大盘有望构成复合双底

晨报记者 韩益忠

昨日，沪深两市受美股暴跌影响大幅低开，盘中农业服务、宁德时代、黄金等板块涨幅居前，国产软件等板块有一定回落。午后，股指继续下滑，但在最后阶段，多头进场维稳，最后收出红阳。总体上，市场是借助外盘利空洗盘。

芯片企业已成风口

日前财政部、国家税务总局、国家发改委、工信部联合发布的《关于集成电路生产企业有关企业所得税政策问题的通知》，规定了集成电路生产企业或项目可享有的税收优惠政策，鼓励企业持续加强研发活动，不断提高研发能力。

数据显示，AI芯片市场规模将从2017年的20亿美元，年均增长90%到2022年的490 亿美元。推断芯片/内置单元的市场规模将年均增长116%，其中，部署于消费电子、自动驾驶汽车、安防设备、物联网设备等边缘设备上的推动芯片市场规模将年均增速123%。由于国内芯片产业成长势头迅猛，行业景气持续，相关个股在今年以来表现也比较出色，且呈现强者恒强的局面。据统计，今年以来涨幅超过10%的芯片股有17只，另有数只涨幅超过20%。

布局“独角兽”概念股

随着越来越多的新兴产业“独角兽”排队登陆A股，相关创新企业境内发行股票或存托凭证大门打开，新兴产业板块也吸引更多机构前来布局。

根据监管层披露的行业及市值等要求，当前IPO或CDR试点比较确定的中概股主要包括阿里巴巴、中国移动、百度、京东、网易、中国电信等，此外还有诸多重量级的未上市独角兽。专业人士认为：CDR对科技股的初期影响在于重估现有龙头，中长期来看，其影响在于优化整体格局，助力优质公司加速发展，科技股板块长期投资价值更突出。二级市场上，投资者可以积极布局这一板块。

农业股估值低

目前农业板块估值处于相对低位，市场资金青睐板块内具有成长潜力和处于估值洼地的公司股票。渤海证券表示，考虑到当前农业板块投资热情还将持续升温，配合当前农业多个细分板块估值已回落至历史低位，反弹力度有保障，对农业板块整体行情继续看好。银河证券表示，具体布局方面，动保行业将充分受益于养殖规模化提升带来的增量空间和市场化变革带来的替代性空间，具备技术优势和产品优势的企业竞争力将愈加突出。饲料行业集中度进一步提升，产品结构和全产业链布局将成为公司制胜关键。种子板块业绩分化明显，但优质种企将受益于品种和研发优势抢占更多的市场份额。

挖掘季报强势股

在经过贸易战的不断冲击后，新经济概念企业频获政策红利，近日4部委发文定向减免集成电路企业所得税，刺激了半导体行业个股的全面走强。

同时，上市公司一季报即将拉开大幕，深市首家预约披露公司航天发展涨停，根据业绩披露有着靓女先嫁的惯例，越是赶早披露的公司，越有可能得到市场追捧，现在是定期报告披露季，凡是首季业绩持续高增长的股票很容易被市场深度挖掘。接下来投资者可以逢低多关注这方面的信息。

技术上，昨日A股几大指数跳空低开，随后维持弱势震荡格局。由于5日线、10日线等短期均线均呈跳空缺口压制状态，多头明显力亏，不过在目前点位多一点震荡整理，有机会形成复合双底，一旦双底构筑完成，上行动力将更加充足。