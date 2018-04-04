风 雨

本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。

日前，经国务院同意，国务院办公厅转发证监会 《关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点的若干意见》（以下简称《若干意见》）。下一步，证监会将加强与各地区、各相关部门的协调配合，抓紧完善相关配套制度和监管规则，稳妥推动试点工作。

试点内容有多项，给高智留下深刻印象的是试点对象及选取机制。试点主要针对少数符合国家战略、具有核心竞争力、市场认可度高，属于互联网、大数据、云计算、人工智能、软件和集成电路、高端装备制造、生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业，达到相当规模的创新企业； 在选取标准方面，一是已境外上市的红筹企业，市值不低于2000亿元人民币。二是尚未在境外上市的创新企业（包括红筹企业和境内注册企业），最近一年营业收入不低于30亿元人民币，且估值不低于200亿元人民币；或收入快速增长，拥有自主研发、国际领先技术，同行业竞争中处于相对优势地位。具体标准由证监会制定。

“大家知道，管理层之所以要搞这项发行制度改革主要是希望独角兽企业要么能让国内投资者分享到其高速发展的红利，要么是尚留在国内的企业干脆就在国内上市，慢慢发展壮大，可是此前很多人对此有点担心，害怕这些企业，特别是在海外上市的独角兽企业股价已经高企，会不会回到国内‘割韭菜’，三六零在亮相A股时，其市值比从美股退市时高出6.5倍，但细细一想，A股市场不正是稀缺这种优质的科技股吗？所以根据《若干意见》，后面上市的独角兽企业质地应该是可以保证的。”高智说。好东西不嫌贵。市值不低于2000亿元人民币的科技类企业一定非同凡响。

“《若干意见》的出台，体现了国家拥抱新经济的态度。那些能成为真正独角兽的企业，一定是有发展前途的，根据《若干意见》的内容，你会发现管理层其实抬高了上市门槛，这等于为投资者做了专业的辨识工作，此举应该被点赞。”郁教授道。“好公司也该有好价格”、“好平台”，真正做到市场、企业和投资者多赢。

今日行情预测：收涨

仓位：70%