金融行业热点不断-互联网资管戴上“紧箍咒”

晨报记者 李 锐（基金主笔）

对于金融行业来说，今年注定是不平凡的一年。就在今年春节前后，尤其是节后，金融行业热点话题不断，尤其是来自监管层面的动作，给整体行业传递的信号越来越明显，就是要严监管、合规，就在资管新规刚落地的同时，互联网资管新规也应声出台，成为行业关注的热点。

资管新规正式落地

3月28日，中央全面深化改革委员会第一次会议审议通过了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，意味着资管新规即将进入实质性落地阶段，资管行业也将随之迎来统一监管时期。

会议指出，规范金融机构资产管理业务，要立足整个资产管理行业，坚持宏观审慎管理和微观审慎监管相结合、机构监管和功能监管相结合，按照资产管理产品的类型统一监管标准，实行公平的市场准入和监管，最大限度消除监管套利空间，促进资产管理业务规范发展。

这也是此前监管态度的延续。事实上，去年11月份，央行等五部委联合发布《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见（征求意见稿）》，资管新规将遵循按产品类型统一监管标准、消除监管套利的主要原则，打破刚兑，实现对各类机构开展资产管理业务的全面、统一覆盖。一方面强调了统一规制，实现了机构监管与功能监管相结合，同一类型的资管产品适用同一监管标准，减少监管真空和套利；另一方面在净值型管理、打破刚性兑付、消除多层嵌套和通道、第三方独立托管等方面制定了非常严格的规定，强调穿透式监管。

目前，已经有地方银监局“喊话”银行，理财业务趁早转型。例如，北京银监局在2018年工作会议上指出，要趁早开始理财业务转型，主动压缩非标债权，严格规范交叉金融产品。

互联网资管开始验收

来自媒体的消息显示，就在同一天，互联网金融风险专项整治工作领导小组下发了《关于加大通过互联网开展资产管理业务整治力度及开展验收工作的通知》。通知指出，经过前期整治，违法违规互联网资管业务得到初步控制，4月份起，整治工作转到验收及总结阶段。通知对验收标准、验收流程及分类处置作了具体说明。通知尤其强调指出，对于网贷机构将互联网资产管理业务剥离出去，分立为不同实体的，应当将分离后的实体视为原网贷机构的组成部分，一并进行验收，承接互联网资管业务的实体未将存量业务压缩至零前，不得对相关网贷机构予以备案登记。

通知强调，依托互联网公开发行、销售资产管理产品，须取得中央金融管理部门颁发的资管业务牌照或资管产品代销牌照。未经许可，依托互联网发行各种资管产品（包括但不限于“定向委托计划”、“定向融资计划”、“理财计划”、“资管计划”、“收益权转让”）等方式公开募集资金的行为，应当明确为非法金融活动，具体可能构成非法集资、非法吸收公众存款、非法发行证券等。

通知要求，未经许可依托互联网发行或销售资管产品的，须立即停止，存量业务最迟于2018年6月前压缩至零。

通知指出，从2018年4月至6月底为验收阶段。验收完毕后，对于已补齐资管业务牌照的机构，由各省整治办出具验收合格意见。目前，该通知尚未得到监管部门的确认和核实。

行业大咖解读新规

对此，网贷之家研究院院长于百程认为，此次互联网资管的整治文件，是继对校园贷、首付贷、金交所、现金贷等业务整治之后，又一个重磅监管政策。互联网平台进行定向委托计划、收益权转让等业务一直是一个监管盲区，在P2P业务监管明确之后，这类业务不允许通过网络借贷信息中介平台来操作，部分平台将上述业务进行拆分，有些平台则主打定向委托融资，此次整治文件对此类业务进行了明确监管，口径较为严格，后续基本没有了操作空间。对于P2P网贷平台来说，平台本身具有上述业务、或者将上述业务剥离、分立为不同实体的平台，监管方会将分立之后的实体视为网贷平台的组成部分，一并进行验收。在网贷平台备案冲刺阶段，该通知对这类平台的备案将产生较大影响。

金融监管研究院院长孙海波表示，这是中央工作会议刚刚通过的资管新规一个辅助文件，也是互联网风险整治办一直以来的坚持原则。即任何资产管理业务都需要持牌，非持牌的机构不得发行销售资产管理产品。这个之前资管新规征求意见稿中表述也完全一致。

原因很简单，一行两会未来严厉整顿金融秩序，规范持牌机构发行的各类资管产品比如信托计划，银行理财、基金产品等，但对于非持牌的第三方机构依托互联网渠道继续从业，显然会形成非常明显的冲击。所以在正式规范传统金融机构的资管产品之前，对互联网非持牌机构的行为进行规范：注意这里的持牌定义是特指一行两会的金融许可，地方金融局是否具有发放牌照资质，有待商榷。

而佐助控股总裁王旭航昨日就此分析，互金资管通知是近期一系列互联网金融监管政策的延续和进一步明确，从此互金平台挂羊头卖狗肉的套路行不通了，用“引流”的方式借金交所的皮也走不通了。佐助控股旗下平台牛板金已经提前按照监管要求下架金交所产品，并在3月对购买金交所产品的投资人进行提前还款，目前该部分存量已清零。

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新基金蜂拥而出

就在资管新规出台的背景下，公募基金成为最大受益者之一。2018年以来，新基金发行市场持续升温，一季度募集规模突破3000亿份，创下2017年以来的季度新高。

以正在发行的浦银安盛安久回报为例，该产品核心资产投资于债券市场，股票投资仓位不超过30%。固收为本、权益增强的资产配置策略，从源头上把风险控制在一定范围内，也决定了产品“稳健为先”的投资风格。在运作模式上，浦银安久回报采用封闭期与开放期交替运作模式，每年开放一次，遵循长期价值投资理念，避免非理性的频繁申赎行为，追求长期稳健回报。

正在发行中的富国转型机遇基金，正是由金牛基金经理曹文俊掌管。展望未来，曹文俊表示，新基金看好新能源、物联网、人工智能等成长性较强的行业以及改革释放红利的优质公司。随着我国经济的逐步转型，一些在行业竞争格局改善中脱颖而出的优秀上市公司，仍将有非常大的发展空间。同时，中国股票市场正在快速向成熟市场靠拢，持续注重高股东回报的优质公司有望成为资本市场的宠儿。

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