从"组织审查"到"纪律审查和监察调查" | 本网专评

中央纪委国家监委网站

4月1日23时，“贵州省委原常委、副省长王晓光涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查”的消息一经本网发布，立即引发舆论关注。这是监察法实施，国家监委组建并与中央纪委合署办公后首次发布中管干部接受纪律审查和监察调查信息。

与之前的通报相比，本次通报有三处重大变化。消息源从中央纪委变为中央纪委国家监委；从“涉嫌严重违纪”变为“涉嫌严重违纪违法”；从“接受组织审查”变为“接受纪律审查和监察调查”。措辞之变折射了从中央纪委到中央纪委国家监委的职能转变，体现了党的纪律检查和国家监察的有机统一。

各级纪委监委在党委的统一决策、统一指挥下开展工作，履行纪律检查和国家监察两项职能，既是执纪机关又是执法机关，既履行党章规定的监督执纪问责职责，又履行宪法、监察法规定的监督调查处置职责。纪委监委合署办公能够有效破解反腐败体制机制不畅、资源力量分散的困境，通过整合行政监察、预防腐败和检察机关查处贪污贿赂、失职渎职、预防职务犯罪机构和人员，使反腐败的工作力量更加集中、配置更加合理。与此同时，反腐败手段措施更加集中统一，纪委执纪审查实践中运用的手段和法律法规规定的调查措施结合起来，使监察手段更加丰富、多元，为加强对所有行使公权力的公职人员的监督、实现国家监察全面覆盖、深入开展反腐败工作、推进国家治理体系和治理能力现代化提供了有力保障。

当前，反腐败斗争形势依然严峻复杂，特别是政治问题和经济问题交织、区域性腐败和领域性腐败交织、用人腐败和用权腐败交织、“围猎”和甘于被“围猎”交织等问题依然突出，全面从严治党依然任重道远。必须坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，坚持受贿行贿一起查，持续强化不敢、知止氛围。国家监委揭牌10天后即有中管干部接受纪律审查和监察调查，再次表明党中央巩固压倒性态势、夺取压倒性胜利的决心坚如磐石。目前，国家、省、市、县四级监察委员会已经全部组建，实现纪委监委合署办公，构建起党统一领导下的反腐败工作机制。各级纪检监察机关要全面履行党章党规和宪法、监察法等赋予的职责，加强对党员干部和所有行使公权力的公职人员的监督，深入开展反腐败工作，不断推动制度优势转化为治理效能，实现新时代纪检监察工作整体性提升，巩固发展已经形成的反腐败压倒性态势，进一步赢得党心民心，厚植党执政的政治基础，以不懈努力换来海晏河清、朗朗乾坤。（中央纪委国家监委网站 李鹃）

（网站首页图：新华社资料制图）