中国汽车保有量已达1.8亿辆-汽车后市场加快“线上化”

据知名汽车市场分析得出；中国汽车市场连续多年的两位数以上增幅如今已逐渐放缓，但是保有量的大幅增长却给汽车后市场带来巨大商机。中国汽车流通协会数据显示，中国汽车保有量已高达1.8亿辆，而整车制造和零部件利润分占产业链20%，其它60%的利润则来源于汽车后市场服务，汽车后市场售后服务的利润是整车销售利润的3倍，已成为整车销售之后的汽车市场的第二块“大蛋糕”。预计中国汽车后市场的规模3年内将超过1万亿元。在这个万亿蛋糕上，汽车后市场的“线上化”可谓天地广阔，大有作为。

市场总量高增长下，车主的保养频次和常规保养费用却下滑，这说明汽车服务业将进入尊重车主思维的时代，即用户思维时代。根据用户的内心需求来售卖服务将成为汽车后市场的决胜关键。

1507名车主的调研数据显示，56%的车主至少半年对汽车进行一次常规保养，常规维保年平均消费为3,021元。中高端车主自购配件比例上升，价格、选择性和质量仍为自购主要原因．在配件类自购渠道中，车主更青睐电商及品牌在线商城，其中机油线下渠道缩减比例明显。汽车用品的购买方面，自购比例不断上升，车龄越低，对汽车用品品牌及品质关注度越高，产品选择已经从价格导向转向品牌导向。

车市细分市场之战向后市场转移已是不争的事实，对于背负巨大销售压力的车企们来说，汽车后市场将成为未来最大的利润增长点，不少固守汽车市场前沿阵地的传统车企，开始纷纷转型，排兵布阵后市场。而今随着移动互联网时代的全面到来和交通部推出新政策，“互联网+汽车后市场”已成为一股不可逆转的新趋势，互联网巨头跨界进入汽车后市场已成为一种时代潮流。更令人关注的是，跨界的家电连锁巨头和BAT等电商大平台也都开始入局汽车后市场，以创新的名义和以新零售/无界零售来“跨界打劫”高调进入汽车后市场。家电连锁巨头国美从供应链服务切入汽车后市场，苏宁则从销售和汽车金融切入，全产业布局。

未来，在汽车后市场领域，新老企业将进入激烈的交锋。新入的企业将给这个行业传统霸主带来怎样的冲击，又将被怎样地回击，是未来行业中一个长久看点。诸多新生力量的加入，以及传统企业的转型，最终将使得汽车后市场行业格局出现巨大的改变。 （黄静洁）