浦江线突发“微恙” 致列车晚点15分钟

晨报记者钟晖报道 昨天，进入第四天试运营的浦江线出现“微恙”，早高峰期间闵瑞路站屏蔽门故障，造成列车晚点15分钟以上。运营方仅用20分钟即修复屏蔽门。

昨天上午7点57分，上海地铁官方微博发布“突发运营信息”，告知“目前浦江线闵瑞路屏蔽门故障，发车班次间隔延长，部分区段列车有所延误，请乘客们及时调整出行路径，以免耽误行程。”网上，有市民发出疑问：“屏蔽门出现故障，列车不能照常运营吗？为何会有所延误？”

据浦江线运营经理于淼日前透露：“浦江线的站台门和车门都是接入信号系统的。如果车门和站台门无法正常关闭，列车是不会运营的。一旦列车停住，后续列车就会被系统扣住，以保证充分的安全距离，整条线路的运营都会受到影响。”因而，昨天上午闵瑞路站屏蔽门发生故障后，后续列车的运营肯定受到了掣肘，好在控制中心及时发现问题及时作出反应，派员赶赴现场处置，近20分钟后排除了故障。

另据悉，浦江线开通初期，现场值守力量会强化配置。运营方已经动员设施供应商，要求其三个月之内将主要技术人员驻扎在运营现场值守，一旦发生问题便于及时处置。