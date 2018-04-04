德勤：今年A股IPO会放缓

晨报记者曹西京报道2018年首季，A股IPO巿场放缓，沪深两市37只新股发行，合计募集资金407亿元人民币，同比分别减少72%和42%。同时申请A股发行的公司已经大幅回落至300多家企业。由于监管机构对新股审批力度加大，不考虑CDR试点等因素，德勤预计，今年A股巿场将有180-240只新股融资约1700亿-2000亿元人民币，步伐有所放缓。中小规模的制造、科技行业以及消费行业发行数量将领先。

从全球看，今年一度度，由于更多超大型和科技新股发行，纽交所在新股IPO市场继续拔得头筹；法兰克福证券交易所和纳斯达克分别排名第二和第三； 接下来上海证券交易所略微领先香港交易所。德勤全国上巿业务组香港资本巿场华东区合伙人牟正非表示，创新企业境内发行股票或存托凭证试点可能在本年推出。