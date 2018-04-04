钉钉通过SOC2隐私性原则审计安全和隐私保护达超一流国际标准

张 淼/文

2018年4月3日，阿里巴巴钉钉宣布已经正式通过了两项安全方面的权威资质：SOC2Type1服务审计报告和ISO27018（公有云体系下的隐私保护）证书。

钉钉方透露，此次通过美国注册会计师协会(AICPA) 制定的SOC2审计标准，报告由国际审计师事务所普华永道出具。

在SOC2Type1报告中，钉钉通过了安全性，保密性和隐私性三项原则的审计，而通过隐私性原则审计。据了解，目前在全世界范围内，通过了隐私原则审计SOC2报告的公司也屈指可数。

从这一点上来说，钉钉对于用户隐私数据的保护水平，不仅在国内遥遥领先，在国际市场也是超一流标准。

SOC报告即Report on Sys-tem and Organization Con-trols。报告的内容框架和格式由美国注册会计师协会（AICPA）制定，是目前国际SAAS提供商普遍认可的具有审计效果的报告，为SAAS服务商客户提供系统安全方面的保证。

据了解，在当前国内外用户隐私泄露事件频频爆发的情况下，钉钉一直把用户隐私保护作为产品生命线。钉钉安全负责人罗峰（花名迦卢）表示，钉钉建立了严密的数据安全管控体系，严格保护用户隐私数据，此次通过隐私原则审计SOC2报告，也证明了钉钉对于用户隐私保护的技术领先和充分自信。

钉钉对于用户数据安全和隐私保护的自信，也源于背后有1000多人的阿里安全部为其做保障。据了解，阿里安全体系集大数据风险防控和攻防研究于一体，包括反入侵基础安全、数据安全、应用安全、业务安全、安全合规、红蓝对抗、线下专案打击等，通过对高达数百P海量数据的加工、计算、分析和处理，不断实战锤炼出立体纵深防御体系，建立起全面的账户安全、信息保护、反欺诈等管理机制，阻挡黑客、黑灰产对钉钉用户数据的侵害。

业内人士介绍，企业级产品主要是面对企业用户，而企业对于商业机密和信息安全天然具有更高需求，这也是企业级软件比个人社交软件更安全的重要原因。作为国内企业级市场的领跑者，钉钉是中国率先通过国际信息安全领域的ISO27001：2013认证的企业级社交产品。此次获得ISO27018（公有云体系下的隐私保护）证书，也更加证明了钉钉对于数据安全和隐私保护的一贯严格标准。

据了解，钉钉上现在已经有超过500万家企业和组织，包括复星集团、中国联通、统一集团、链家房产、滴滴出行、远大科技、西贝餐饮、大润发、分众传媒、中国石化管道储运公司等在内的各行业众多知名企业，正在使用钉钉。

政府部门尤其是公安系统，工作场景更为复杂，涉密性和安全性需求更高。据了解，钉钉还通过了中国公安部门的“信息系统安全等级保护”三级认证，目前包括深圳交警、武汉市公安局、内蒙古交警等各地公安系统单位很多都在使用钉钉。多地警方表示，安全，是选择钉钉的重要原因。

其中典型的例子是公安部门闻名的“团圆系统”，即公安部门儿童失踪信息紧急发布平台，也是依托于钉钉平台建立组织架构，接入了全国6000多名打拐干警，连接了国内十几款流量最大的APP，专用于打拐反拐，被誉为中国版的“安珀警报”。

数据显示，团圆系统自2016年上线，截至2018年3月15日，“团圆”系统共发布的2767条失踪儿童信息，找回2694人，找回率达97.36%。

值得一提的是，在钉钉成为公安系统移动警务“标配”的同时，多地政府部门也在利用钉钉跨入移动办公时代。据新华社报道，2017年5月份开始，浙江决定在全省政务统一部署使用移动办公钉钉系统，提高行政决策效率。钉钉也成为2016年杭州G20峰会、2017年金砖国家厦门峰会安全保障的沟通协同平台，为这些举世瞩目的盛会保驾护航。