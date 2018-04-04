毛泽东题词的英雄都是谁?

来源： 中国青年网

清明忆英烈。翻开历史的书页，有这样一些人，毛泽东曾为他们挥毫题词。

他们的英勇让敌人畏惧，他们的选择让国人动容，他们的大义让今人敬仰，他们的热情温暖至今。

他们是谁?

(一)

他有个习惯，每次打仗前都会留下遗书，打完仗再烧掉。

“因为战区全面战争之关系，及本身之责任，均须过河与敌一拼，现已决定于今晚往襄河东岸进发……无论作好作坏，一定求良心得到安慰。由现在起，以后或暂别、永离，不得而知，专此布达。”

1940年，枣宜会战爆发时，他写下这样的“诀别书”。然而，这封遗书，他却再也没能烧掉。

这一场战役，日军投入数倍兵力，只为战胜骁勇善战的他。他却将生死置之度外，带领仅有的千余名官兵血战到最后几人。

最后时刻，早已右臂、右胸中弹的他，从血泊中猛然站起，眼睛死死盯住敌军，满目威严。日寇的子弹射向他，他不曾倒下，以站立的身躯完成了一名中国军人的报国使命。

他就是张自忠。毛泽东听闻噩耗，有感于他舍身报国的精神，为他题词：“尽忠报国”。

(二)

他本可在故乡过上富足的生活，却不远万里来到中国，援助中国的反法西斯斗争事业。

1938年的3月，他在延安受到毛泽东接见。“根据我在西班牙的经验，只要在前线附近拥有战地医疗队，重伤员中75%一定可以救过来。”他说道。因为这句话，中国第一支战地医疗队诞生了。

战事吃紧，伤员不断。为抢时间救伤员，他却不幸感染。弥留之际，他说，“请转告加拿大人民和美国人民，最近两年是我生平中最愉快、最有意义的时日。”

他就是白求恩。在他的追悼会上，毛泽东亲自为他题词：“救死扶伤，实行革命的人道主义。”

(三)

她出生在山西省文水县云周西村一个贫苦农民家里，从小接受党的教育，积极参加革命斗争。

1947年1月12日，山西军阀阎锡山的军队突然袭击文水县云周西村，她因叛徒告密而被捕。审讯中，敌人千方百计诱使她供出其他同志，贿赂不成，又以死相逼。在铡刀面前，她昂首挺胸、义正辞严地说：“怕死不当共产党。”

她是刘胡兰，这年，她才15岁。1947年3月26日，毛泽东听到她的英雄事迹后十分敬佩，心情也非常沉痛，轻声念着她的名字，挥笔疾书题写了“生的伟大，死的光荣”。

(四)

“如果你是一滴水，你是否滋润了一寸土地?如果你是一线阳光，你是否照亮了一分黑暗?”他是喜欢写诗的“文艺青年”。

用现在的话说，他还是热心、阳光的“暖男”。一次，在去沈阳部队的火车上，他遇到一位着急的大娘。大娘说，她是第一次来看儿子，还不知道儿子住在什么地方呢。看着大娘着急得直抹眼泪，他便放弃了在部队驻地下车，搀扶着大娘四处打听，终于陪大娘找到了儿子。

人们都说，他出差一千里，好事做了一火车。然而，这个热情、阳光、向上的大男孩的生命却永远定格在了1962年8月15日。

这一天，他在执行任务时，不幸牺牲。

他就是雷锋。1963年毛泽东亲笔为他题词“向雷锋同志学习”，并说：“向雷锋学习,包括我自己，我也向雷锋学习。”

张自忠、白求恩、刘胡兰、雷锋……这样的名字还有很多。每一个为国捐躯的生命背后，都有一段不应被忘记的英勇事迹;每一个热烈燃烧的忠魂之中，都蕴藏着一种不屈不挠的民族精神。

今天，我们缅怀英烈。人民英雄永垂不朽。

策划：杨月 张潼 陈馨怡 石倩颖(实习)

沙画制作：@茗喆

音乐：徐鲤《新中国》

配音：钱明