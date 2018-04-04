名额分配：家长关心学校上心

新中考反馈汇总：五年级家长疑问主要集中在“到底选公办还是民办”

新中考效应初现：顾忌名额分配，校园开放日择生现象得到明显遏制

晨报记者 朱晓芳 李星言

实习生 郝宁宁

新中考政策公布一周，本市1400所中小学召开了家长会，就中考新政进行了解读和答疑。记者从多所学校了解到，对4年后的新中考，五年级家长提出的疑问最主要集中在“到底选公办还是民办初中”、“名额分配到底怎么分”两大块。

此外，因为不少学校顾忌中考新政中提到的“名额分配向不择生源学校倾斜”，去年部分公办初中趁着校园开放日悄悄择生现象，在今年得到根本遏制。

家长最关心

名额分配

是选择民办还是公办，选择家门口学校，还是优质生源比较集中的学校，是做“鸡头”，还是做“凤尾”。

“只要家长提问，几乎百分百都是公民办选哪个、名额分配怎么分这两个问题。而选公办还是民办，这个问题的背后，还是名额分配到底怎么弄。”诸多小学校长说。

在新世界实验小学、民办扬波外国语小学、进才实验小学等学校，名额分配都是家长“百分之百最关心的问题”。同时，家长们对名额分配这一最主要问题，又分别聚焦在三点：如果现在小升初选择民办初中，将来高中招生名额分配比例是怎样安排；“不选择生源的学校”怎么界定，不选择生源的初中学校名单是否会公布；各所重点高中依据什么标准给初中学校分配名额，是根据初中学校的人数，还是初中学校的性质，还是抽签决定。

在新政策出台后，初、高中关联性加强。小升初这个阶段，家长原来主要考虑初中学校性质是民办还是公办，现在新政策出台后，有些家长比较犹豫，会考虑哪一种选择对孩子发展更有利——是选择民办还是公办，选择家门口学校，还是优质生源比较集中的学校，是做“鸡头”，还是做“凤尾”。

虹口实验学校的胡培华校长表示，这次新中考政策家长最关心的问题是名额分配，新政策中全市市实验性示范高中65%里剩下的30%名额到区到底给谁，家长们高度关注。黄浦区卢湾中学校长张怡说，在面对小学五年级家长的家长会上，咨询新中考政策录取方式的家长占一半，问题集中在：“名额分配到区和到校分别怎么操作”、“分配给学校的名额是平均分配，还是根据总人数按比例来算”。杨浦区三门中学校长秦娟透露，家长最关心的除了课程设置，就是新中考改革后名额分配。

择生受遏制

顾忌分配

去年部分公办初中趁着校园开放日悄悄测试、择生的现象，在今年得到根本遏制。

在中考新政发布的第二天，市教委在官方微信上，就“名额分配中的不选择生源学校”做了解释：“市实验性示范性高中50%至65%的招生计划，其中70%的名额分配到每所不选择生源的初中学校。不选择生源初中学校是指，按照义务教育免试就近入学的原则，凡采用对口入学、摇号入学，不挑选学生的，均可视为不选择生源的学校。”

市教委相关负责人在回答晨报记者提问时，也特别提到，“不选择生源的初中学校”并不排除民办。民办初中放弃择生，也可以获得名额分配到校；而公办初中如果违规择生，也可以定性为选择生源的学校，并由此失去名额分配。这条信息引起了众多初中校长的重视。因为无论是针对公办学校，还是民办学校，眼下都在为“不选择生源”这个身份而头疼。公办学校担心原本是属于不选择生源的学校，但由于某些方面的小辫子，是否会给定性为选择生源的学校； 而部分民办学校，也在考虑是否要采取摇号、对口入学等方式，成为不选择生源的学校，获取名额分配。

教育界人士分析，前有3月初市教委紧急处理公办初中闵华二校园开放日择生，后有新中考政策“名额分配向不择生源学校倾斜”这一剂猛药，不少学校顾忌择生有可能丧失获得名额分配的资格，去年部分公办初中趁着校园开放日悄悄测试、择生的现象，在今年得到根本遏制。校园开放日回归到其本源，成为孩子与学校之间互相增进了解的平台。新中考的政策效应已经初步显现出来。预计在4月中下旬即将到来的民办初中校园开放日上，民办初中也将更为规范、有序。

不少家长也表示，他们正密切关注即将出台的名额分配细则，根据细则，进一步决定5月份的小升初志愿填报。

[名词解释]

什么是名额分配

名额分配到校，就是市实验性示范性高中在每年的计划招生名额中，划出一部分，按一定比例以指标分配的形式，直接下达到初中学校。这个方式从前也有，但比例不是很高。

而新中考政策提出：全市市实验性示范性高中将有不超过65%（最低50%）的招生计划，采取名额分配综合评价录取的方式下达。其中70%的比例将分配给不选择生源的每所初中学校，即名额分配到校，学生同校竞争；30%分配到区，即名额分配到区，同区竞争。

上海现有普通高中249所，名额分配在本市56所市实验性示范性高中推行。在上海家长的心目中，市实验性示范性高中简称“市重点”。进入市重点，意味着孩子的脚一大半已经迈入大学本科。

而从新政来看，孩子4年后参加新中考，进入市重点高中有3种方式：一是自主招生，占比约为15%；二是名额分配综合评价录取，约为65%以内（最低50%）；三是裸考，占比约为20%以上（最高35%）。从比例来看，名额分配将成为进入市重点高中最主要的方式。

因此，名额分配，成为今年小升初家长最关注的问题，这也关系到孩子选公办、还是民办初中。