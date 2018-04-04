俄称特朗普邀普京在白宫举行会谈-相关消息获白宫证实　分析认为美俄“呼应”首脑会面各有考量

郑昊宁（新华社专特稿）

俄罗斯官员2日重提上月俄美两国领导人通话，称美国总统唐纳德·特朗普邀请俄罗斯总统弗拉基米尔·普京访问白宫。美方官员随后证实这一消息。

政治分析师说，俄罗斯与西方阵营关系恶化之际，美俄“呼应”首脑会面各有考量。只是，特朗普与普京见面阻力重重，仅凭一次会面难以推动美俄关系显著升温。

特普会“你情我愿”

俄罗斯多家媒体2日以普京外交政策顾问尤里·乌沙科夫为来源报道，特朗普上月20日致电祝贺普京当选，提及两人可以在白宫会晤。

白宫发言人莎拉·桑德斯当天晚些时候证实，特朗普与普京通话时谈过不久后会面的可能性，白宫是备选地点之一。

两国媒体以多位官员为来源报道，双方还没有着手筹备“特普会”。

包括美联社在内，多家媒体推测，特朗普如果与普京见面，可能闭口不提所谓俄罗斯试图以网络攻击干预美国2016年选举、俄罗斯前情报官员在英国“中毒”等事，因为特朗普在对俄强硬的决策中一向扮演“不情不愿”的角色。

上月，英国、美国等西方国家及其盟友、伙伴与俄罗斯因“中毒”事件相互驱逐外交官，人数为1991年“冷战”结束以来最多。

美国媒体先前报道，特朗普不顾多名官员劝阻，主动祝贺普京当选，通话时没提“中毒”或“干预选举”。

报道引发对特朗普的批评后，他3月21日借社交媒体发泄不满，认定与俄罗斯搞好关系是“一件好事”，“他们可以帮我们解决与朝鲜、叙利亚、乌克兰、‘伊斯兰国’、伊朗甚至是即将来临的军备竞赛相关的多个难题”。

在乌沙科夫看来，俄美首脑会面是“非常让人感兴趣、积极的想法”，希望两国官员不会因互逐外交官导致的紧张局势而停止讨论交流领导人会面事宜。

俄方或有三重考虑

一些媒体和政治分析师推断，俄方放风“特普会”可能出于三重考虑：

首先，美俄希望就叙利亚内战、乌克兰局势等国际和地区热点作更多互动。这一观点双方官员多次提及；其次，俄方希望分化西方阵营；再者，“特普会”可能谈及朝鲜半岛局势。

德国《法兰克福汇报》等多家媒体报道，俄罗斯虽然没有升级报复手段，但可能四处尝试“离间计”。不愿公开姓名的美国政府官员告诉法新社记者，俄方因“中毒”事件陷入国际孤立，重提特朗普的邀请“明显符合他们的利益”。

特朗普与朝鲜最高领导人金正恩预计5月底前见面。金正恩与韩国总统文在寅定于4月27日在板门店会晤。日本首相安倍晋定于本月17日至20日访问美国，与特朗普会面的重点议题之一就是朝鲜半岛核问题。

中国人民大学国际关系学院副教授刁大明说，朝鲜半岛局势相关方近期互动密切。只是，特朗普与普京在半岛事务上的讨论空间未必大，可能更多讨论叙利亚和乌克兰局势。“特朗普不太可能通过在叙利亚和乌克兰问题上让步，换取普京在朝鲜半岛事务上对美国的支持。”

乔治·W·布什、贝拉克·奥巴马等美国前总统一度希望缓和美俄关系，以此调整美国对外整体战略布局，进而减少战略领域军事投入。刁大明说，特朗普本人改善美俄关系意愿强烈，希望借助与俄罗斯互动，达到“最小投入、最大产出”。

难推动美俄关系升温

普京上一次访问白宫是2005年，时任美国总统乔治·W·布什称普京为“我的朋友”，认定两国在伊朗核问题和朝核问题上目标一致，俄罗斯是美国反恐的强大盟友。

时过境迁。两国因乌克兰局势、叙利亚战事等龃龉不断，以美国为首的北大西洋公约组织持续东扩，压缩俄罗斯战略空间，迫使俄方战略防守、战术进攻，与西方关系每况愈下。

美联社报道，俄罗斯放风“特普会”正值是拉脱维亚、爱沙尼亚和立陶宛等波罗的海三国领导人访美前一天。从地理上看，这三个北约成员国“包围”俄罗斯西部国土，俄罗斯“飞地”加里宁格勒位于波兰与立陶宛交界处。

中国社会科学院俄欧亚所研究员李勇慧说，西方阵营反俄浪潮迭起，俄罗斯因而更需要与西方和解，破解西方正在形成的反俄阵营。

“这是普京在总统选举后对外政策重要任务之一，修复与西方关系将为发展本国经济尽可能创造条件，”她说，“既然特朗普提及首脑会面，俄罗斯自然顺水推舟。”

只是，在李勇慧看来，俄罗斯可用于与西方回旋的手段不多，“特普会”能否成行难说；即使成行，双方无法触及关联俄美关系的实质内容。

“俄罗斯很可能愿意克服一切困难促成俄美首脑会面，但现在主动权掌握在美国手中，能否成行还要看特朗普与国内各派人士是否达成妥协。”

美国民意调查机构盖洛普3月5日发布调查结果，显示72%的美国人不喜欢俄罗斯，比例为30年来最高。刁大明说：“特朗普想与普京缓和关系的愿望恐怕不符合民众意愿。如果政治精英和大众都对此反感，美俄关系难以改善。”