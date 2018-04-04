互金协会发布催收自律公约-有利网成首批签约机构

文 达

3月28日，中国互联网金融协会（下称互金协会）发布《互联网金融逾期债务催收自律公约（试行）》（下称公约）并举行签约仪式，包括有利网、蚂蚁金服、新网银行在内的10家新金融企业受邀参与仪式并首批签约。

这份自律公约吸收了国际催收相关政策，结合当前新兴的债务催收方式，形成了本土化、可落地的方法措施。《公约》共5章31条，确立了“遵纪守法、规范审慎、保护隐私、严格自律”的基本原则，从失信惩戒、业务管理、人员管理、信息管理、外包管理、投诉处理等方面作了具体规定，明确了债务催收行为的正负面清单，设定了执行与惩戒机制，旨在保护债权人、债务人、相关当事人及从业机构合法权益。

随着近年来互联网金融的井喷式发展，违规催收等问题日益凸显。由于目前催收有关的法律法规尚处于空白，行业尚未健全信用征信体系背景下，如何解决催收方面的一系列矛盾，成为社会普遍关注的问题。

有利网作为《公约》首批签署机构之一，在健全内部风控体系、形成良性贷后管理等方面一直保持着高度自律。有利网高度重视KYC管理和风控体系建设，在资金出借前，通过风险评估，利用自主研发的智能风控系统和适当的人工干预，对借款人的信用进行全面了解，杜绝向不适当的客户提供借贷撮合服务。

在贷后管理环节，有利网或合作机构主要通过自建规范、审慎、可抽检的电催系统，借鉴银行电催体系经验，并积极引入诉讼/仲裁等合规的司法催收方式，协助用户对逾期借贷进行提示和催收。

正如互联网金融协会会长李东荣在签署仪式上指出，无论是传统金融还是新兴金融，催收都仅是最后减少损失的措施，绝不能成为最主要的风控手段。