要闻|新的改革开放重要举措将公布

习近平将出席博鳌亚洲论坛年会开幕式并发表主旨演讲，对深化改革再出发作出最权威阐释

据新华社北京4月3日电

外交部3日举行中外媒体吹风会。国务委员兼外交部长王毅介绍习近平主席出席博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式并举行有关活动相关情况，并回答记者提问。

王毅表示，博鳌亚洲论坛2018年年会将在海南拉开帷幕，中国国家主席习近平将应邀出席论坛年会开幕式并发表重要主旨演讲。

王毅强调，2018年是中国改革开放40周年，也是贯彻落实十九大精神的开局之年。在这一重要历史时刻，习近平主席出席年会开幕式并举行一系列活动，对于深入推进新时代中国特色大国外交、推动构建亚洲和人类命运共同体、促进人类和平与发展事业具有重大意义。这也是今年中国首个重大主场活动，将为本届年会增添一系列亮点。

一是展示改革开放新前景。习近平主席将对中国改革开放伟大成就、重要经验和启示、世界意义和影响，以及在新的历史当口中国将如何推动对外开放再扩大、深化改革再出发作出最权威的阐示，大家将听到一系列新的改革开放重要举措。

二是解读中国发展新时代。中方将向各界嘉宾深入阐释新时代的深刻内涵，介绍中国新发展理念、目标和任务，以及新时代的中国为各国和世界带来的巨大机遇。

三是提出共创未来新主张。习近平主席将就进一步推动构建亚洲和人类命运共同体、开创亚洲和世界美好未来，鲜明发出中国声音，阐明中国立场。

四是打造伙伴关系新成果。习近平主席将分别同出席年会的外方领导人举行会见会谈等活动，就双多边务实合作以及全球治理、世界经济和贸易等问题深入交换意见，达成新的共识和成果。

五是增添论坛发展新动力。今年是博鳌亚洲论坛理事会换届之年，习近平主席将集体会见现任和候任理事，就论坛建设和发展等问题进行交流。（网站首页图：新华社图片）