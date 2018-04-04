都市智先锋 标配新基准-试驾东风悦达起亚新一代智跑

近日，东风悦达起亚SUV战略之作新一代智跑全国媒体试驾会在六朝古都南京盛大举行。

作为Design Kia的全新作品，新一代智跑的外观设计展现了东风悦达起亚对汽车美学的全新思考，以硬派、坚固、大气风格刷新中国SUV设计理念，引领汽车设计的全新硬派美学风潮。

内饰部分，新一代智跑采用了横向、水平的设计，像城墙一样，环绕保护着驾乘者，带来强烈的安全感。新一代智跑内饰还大量运用了皮革的设计、精致的缝线，在强调科技感的同时，也营造出足够的舒适感。

第一代Sportage开创了都市 SUV 这一全新产品类型，而新一代智跑则是在延续家族光环的同时，以超群实力重新定义了紧凑级SUV标配概念。在智能驾驭、卓越安全、便利配置等方面，新一代智跑都设置了该级别市场的入门基准。

安全方面，新一代智跑搭载了起亚全球领先的安全技术品牌 DRIVE WiSE（智享未来），涵盖FCA前方防撞辅助、LKA车道保持辅助、LDW 车道偏离预警、DAW驾驶员疲劳提醒等功能，不仅可实现对驾驶者的守护，更可为乘客、行人及周边车辆提供更好的安全保护。

新一代智跑将在紧凑级SUV市场树立新标杆，势必会成为中国都市 SUV 市场的“都市智先锋 标配新基准”。

（黄静洁）