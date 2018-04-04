美股见顶了？专家有话说

晨报记者 刘志飞（理财主笔）

实习生 郑榆子

一路高歌猛进的美股大牛市，在今年2月份开始迎来巨震。市场上有关美股见顶之说四起，著名投资大师罗杰斯甚至提出，下次熊市将比任何一个他所经历过的更具毁灭性。同时仍有主流机构坚定看多美股，给投资者以信心。近日，由美盛环球资产投资举办的一次小型媒体会上，花旗银行个人金融银行财富管理部投资策略主管吴晶晶以及美盛旗下的锐思投资投资组合经理Bill Hench均表示继续看好美股，尤其是小盘股还有投资机会。

美股暴跌模式启动

始于2009年的这轮美股大牛市已经持续9年，尤其是在2017 年，美股的涨势近乎疯狂，直到今年2月份，美股突如其来的暴跌，让投资者惊出一身冷汗。事实上，从去年开始，就时常听到美股此轮牛市将在2018年见顶的分析报道。

始于2月份的这次大跌对于美股来讲是2016 年年初以来幅度最大的一次回调。本次回调的诱因是什么？花旗吴晶晶分析认为，一方面因为市场已经很久没有像样的回调了，另外一个触发点是因为美国1 月份非农就业的数据比预期来得更好，数据是表象，更深层次原因是大家开始担心平均时薪的数字开始比预期变得更好，会不会将来引发通胀超预期上行？继而引发美联储加息步伐比预想来得更快，后面两点才是市场投资者真正担心的问题。

花旗依旧看好美股

不过，尽管如此，花旗依然看好未来的美国股市。

目前业界对于经济增长还是相对有共识的，多数机构都认为2018年经济增长还是会维持强劲，对于2018年、2019年预估全球是平均增长3.4%，甚至比2017年来得更好。

吴晶晶表示，虽然宏观经济增速可能继续大幅上行的机会不高，但是它开始大幅下行的机会也不大，还是相对强劲的。而通胀率，2018 年预计会缓慢走升，但花旗会更多关注原油价格对通胀率的影响。花旗对于原油价格是比较谨慎保守的，认为下半年或者未来两年原油可能很难会大幅出高，可能会维持在现水位上下波动甚至有走低的可能性，这就会减低通胀大幅上行的压力。

吴晶晶表示，2018 年花旗认为利率上行比较缓慢，第一，通胀不会涨得很快，第二，主流央行在加息这件事情上都非常谨慎。市场上越来越多的人在讨论今年是不是应该加息4次，花旗还是认为3次。

锐思投资的投资组合经理Bill Hench也认同经济向好对股市构成利好。Bill Hench表示，现在利率上升的环境，事实上反而有让人非常安心的一面，大家都觉得经济终于向好了，不需要零利率这样的“拐杖”才可以让经济保持运行了，某种程度上讲这反而是大的利好，因为大家看到经济终于可以在一个正常状态下保持一个良好的运营。

被动投资不如主动出击

从实际操作的角度，花旗依然看好股票。吴晶晶表示，花旗很早提出股优于债，现在继续维持这样的观点。“我认为债券未来还是有升高的压力的，对于股票，一方面宏观经济还是相对比较支持，另外一方面微观层面来讲，企业的盈利是非常好的”。吴晶晶表示：“我们认为虽然现在分析师对于盈利预期已经非常高了，接下来可能还会超过这个预期。”

吴晶晶表示，建议投资者考虑更多的分散和从长期角度做配置。过去几年环球全球市场都很好，被动投资可能受欢迎，接下来应该主动投资，市场可能已经过了光投一个指数躺着也可以赚钱的年代，接下来投资形势会相对复杂一点。

此外，花旗对于黄金的观点比起之前相对更正面一些，现在观点比较中性相对偏强。吴晶晶表示，支撑黄金有几个因素，第一个，接下来市场波动性加大，对于避险的资产是有一些帮助的。第二，大宗商品和美元关系非常强，美元指数预计将维持弱市振荡，甚至偏向相对弱市的走势。这种情况下，对于所有用美元计价的商品包括黄金是有支撑的。不过，通常利率上涨的情况下，不是那么利好黄金。总之2018年金价应该能看到1385美元左右。

空头观点不容忽视

记者注意到，虽然目前市场上继续看好美股的观点还不少，主要理由是美国经济复苏，企业盈利增强。

不过，也有看空观点不认同经济恢复增长股市就应该涨，这一观点认为，美股牛市的启动是在金融危机最严重的时候，走牛的基础是量化宽松。而当经济恢复正常的时候，牛市的重要基础也将随量化宽松逐渐退出。尤其是历史多次证明，美国股市10年一个周期，2018年已经是第10年了。

量子基金创始人罗杰斯（Jim Rogers）近日在接受媒体采访时称，下次熊市将比任何一个他所经历过的更具毁灭性，因为自金融危机以来全球经济累积起了太多债务，尤其是美国。

罗杰斯并没有说股市马上就会进入熊市，或是什么时候，但他表示：“当我们再次步入熊市时，我们会再次迎来熊市的，那将是我们有生以来最严重的一次”。

这并非近几个月来罗杰斯首次发出熊市警告。去年11月时，他就指出，美国早该进入熊市了，并预计未来两年都将处于市场动荡期。