中汽研：自动驾驶技术将纳入新车安全评价

记者 林劲榆

晨报讯 Uber的无人车刚刚撞死行人；奔驰的巡航功能失灵还在调查中。就在各方对自动驾驶技术充满疑问之时，中汽研宣布，为了让中国智能汽车解决实际道路交通问题，中汽研在2015版C-NCAP（中国新车评价规程）的标准上，新增了针对主动安全的测试，其中就包含车辆规避追尾及碰撞行人两个项目，以测试号称配备主动安全系统的车辆的可靠性。

作为测试碰撞的前期路演，模拟真实交通环境下的6种场景，中汽研近日完成了中国首次公开模拟真实交通路况的主动安全测试。

一台配备ADAS系统的名爵6轿跑车代表了我国自动驾驶量产车的较高水平参与测试。在测试中，受试的名爵6车型以35公里/时的速度驶来，驾驶室上并无驾驶员，这时前方出现了一个由机器控制的模拟行人横穿马路。在车辆即将碰撞到行人前，汽车ADAS发挥作用，通过紧急制动避免了事故发生。

在此次测试中，受试车辆由自动驾驶机器人系统操控，避免人为因素干扰；此外，本次测试中的测试辅助车辆，首次采用了从欧洲引进的全球最先进GST台车（可导航软目标台车），可以精准模拟不同角度和车速的变化。

中汽研透露，已经完成了对这项测试系统设计，从第一台测试车辆的表现来看，ADAS主动安全的可靠性表现相当好。但是消费者要明确主动安全系统与无人驾驶还是有本质区别，车辆的日常操控主要还是由驾驶员完成，辅助系统就在万一情况下避免危险，所以车主不能因此降低安全意识。

据悉，本次测试的名爵6车型，搭载了MG PLIOT智能主动驾驶辅助系统（ADAS），包括ACC自适应巡航、AEB自动紧急制动、FCW前方碰撞报警、LDW车道偏离报警、SAS车速辅助控制、IHC智能远近光控制等功能。整个系统由上汽与Mobileye打造，将陆续应用于上汽旗下的10余款车型当中。

多家国际权威机构均预测，未来全球无人驾驶汽车将形成万亿级甚至数十万亿级的产业规模。据波士顿咨询公司预计，2035年，全球无人驾驶汽车销量或将达到1200万辆，而其中超过四分之一将在中国出售。