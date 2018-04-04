纽约车展强劲发力-多款重磅新车零距离

晨报记者 邬思蓓

就像车和车之间、品牌和品牌之间一样，车展其实也是有高低贵贱之分的，而记者一直觉得衡量一个车展江湖地位的标准就只有一个，那就是看全球首发车的数量，而且这里所说的全球首发车是指量产的重磅车型，那些花里胡哨的全球首发概念车其实距离我们的生活还是太遥远了，不能做为评判标准。前不久刚结束的日内瓦车展就属于业界标杆了，特别是在超跑领域，选择在日内发首发的跑车性能车实在太多，江湖地位当然显著。前些年名不见经传的纽约车展在今年强劲发力了，居然有这么多重磅的车型选择在纽约车展首发亮相，不信？晨报记者带你来细数一下，重磅不重磅？你看了以后就会知道了。

凯迪拉克XT4

作为北美豪华品牌的另一个代表，凯迪拉克在纽约车展的展台面积也算蛮大的，也有性能版本V系列的亮相，但是最吸引人的还是属于“买得起”系列车型的XT4。

XT4做为凯迪拉克的全新车型，肩负了太多使命，他独自一人要和德系豪华三小强作战，X1、Q3、GLA没有一个是好惹的，让我们来看看XT4准备了哪些武器哦。外观方面还是钻石切割的造型，这种风格用在小车上其实也还不错，XT4还适当进行了圆润的处理，让整车更为现代一点。内饰其实有点底气不足，并没有什么新颖的设计，但是智能互联系统肯定会装，凯迪拉克的舒适座椅肯定会有。动力方面，卡迪拉克依旧慷慨，2.0T 的的发动机可以给到237匹马力，变速箱也是通用目前最好的9速变速箱。

林肯AVIATOR

林肯在去年纽约车展发布的新一代领航员取得了空前的成功，这一次就顺势推出了AVIATOR，让林肯新的设计风格和定位更趋完善，我们可以在这款车上看到太多新的东西，但又没有失去美式豪华的经典原味。林肯现在把自己定义成潮流和舒享的调性，可以给到车主特有的驾乘体验，然后再融入前卫的设计和智能科技。林肯AVIATOR外观内饰都采用飞行器的设计灵感和元素，在新领航员的风格上新加入了运动和流畅线条，尺寸方面比领航员小一点，比MKX大很多，7座布局，采用新的后驱平台打造，动力总成也有全新的加持，双涡轮的插电式混动也算是业内首见了吧。

捷豹F-Pace SVR

这届纽约车展欧洲品牌参与的热情其实也还算高涨，展台规模都算比较大的，捷豹路虎的展台并不能算是最大的，但是参展车型却个个重磅，除了传统的车型之外，新能源和自动驾驶车型也占据了一席之地，这其实是捷豹路虎勇于创新的重要举措。

F-Pace SVR把F-Pace的好底盘用到了极致，在确保优秀操控的前提上，又加强了性能方面的表现，0到100只要4秒多，应该已经不是跑车型SUV，而是超跑型SUV了。

外观方面增加和很多开孔和空气动力学套件，轮胎轮毂刹车都有亮眼的升级，内饰变得更加运动，用上了碳纤维装点和炫酷的赛车座椅。而那台5.0的V8机械增压发动机也是足够吸引大排气量粉丝的尤物。

丰田新一代RAV4

RAV4在国内叫荣放，名字有点奇怪但丝毫不影响在级别中的地位啊，省心实用适合家庭的标杆就是RAV4，这款车在北美也是颇受欢迎的，所以当然也会受到众多的关注。

新RAV4在新的TNGA 架构下有了全新的变化，车辆外观进行了完全全新的设计，跟现款没有任何关系，还提供运动、豪华和越野三种不同风格的套装。既然有了越野套装，越野能力也不能是样子货啊，所以四驱系统也升级成更强的版本，还有多种地形模式可供方便选择。动力总成方面可以完全参考新凯美瑞的，2.5和2.5混动的，运动性能方面肯定也和新凯美瑞一样有巨大提升。