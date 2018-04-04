晨报记者 徐惠芬 综合报道

2℃一直被认为是全球变暖的“安全护栏”，只要全球变暖不超过2℃，就不至于出现灾难性的崩溃后果。但4月2日由数十位专家发布的科学研究报告称，如果全球平均气温比工业化前水平正好高了2℃，也会带来极具破坏性乃至致命性的气候影响。

虽然气候变化的科学研究仍存在诸多不确定性，但越来越多的共识趋向于认为，全球平均气温比工业化前水平不能超过2℃，这是一个底线。2015年的《巴黎协议》也指出，各方将把全球平均气温较工业化前水平升高控制在2℃之内，并为把升温控制在1.5℃之内而努力。

但是，最新的研究报告却指出，2℃不再是全球变暖的“护栏”，如果全球平均气温比工业化前水平正好高了2℃，就会出现一系列严重后果：由海平面上升带来的数亿人口流离失所、食物和新鲜水源的地区性短缺、动物和植物多样性遭到破坏、人均GDP下降……

目前，全球平均气温比1850年工业化前时期高出1℃。这个1℃的气温升高，已经让地球遭遇了更频繁的干旱、热浪和风暴……

而上升2℃，意味着什么呢？研究指出，虽然海洋对于气候变暖的反应是缓慢的，但气温上升2℃，海平面在21世纪结束前就会上升大概半米。对于一些低洼三角洲或沿海城市来说，这显然是个坏消息。预计低洼三角洲大概5亿人口、沿海城市大约4亿人口会因此受到影响。

报告经过计算还得出，气温上升2℃，至2300年受洪灾影响的人数将接近2亿。

此外，报告指出，全球平均气温上升2℃，对经济增长速度也将造成影响，人均GDP也会下降，至2100年，人均GDP大概下降13个百分点。

按照英国皇家学会哲学汇刊刊登的研究报告，气候变化受影响最大的地区是亚洲、非洲以及拉丁美洲。

杂志主要编辑丹恩·米切尔接受法新社采访时表示，关键问题在于全球气温何时会升高2℃，“如果只用几十年就到了，会有大麻烦，因为我们并没有足够的时间适应这样的天气”。

他说，之所以关注2℃变化对全球的影响，也是希望引起各国的注意，切实采取行动，拖住气温升高的步伐。

法新社还获得了联合国气候科学委员会计划将于今年10月发布特别报告的草稿。根据草稿，特别报告将发布的结论包括:至21世纪末，将气温变化保持在1.5℃以内“极其不可能”。

“即使不能把温度升高控制在1.5℃以内，能控制在1.7℃或1.8℃以内都会有巨大好处。”米切尔如此表示。