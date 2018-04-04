用美团打车竟叫来EVCARD-属非法营运，有专车司机表示租车做网约车的不少　美团打车将收首张罚单

晨报记者 张立

美团打车上线后，打车软件对司机的补贴变得越来越多，打车软件之间的竞争越来越激烈，随之而来的就是网约车市场出现了不少乱象：4月2日，网友爆料在美团打车上叫车，最后竟然来了一辆EV-CARD（一个共享汽车品牌，代指该共享汽车）；昨天，嘉定的孙先生准备以司机身份在美团打车注册，结果发现了个人信息被冒用……

对此，美团相关负责人表示，美团打车在上海始终坚持依法依规开展运营。然而，记者从交通执法部门获悉，美团打车因为“为不具备营运资格的驾驶员或者车辆提供召车信息服务”而收到上线运行以来的首张罚单，而截至发稿，美团打车仍未将注册车辆及驾驶员的相关数据接入本市行业监管平台。

乱象1：

高补贴引发不少短期行为

4月2日，有网友在论坛上发帖称自己用美团打车，最后竟然来了一辆EVCARD！根据帖子讲述，这位用户名为“呵呵哈哈呵”的网友在徐汇区周围打车，没想到最终却叫来了一辆EVCARD。对此不少网友都感到惊讶，对于 EV-CARD这种共享汽车，当车辆所有人与驾驶员不相符时，难道没有平台可以对此事作出监管吗？“出了问题怎么办？谁来给乘客负责？”一位网友提出质疑。

与此同时，记者致电 EV-CARD相关工作人员了解到，根据EVCARD会员守则，EVCARD不允许用户将分时租赁车辆用于运营，“用户将分时租赁车辆用于运营的行为属于对会员守则的违反，我们会保留追究违约会员违约责任的权利。”该工作人员说道。此外，记者还了解到，使用EVCARD从事网约车服务的行为属于非法营运，或将受到有关部门的处罚。据悉，像那辆被用于开网约车的EV-CARD租用一天收费为180元。

针对此事，记者尝试与发帖人联系，但是截至记者发稿前，该网友都没有作出任何回应，美团相关负责人也表示，此事还在调查之中。

不过，对于打车叫来 EV-CARD一事，部分专车司机却表现淡然。

“就像你打车有时候会发现，叫的车子与实际来的车子的车牌号不一样，这没什么奇怪的。”一位美团专车司机则表示，虽然按照规定，专车司机一定不可以用EVCARD 提供服务，“那种车子是属于公司的，根本不是司机自己的，不能开的。万一出了事情，找谁都不知道。但是如果不出事，乘客也不举报，其实也没什么大问题。”

对此，专车司机李师傅也同记者说道，自己现在驾驶的这辆荣威就是租来的，“只不过我这个车子和EVCARD不一样，这个就是用来开专车的。”他向记者透露，租一辆车子，每天向租赁公司支付200元，一个月就是6000元，“但是减去这笔钱，以及一个月的油钱，我还是能赚四五千块，尤其是这段时间。”

李师傅表示，由于美团的出现，使得现在打车软件对司机的补贴开始变得越来越多，“像早高峰，我们接一单，滴滴平台都会有几十块的补贴，让乘客注册一个美团的二维码也会有几十块的礼包。”节假日的时候，李师傅每天可以挣将近1000元。

乱象2：

个人信息被冒用

居住在嘉定的孙先生以司机身份在美团打车注册时竟然发现自己的个人信息被冒用。

孙先生表示，自己在美团打车的App内输入身份证号、驾驶证号、车牌号再进行提交，结果手机页面显示该车牌号已经被注册，”我是第一次注册该平台，怎么会出现这种情况？“孙先生非常困惑。但是对此，美团打车的客服仅表示会与冒用者联系，但是如果对方不承认、不删掉，孙先生就需要进一步提供相关证明，在孙先生第二次联系客服后，客服则表示，孙先生的相关信息已经删除。

对此，有律师分析称，像孙先生这种个人信息被冒用的情况，如果车辆在运营过程中发生了交通事故，则会按照实际车辆进行追责，而被冒用方的车辆由于并没有被使用，因此不会承担责任。

更令孙先生感到不满的是，对方冒用了自己的身份信息：“他的车子照片还有身份证的照片应该和我本人不一样，不管是人工审核还是计算机智能审核都应该是不能通过的。孙先生对美团的审核机制产生了质疑。”

乱象3：

相关数据未接入监管平台

不论是叫来一辆EVCARD抑或是个人信息被冒用，都涉嫌网约车实际信息与注册信息不符，美团打车平台的监管和审核机制都是问题。

对此，美团相关负责人表示，美团打车在上海始终坚持依法依规开展运营。在司机和车辆的安全审核上，美团打车设了三道关卡“审、管、抓”，包括会通过“系统+人工”双重审核，对司机和车辆进行认证和核对；除了线上审核，还会对疑问车辆进行线下核验； 对不合规的账户，一经发现即永久封禁并进行公示等等。

然而，记者从交通执法部门获悉，为督促企业履行网约车监管主体责任，交通执法部门将依据《上海市查处车辆非法客运办法》规定，对“为不具备营运资格的驾驶员或者车辆提供召车信息服务的”网约平台同步处以10万元罚款的行政处罚——而美团打车将收到上线运行以来的首张罚单，被处以10万元的罚款。

市交通执法总队还表示，获得本市网约车相关经营许可证件的打车平台必须按照有关规定，将注册车辆及驾驶员的相关数据接入本市行业监管平台，接收交通管理部门监管。3月21日，市交通委、公安局、价检局三部门曾于“美团打车”上线运营第一天联合约谈“美团打车”相关负责人。市交通委要求该公司严格遵照本市巡游出租车、网约车等相关管理规定，规范开展营运活动，及时将注册车辆及驾驶员的相关数据接入本市行业监管平台。但截至发稿，“美团打车”平台的数据仍未接入。

［专家观点］

建严格动态监控机制将新进入者纳入规范

对于美团打车出现的种种问题，有业内人士分析道，美团打车在上海以低价补贴开路，从这个行业的发展脉络来看，并无新意。曾经滴滴、优步补贴力度都不比今天美团小，但现在都逐渐放弃了补贴之路。因为“烧钱”扩张带来的隐患的确不小，过于注重扩张速度，导致司机团队良莠不齐、补贴肥了薅羊毛的羊毛党的例子早已屡见不鲜。外地、超龄的不合规车辆加入、套牌、人车不符合的情况频频发生，这些都可以说是“烧钱”扩张带来的弊病。

对此，滴滴相关负责人也表示，补贴畸高就会带来黑产和刷单，会对整个行业造成巨大创伤； 同时允许大量外牌车涌入，不做安全排查，更是灾难性的风险。

但是，对待一个新进入者，也有业内人士表示，不能将新进入者一棒子打死，需要按照现有的各项管理制度对其行为进行严格规范。面对美团如今出现的种种问题，应当去建立一套严格的动态监控机制，对网约车发展过程中存在的种种不诚信行为、刷单行为、套牌车行为等，要求平台进行严格监管。而平台企业应该建立起一整套机制，对这些不诚信行为进行防范。