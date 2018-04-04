我可以“骚”，你不能扰

子不语

在上海的闹市区，一名姑娘与熟识的男性朋友一起吃饭，饭桌上稍许喝了一点儿酒。饭局结束后，男士邀姑娘去酒吧继续喝酒，被姑娘拒绝，她想在男士停在酒吧门口的车里休息一会儿。休息过程中，她却遭到了男士司机的猥亵。

事情并不复杂，那位司机也已经被警方拘留。然而令姑娘愤恨的是，事发时那位男性朋友和其他围观者竟无一人伸出援手，她拨打110报警，还有围观者劝她息事宁人；然而令我们愤恨的是，事发后姑娘将事件经过发在微博上，竟然还有网友指责这位姑娘：

“晚上和男人喝了酒又去酒吧，人家男人肯定会觉得你有那个意思。”

有那个意思，还算是说得客气的，隐晦的。不客气的直接便是：不知检点，自取其辱。

大腹便便的中年大叔，仔细梳理头顶上已经为数不多的头发，抹上油左撸右撸尽量让它们遮住头顶，然后在短而粗的脖子上死命系上一条领带，用香水掩饰挥之不去的体味，在年轻女性面前通过老练的谈吐展示着自己的渊博与内涵。他希望尽力挽回他的苍老，希望仍能保持对年轻女性的吸引力。没有人会觉得他猥琐恶心，没有人会觉得他自取其辱。

暖春已至，年轻的女子穿上修长的窄裙，露出晶莹的胳膊和肩膀，对着镜子仔细描画嘴唇和眼影，蹬着细细的高跟鞋，若是还带了三分酒意，风姿绰约地行走在迷人的霓虹灯下，这是多么飞扬的青春，这是多么美丽的风景。却偏偏有人站出来指责她不知检点，若是一不小心遭到了骚扰，那肯定便是自取其辱。

酒吧门口被侵犯的姑娘，发帖时还不忘强调自己“并未喝醉，衣着得体”，即使不是，那又如何？那些说姑娘不知检点的网友，明显怀有一种极其恶心的逻辑，女人引起男人的性冲动，男人的本能值得原谅，女人的不自重绝不能原谅。

男女平权喊了那么些年，女性却依旧连美丽的权利都没有，这实在是令人吃惊的一件事情。难道女人的身体就是肮脏的，外表越美丽内在就越肮脏？难道女人就是天生的劣等动物？难道男人对女人的侵犯，就是天赋神权？还有许许多多网友语重心长地提醒：女人要懂得保护好自己啊。难道女人能做的，就是小心翼翼地不要去提醒男人记起他侵犯女人的权力？

大家都知道马云很有钱，比尔·盖茨更有钱，可他们再有钱你也不能伸手。当年俞敏洪给员工发年终奖时，喜欢拿两麻袋装满现金来，然后厚厚地摞在台子上。大叠大叠红彤彤的人民币堆在那里，诱惑大不大？但若你不告自取，你能跟警察同志说，是他诱惑了我，是他自取其辱？

一样的强盗逻辑，为什么男人总觉得对厚厚的人民币伸手罪无可恕，对美丽的女人伸手却情有可原？想必是看到漂亮女人的时候，一样有伸手的冲动，不管有没有付诸行动，总得先找一个原谅自己的借口。借口说着说着，说不定哪一天就真的伸手了。

所有对他人无理的指责，其实都是基于为自己不良心思的开脱。便如对女性过分美丽的指责，都是基于为自己那点儿龌蹉心思的开脱。

女性要求的所有的权利，请从给她们美丽的权利开始。她们有权利美丽，有权利让男人看着怦然心动。女人有诱惑男人的权利，男人也有抵挡女人诱惑的自由，更有克制所有违法冲动的义务。看到引诱着你荷尔蒙的女性，你可以说她丑，可以说她做作，也可以心生爱慕，寻找追求的机会，但绝没有未经许可便伸手的权利，也绝没有宣扬、纵容这种未经许可便伸手的权利。

劝君莫伸手，伸手必被捉，你要控制你自己。