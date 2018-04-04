法国铁路工人开始三个月大罢工-法国航空也在3日举行罢工　马克龙政府迎来“社会大考”

晨报记者 徐惠芬 综合报道

近半个月，法国迎来罢工热潮。铁路、航空、公务员、养老院工作人员……多个行业轮番上阵，3日更是遭遇铁路和法国航空双双罢工。有分析认为，这也是法国总统马克龙执政以来面临的最严峻“社会大考”，法国政府会否因罢工动摇改革决心值得关注。

“工作三天、罢工两天”

自当地时间2日晚起，法国铁路工人开启罢工模式，整个罢工将持续3个月。按照法国媒体的说法，与以往法国国铁工人罢工相比，此次罢工时间之久，影响规模之大，都是前所未有。

此次罢工由法国国家铁路公司工会发起，采取“工作三天、罢工两天”的形式。分析指出，这种“新颖”的罢工形式更容易发动工人，保持长久战斗力，相对而言，也较能避免民众不满。

按照发布的罢工时间表，自4月2日晚间至6月28日罢工期间，法国国家铁路工人总计将罢工36天。

虽然不是天天罢，但对法国交通造成巨大压力。以3日为例，当天约有48%的铁路员工参加罢工，铁路司机参与率更高，约为77%。受此影响，当日法国高铁（TGV）运行率仅有八分之一，区间列车有五分之一正常运行。城际列车同样受到严重影响，其中七条线路完全停运。

为此，法国国营铁路公司总裁佩比发布提醒，让法国450万日常依赖火车出行的通勤一族，准备好忍受近三个月的交通不便。在法国国铁订票网站上，本周已有许多班次不开放订票。

此次法国铁路工人大罢工，旨在抗议政府的国铁改革计划。法国政府计划不再以终身制聘用新铁路员工，并取消新员工的提前退休福利，以改善法国国家铁路公司的财政，工会对此十分不满，认为这将导致法国国家铁路公司走向私营化。

法航四分之一航班取消

在法国铁路工人罢工的4月3日，恰逢法国国营航空公司法国航空集体罢工，让本已面临重压的法国交通系统雪上加霜。

据《欧洲时报》 报道，4月3日，法航预计有四分之一航班被取消。具体而言，戴高乐机场起飞的长程航线中，约有30%受影响，另有33%的中程航线和15%的短程航线航班受影响。据法航统计，这一天里将有32.8%的飞行员、20.5%的空勤人员和14.5%的地勤人员参加罢工。

今年，法国航空已举行多次罢工，希望资方最终能答应6%的加薪要求。最近一次是3月30日，导致法航取消了1/3的航班。工会表示，本月7日、10日和11日还将举行罢工。

除了铁路和航空，此前法国公务员、医院、学校等多个领域在工会的号召下也举行过罢工，3月22日全法就有30万至50万人走上街头，反对马克龙在铁路部门和公职领域推行的改革计划。

可能冲击总统执政

对于法国出现的罢工潮，有媒体指出，这是马克龙执政以来所面临的最严峻考验，是首次“社会大考”。

法国《星期天日报》2日援引爱丽舍宫发言人罗日·博迪的话报道称，本次罢工很可能冲击总统执政，“我们会密切关注，但是不很担心”。

有分析指出，铁路改革是马克龙的竞选承诺之一，而且已就“铁路职工”身份特权做出了一定让步，因此很可能不会因罢工而动摇改革决心。法国国营铁路公司总裁佩比也承认，欧洲多国在上世纪就改革了铁路系统，法国不改就没有出路。

法国交通部长伯尔纳对铁路罢工极其不满，认为罢工行为是“同现实脱节”的，没人能理解工会为何要采取“长期、百害无一利的”罢工。

不过，最新民调显示，尽管铁路罢工给法国民众造成不便，仍有46%的法国人认为，罢工有理。

当然，支持政府立场的法国人仍然占据多数，为51%。此外，多达72%的受访者认为政府最终将会强势到底，不会对工会做出让步。

1995年法国铁路员工曾联合公务员发动过为期3周的全国大罢工，抗议时任总理朱佩推行的改革，最终改革因罢工而流产。