的新篇章，在此前已经构建的新能源生态系统基础上，启动全面的Mission i攻势。据悉，全新BMW 5系插电式混合动力即日起全国正式上市，从而使得BMW品牌在中国的新能源产品阵营扩大到6个车系。新车型官方建议零售价49.89万元，全国购买该款车型的客户均可以在此价格基础上再享受1.68万元的国家新能源车补贴以及全额约4.2万元购置税免缴的优惠政策，在上海、深圳、杭州、成都、广州等新能源车发展重点城市，还可以享受当地免费新能源车牌照、不限购不限行等不同政策支持。

另外，宝马还宣布将联手国内优秀的公共充电服务合作伙伴，在今年底之前进一步扩大即时充电TM公共服务网络，将充电桩数量从65,000个提升到80,000个，覆盖全国超过100个城市。 （老 铁）