早晚高峰，进出临空园区有点难-长宁进行一系列顶层设计，有望破解园区交通潮汐难题

晨报首席记者 李 芹

抬头，万条垂下绿丝绦，桃花春色暖先开；低头，朱家浜、纵泾港两条河水清清。时下，正是上海最美时节，而在长宁的临空经济园区，生态环境几可比拟公园。能在这样一个环境优美的园区办公，肯定是令人十分愉悦的，但对不少公司员工来说，早晚高峰的进出之难也令他们十分困扰。

作为上海西大门的一个经济园区，临空经济园区以环境优美、营商便捷吸引了2000余家企业入驻，六成以上中国航空企业的总部均设在此处。不断发展的同时，其交通上的短板也愈发凸显。

不过，记者从长宁区建交委了解到，关于临空地区交通问题，他们正在进行一系列的顶层设计：包括即将建成的公园停车位与企业错时共享；跨苏州河的云岭西路桥长宁段腾地已经完成，正在和相关部门进行下一步方案的论证；通过智慧交通的综合施策，帮助临空地区的交通运行更加有序高效……对于一些暂时无法在区级层面解决的难题，他们也将向市级相关部门积极反映，寻求解决方法。

未来，随着各种措施的逐步落实，困扰临空园区的交通难题有望得到解决。

现 状

三类人群“各有各的烦恼”

8:30，淞虹路地铁站人头攒动，大部分人都走向5号出口，因为这是离临空园区最近的一个地铁站出口。从站厅到出口的短短百米通道，客流自动被分成了两个方向，进站仅容纳一人侧身，大家似乎都形成默契一般地贴着墙走。

在金钟路和福泉路上，各家企业的员工都按照约定的地方，一边刷着手机一边等待着班车。记者留意到，两条马路上都竖有明显的黄色警示牌，提醒该区域不能停车，但依然有企业班车陆续停在道路旁边，接驳员工。

“我们也知道不能停，所以都和员工提前打好招呼，约定好时间，等车一到，大家尽量快速上车，赶紧开走。”一名班车司机告诉记者。

事实上，像这样有班车福利的都是规模比较大的企业，很多中小型企业无法提供班车接送服务，员工基本靠共享单车来解决最后一公里的出行难题。但是早晚高峰，要在淞虹路地铁站附近找到一辆共享单车绝非易事。

除了班车族、单车族，在临空地区，还有数量庞大的开车族，尤其是在北翟路以北区域，开车族数量更是庞大，困扰他们的首要问题则是“停车难”。

以临空园区内的知名500强企业联合利华为例，2006年初入驻园区时只有600名员工，办公区域按照1000人的体量建设，但如今员工总数已有2000多人，中国区总部也升级为北亚总部，办公面积越来越捉襟见肘之余，还有一大直观体现就是停车位紧缺。

企业在福泉北路上申请了几十个停车位，但依然面临两个难题：一是市政道路车位属先到先得，其他企业车辆停靠后，联合利华的员工就无处停车。二是与公司一河之隔的临空一号公园正在建设，到时会有地下停车位，会不会导致路边停车位被取消？

而在联合利华的车位登记排队表上，七八十名员工处在等候状态中。

原 因

和地理位置有很大关系

历经多年发展，临空园区已初步形成高端企业总部、信息服务业、现代物流业三大产业集聚，联合利华、德国博世、史泰博、携程网等一批国内外知名企业入驻，整个园区的企业数量超过2000家，企业员工约七八万人，加上每天前来商务洽谈的人员，一天之内，大概有10万人次进出。

虹桥临空经济园区办公室主任朱平告诉记者，临空园区地理位置特殊，靠近机场有着限高要求，加上园区当初的工业用地规划，停车位的配比相对较低，此外，北翟路以北的北临空地区公共交通比较不发达。

而说到临空园区的早晚高峰进出难问题，其实也是和临空园区的地理位置有很大关系。一方面，临空园区毗邻机场、高铁站等交通枢纽，对于商务人士而言，大交通出行十分方便；另一方面，临空园区交通问题比较突出的这片区域西北临外环线，东北临苏州河，交通进出主要依靠福泉路与协和路两条南北向的道路，东西向道路的设置较为缺乏，尤其是北翟路沿线正在大修，更是加重了其他支干道路的负担。因此，特殊地理位置下的“半岛”效应十分明显。

为了减少自驾车辆，园区鼓励企业推行集约化的班车出行方式，应该说，这种模式对于改善拥堵起到了一定的影响。但一个不容忽略的问题是，企业的上下班时间相对集中，因此短时间内涌入或者驶出的大量班车又会提出新的停车要求。尤其是园区内大量道路均为禁停区域，一旦停车超过3分钟，就有可能面临被处罚的危险，但要在3分钟内完成所有人员的上下车，对一辆大巴士显得有些局促。

虽然针对临空地区的交通问题，在长宁区相关部门的支持下，园区采取了一系列的改善措施，比如在福泉路上设置可变车道，根据早晚高峰的车流方向不同，来进行动态调节；由区、镇两级政府提供补贴，运行新泾1路公交车，解决园区员工最后1公里出行难题。

应该说，这些措施取得了一定的成效。

破 题

综合施策，分步解决

长宁区建交委党工委副书记赵建中表示，临空园区的交通问题由来已久，他们一直在探索破题之道。因此，此次组织了“一委五局”的负责人到园区进行集体调研走访，一次性地将问题摆在台面上清楚地解决。

“比如停车难问题，临空一号公园建成后有250多个车位，区绿化市容局表示可以考虑给企业在工作日错峰使用，具体的事务会由区绿化市容局与临空办负责对接。”赵建中告诉记者，交通难问题看似表症简单，但实际上成因复杂，因此要解决问题也非建交委一家之力可行，所以才有了这次“一委五局”的集体调研与走访。

赵建中表示，对于临空园区的交通问题，基本的思路是“综合施策、分步解决”。比如在智慧交通的建设上，将根据《长宁区“十三五”信息化建设与应用顶层设计》来进行综合考虑。“临空园区大部分停车库均为非挂牌停车库，因此无法纳入区建交委的智慧停车场建设项目”，临空园区的特点是企业相对自成体系，停车库等基本都是属于企业自管范围，且只满足企业员工自身使用，而挂牌停车库一般对停车库的硬件标准、收费标准等有着相对统一的要求与规范，因此，一些企业出于自身管理与安全上的考虑，在这方面的积极性并不高。不过，区建交委将和园区共同努力，继续探索停车库共享的可能性。对于园区安装地磁等硬件需要，这还涉及到交警等部门的参与，他们也将积极与交警部门进行对接，帮助园区尽快提升交通管理的能级与效率。

至于跨苏州河的云岭西路桥，长宁区建交委办公室主任李志斌表示，目前长宁段腾地已经完成，正在和相关部门进行下一步方案的论证。对于轨交22号线设站可能性，他表示，这不是区级层面能够解决的问题，但他们会将大家的诉求向市级主管部门积极反映，希望能够寻求解决之道。“借着这次大调研的机会，我们会针对梳理出来的问题，研究提出具有针对性、操作性的解决方案或相关制度方案。”