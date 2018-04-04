京东金融曹鹏：用AI+数据重塑企业的用户运营能力

文 达

3月29日，长江商学院与京东金融共同主办的“2018科技创新峰会暨第九届长江青投论坛”在京东大厦成功举办。长江商学院创办院长项兵、京东金融CEO陈生强、长江商学院副院长刘劲、前Intel中国研究院院长吴甘沙、红杉资本投资合伙人胡启林、华软资本董事长王广宇等业界大咖齐聚一堂，共同围绕“新科技、新金融、新担当”的主题，探讨科技对于当代中国企业的意义与价值。论坛上，京东金融副总裁、技术研发部总经理曹鹏以“金融走向金融，科技走向科技”为主题阐述了他对于金融科技的看法，并向在座的学者、企业家展示了在AI与数据的帮助下，京东金融如何帮助企业客户将用户运营能力做到全新高度。

曹鹏表示，京东金融作为一家服务于金融机构的科技公司，致力于用自身的科技能力与行业伙伴共同合作，推动整个行业向前发展。京东金融自身的B2B2C模式获得了行业的广泛认可与肯定。在这一模式下，京东金融帮助合作伙伴提升在用户运营、获客、风控等环节的能力，帮助他们更好地获得客户、服务客户。

在谈到京东金融的用户运营理念时，曹鹏表示，“用户生命周期管理”是任何一家咨询公司、企业在探讨用户运营时的基础理论。企业的盈利与健康发展，最终来自于每一个用户的“获取成本”及“终身贡献价值”，在这一理论中，用户生命周期被简单地划分为“引入期、成长期、平台期、流失期”。在用户运营中，宣传物料是最直接与用户交流的载体，在整个用户运营工作中占据着重要位置。

曹鹏总结表示，京东金融在用户运营领域取得的成果，既是基于多年用户运营经验，同时也离不开京东金融在数据、AI领域科技实力的支撑，但最为重要的是真正站在用户角度去思考用户真实需求的用户运营理念。京东金融一直秉持用户为先的理念，并且愿意与合作伙伴乃至整个行业共享这些技术成果，共同探索用户运营的新高度，一起创造更大的价值。