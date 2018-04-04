“蹭网”软件存多大隐患？-专家：谨慎使用，以免被攻击造成信息泄露

晨报记者 吴正彬

日前，工业和信息化部网络安全管理局发布了《关于“蹭网”类移动应用程序的通报》，称对于近日媒体报道的“WiFi 万能钥匙”和“WiFi钥匙”两款移动软件的安全问题，已组织网络安全专业机构对其进行技术分析，发现两款移动应用程序具有共享用户所登录WiFi网络密码等信息的功能。目前，已要求上海市、福建省通信管理局开展调查工作，将在核查的基础上，依据《网络安全法》等法律法规进行处理，维护广大网民的合法权益。

“蹭网”软件下载量惊人

记者调查发现，如今各种“蹭网”软件在各大手机应用市场可谓十分活跃。以华为应用市场为例，在应用市场的搜索栏里输入关键词“WiFi”，一下子就跳出来很多相关软件，其中有很大一部分都是“蹭网”软件。除了非常热门的“WiFi万能钥匙”、“WiFi 钥匙”，还有“WiFi伴侣”、“免费WiFi钥匙”、“WiFi 畅游”、“幻影WiFi”等10几款软件，都标注为能连接到免费WiFi。

记者在这些“蹭网”软件的下载页面上看到，这些软件的下载量从10几万到几十亿不等。最热门的“WiFi万能钥匙”下载量达到了33亿，而“WiFi钥匙”、“WiFi伴侣”等几款软件也都有几千万的下载量——这还只是在华为应用市场里的数据。此外记者还了解到，作为佼佼者的“WiFi万能钥匙”在华为应用市场以及其他很多应用市场的APP排行榜上，都长期占据着非常靠前的位置，甚至比微信、微博等常用APP还要靠前。由此观之，这类APP的热度可见一斑。

企业:保护用户上网安全

此前，针对媒体关于“蹭网”软件涉嫌入侵他人WiFi 网络和窃取用户个人信息的报道，“WiFi万能钥匙”官方回应称，就WiFi万能钥匙而言，其运行原理是热点共享，不是破解，是通过WiFi热点资源共享的方式，让用户便捷连接，安全上网。“我们一直重视对密码的保护，对密码采用128位非对称加密，从不明文显示密码。”此外，“WiFi万能钥匙”还表示，为了保护用户的网络安全，其为每一位用户提供了免费的WiFi安全险，一旦用户或热点主人因为使用WiFi万能钥匙遭遇财产损失，均可进行索赔。

一位网络安全专家告诉记者，真正的“破解”密码一般都是需要获取用户设备的root权限，这在操作上是很困难的，因此现在市面上的“蹭网”软件的确是以“共享”为主。“也就是说通过‘蹭网’软件把所连接的WiFi的密码共享到软件的服务器，那么以后的用户就可以直接用该软件连上这个WiFi了。”不过，记者在应用市场里也发现，一些“蹭网”软件明目张胆号称是真正的“破解”密码，而非“共享”，但用户纷纷评价“不好用”。专家表示，如果这类软件是通过获取root权限的方式“破解”密码，那么它的安全隐患更大。

[专家提醒]

若分享过WiFi热点

应修改WiFi密码

网络安全专家告诉记者，如今免费 WiFi 信号多如牛毛，但这些免费WiFi信号存在的安全隐患不容忽视。用户在连接免费WiFi 信号——尤其是在使用“蹭网”软件连接这些信号的过程中，一定要提高警惕。

“一方面，如果‘蹭网’软件所属企业本身的安全能力较差的话，其服务器一旦被不法分子攻破，必然会造成用户信息的泄露。另一方面，用户如果信息安全意识较薄弱，主动地在软件上分享WiFi热点（包含密码），不法分子只要连接到同一个WiFi，就可以使用如ARP（地址解析协议）攻击的手段劫持用户的上网流量，窃取用户的隐私以及金融账号密码等，危及用户的个人财产安全。”

此外，GeekPwn（极棒）实验室网络安全专家宋宇昊表示，用户在把WiFi热点分享出去后，不法分子可以通过这些分享出来的WiFi潜入用户的公司内网或者家庭网络，然后就可以进一步攻击这些网络内的各种设备，包括电脑、手机、平板等。进而监控这些设备的上网信息，包含支付、聊天、照片等内容。

专家提醒：如果之前在“蹭网”软件上分享过WiFi热点，应将WiFi密码修改为复杂的密码，并且与自己的其他账号不要使用相同的密码。手机和电脑要注意升级，并使用一些信息安全防护措施。“当然，要规避‘蹭网’软件带来的风险，最好的方法就是不使用这些软件。”宋宇昊则这样表示。