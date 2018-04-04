丢失一张迪士尼季卡要花300元补办-迪士尼：补卡定价为公司规定　浦东消保委：此类卡券补卡费用尚无定价规范

晨报记者 肖 翔

一张实际价格645元的迪士尼儿童春夏畅游季卡，丢失后去补办，手续费要300元。如此高价补卡费让消费者李女士难以接受，在她看来，一张薄薄的卡片工本费加上服务费怎么也不至于这么高。

对于补卡的定价依据，迪士尼方面只称是公司发布的规定，不能给出具体解释。浦东新区消保委则表示，目前还没有对于此类卡的相关管理条例。

补卡费接近儿童票价一半

3月27日下午，李女士带女儿在上海迪士尼乐园游玩时，突然发现卡不见了！李女士称，不见了的是两张“春夏畅游季卡平日卡”，一张标准票一张儿童票，两张卡都是当天才激活的。苦寻无果后，李女士只好前往游客服务中心补办。

“工作人员告诉我，补办季卡不管是标准票还是儿童票，都需要付300元手续费。也就是说，我要付600元所谓的‘手续费’，才能补办我已实名登记过的季卡！”

李女士称，当初在迪士尼官方旗舰店购买这两张卡时，享受了“原季卡持卡人专享优惠价”，并使用了优惠券。优惠后标准票为875元，儿童票为645元。接近儿童票价格一半的“补办手续费”让李女士觉得无法理解，也难以接受：“那么一张薄薄的卡片，工本费加上服务费怎么也不至于要300元吧？”

“补卡费用300元”不显眼

在游客服务中心时，工作人员还告诉李女士，在迪士尼官方旗舰店购票时，对于补卡费用有过说明。但李女士表示，自己当初在下单时仔细阅读了“预订须知”，其中并没有提醒有关“补卡手续费”的规则。

回家后，李女士再次打开之前的购买页面。网页用大篇幅着重介绍了购卡后的专属福利和使用规则，“预订须知”中也并无补卡说明。而工作人员说的有关条款，要一直将购买页面往下拉，浏览到“图文介绍”的最后部分，有一份“2018春夏畅游季卡须知”。记者注意到，这份数千字的“须知”共列出22条规定，且无编码。补办手续及费用条款位于第17条位置。“在一堆密密麻麻的小字里，找了很久才看到‘补卡手续费300元’这么一句，金额也不是特别显眼，我认为迪士尼没有尽到详尽的告知义务。”

李女士另外一个质疑，是对于补卡手续费的定价。“这种实名登记过的卡，补办本身对乐园不构成任何票务上的损失。补卡过程中产生的工本费和人工服务费，真的需要300元这么高的金额吗？”

“儿童票与标准票的票价相差不少，为什么也收取一样的补卡手续费？”李女士还了解到，此前迪士尼季卡的补卡手续费有过“125元一张”的定价。关于提高补卡手续费和相关定价标准，迪士尼官方网站上都没有作出过解释。

迪士尼

度假区多个官方渠道有公示

对于季卡的补办程序，迪士尼相关工作人员解释是：“若需申请补办丢失的春夏畅游季卡，季卡持有人务必亲自前往位于乐园外的游客服务中心现场填写并提交季卡补办申请；提供原持卡人用于激活春夏畅游季卡所使用的个人身份证件原件、原始收据及我们可能要求提供的其他个人信息；支付补卡手续费人民币300元。在补卡申请提交后，丢失的季卡将做失效处理不可再次使用。在发放新春夏畅游季卡之前，我们将核实身份信息和照片信息以确保与原持卡人本人匹配。非首次申请补办的春夏畅游季卡需在补办手续完成的3天后领取。”

迪士尼相关工作人员也表示：“其实，我们在度假区多个官方渠道公示了畅游季卡须知，其中包括补办季卡所需支付的手续费等信息，同时，游客在激活季卡时也会被提醒阅读知晓相关须知。游客首次入园和后续入园都需要使用同一张季卡，其照片和身份信息与该卡绑定并用于身份验证，因此度假区提醒每位畅游季卡持卡人妥善保管季卡。”

3月30日，记者致电上海迪士尼度假区信息咨询电话，客服人员也给出同样的回应。而对于补卡定价依据，对方只称是公司发布的规定，不能给出解释。

浦东消保委

此类卡券仍依照商家自主定价

迪士尼收取的300元补卡手续费定价是否合理？不少消费者认为：“理论上说，商家收个工本费就可以了，商家不应该利用自己的优势地位来打压消费者。”

记者致电12315，得到的回复是目前对于此类卡券收取手续费并没有相关的管理条例，依照的是商家自主定价。

“据我所知，目前没有对此类卡的管理条例，法律法规中也不可能细致到卡丢失后补卡费用问题，没有对具体定价的规范。”浦东新区消保委相关工作人员回复道。