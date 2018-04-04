杨浦打造15分钟 体育生活圈

晨报记者何雅君报道 昨天下午，市人大常委会组织市、区人大代表赴杨浦对该条例的实施情况开展执法检查，重点查看了昆明学校和上海理工大学的体育设施向社会公众的开放情况。据悉，杨浦区将打造15分钟体育生活圈，对于暂无可开放体育设施的学校推行“上天入地”式的改造。

在昆明学校，相关负责人向代表们介绍说，学校体育场地向社会公众开放已有多年。不久前，学校将这些体育场地交给了第三方机构托管，由他们来制定使用规则，并对场地进行管理、维护，对使用者进行管理、指导。随后，代表们又来到了上海理工大学军工路校区，每个场地都张贴着告示，告知情况以及对外开放时间段。

杨浦区体育局局长吕晓钧告诉记者，杨浦区持续推进学校体育场地等资源开放共享，是为了打造15分钟体育生活圈，让居民在步行15分钟的范围内找到体育健身场所。今年，杨浦区将制定分级、分类管理办法，对本区学校体育场地开放资源设施较好、社区居民体育活动人数多的学校试点引进第三方服务机构进行管理。对于本区暂无可开放体育设施的学校，杨浦将推行“上天入地”式的改造项目，比如在楼顶上建羽毛球场，在地下车库建设乒乓球房等等。