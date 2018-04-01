钜盛华将转让所持有的9个资管计划-让出万科股份，宝能不得不离场了

晨报记者 林劲榆

在入股万科三年多之后，宝能终于要退出了。

昨天，万科A发布公告，其股东钜盛华将会转让其持有的9个资管计划，钜盛华是宝能持有万科股份的重要平台，此次转让意味着宝能已不得不淡出万科，虽然得到获利。

宝能持有10.34%万科股份

据悉，钜盛华及其一致行动人名下9个资管计划分别为资产管理人南方资本管理公司的安盛1号、安盛2号、安盛3号、广钜1号和广钜2号，泰信基金管理有限公司管理的泰信1号，西部利得基金管理有限公司管理的金裕1号和宝禄1号，东兴证券管理的东兴7号。共持有万科11.42亿股，占公司总股本10.34%。

昨天，万科A的股价收盘报33.64元，据此计算，钜盛华持有的万科股份折合市值约人民币384.15亿元左右。

钜盛华表示，为维护上市公司以及上市公司全体股东尤其是中小股东的最大利益，已与相关资管计划管理人进行了充分沟通和协商，计划在相关资管计划清算过程中，采用大宗交易或协议转让方式完成其所持万科股份的处置和资管计划清算。

目前，钜盛华与一致行动人合计持有万科股数为28.04亿股，占万科总股本比例为25.4%，位列万科第二大股东。在此次股权转让后，由于第三大股东安邦的持股比例仅6.73%，因此宝能很可能仍然是万科第二大股东。

退出万科部分股权，宝能可谓是盆满钵满。按照16-17元的持股成本，钜盛华九个资管计划在三年间浮盈已经超过200亿，而宝能整体持股万科浮盈超过500亿，另外，以万科每股末期股息0.90元计算，宝能系2017年合计可从万科处获得25.24亿元的分红，较2016年底获取22.15亿元的分红多得了3亿元。两年相加，宝能系已从万科处拿走47.39亿元的分红。

多重压力逼退钜盛华

此次宝能转让钜盛华所持万科股份并不意外。刚刚结束的万科业绩发布会上，这部分股份就引起了投资者的关注。

今年1月，万科独董刘姝威曾就此公开发表过“给证监会并刘士余主席的信”，信中称钜盛华通过9个资产管理计划合计持有万科股份的10.34%，其中7个资产管理计划已经到期，请求证监会，命令钜盛华已经到期的7个资产管理计划立即清盘，不得续期。理由是钜盛华利用资管计划买入万科时杠杆为2倍，而据证监会新规，股票类资管计划杠杆比例需降低至1倍。

刘姝威表示，万科是A股市场的蓝筹股，是机构投资者和中小投资者共同积极抢购的股票。钜盛华违规持有万科6.88%的股份，损害了广大投资者尤其是中小投资者的利益。

昨天，上海易居研究总监严跃进表示，此次钜盛华转让万科股份，实际上符合预期。宝能正面临多重压力，此前持股被加上了“野蛮人入侵”的行业批评，万科管理层也反对其持股，转让股权符合预期。从整个宏观环境看，当前对于一些有保险色彩的资金的持股行为，是当前银保监会监管的重点，尤其是对于各类持股的现象会有重点查处。所以此次转让应该说是政策层面思路很清晰，机构投资者也是愿意接受整改。

从企业层面看，类似做法利好万科，某种程度上也说明万科管理层赢得了胜利，这对于万科后续管理层的独立运作，以及万科后续和深圳地铁关系的处理，加上其他城市运营上的经验探索等都有积极的作用。