【时评】常怀“三心” 做杨汉军式的合格干部

陈凡 鲁祖轩



常怀“把官做淡”的平常之心。诸葛亮《戒子书》曰：“非淡泊无以明志,非宁静无以致远”。对杨汉军来说，清廉为官是职业操守，把官做淡是价值追求。孩子29岁没有工作、爱人经常生病，身为组织部长的杨汉军，从未跟组织开口，也从未动用手中的权力为亲人谋私利。正如杨汉军所说：“官当得再大，终有一天要退下来，回首往事，最令人欣慰的不是当年有多大权力，而是你为党和人民干了几件实事。”作为党员干部，无论官职大小，都要像杨汉军那样，始终心中有戒，慎权律己，不利用手中权力为亲属谋取任何好处，在工作中经受住权利、金钱的考验，努力在为民做事中彰显个人价值。



常怀“把事做精”的进取之心。工作态度决定事业成长的高度。对党的事业，杨汉军既是虔诚的信仰者，更是理性的行动派。杨汉军去基层调研，一天连续考察7家企业;全球引才10天辗转5座城市，行程1.8万公里，参加24场公务活动和人才座谈会；深夜接机，小米总部5天极速落户武汉。正如杨汉军所说，墨守成规、四平八稳，日子虽过得轻松，但党的事业难以发展，就是不负责任。责任是检验一个干部合格的重要标尺，党员干部要以杨汉军同志为榜样，时刻牢记心中的责任，始终以精益求精的态度对待工作，始终把心思和精力放在干事创业上，不断创造经得起历史检验的实绩。



常怀“把人做大”的为民之心。古语有云：“一切为民者，则民向往之。”毛冲村87岁的郭桂荣是杨汉军的包保户，在结对帮扶郭婆婆的1年多,杨汉军从繁忙的工作中挤出时间,5次来到毛冲村看望老人，嘘寒问暖；他暗访留汉大学生人才公寓政策落实情况，不打招呼，扮成家长，陪着大学毕业生办理落户、申请人才公寓手续。权为民所赋，亦当利为民所谋。党员干部要以杨汉军同志为榜样，始终牢记全心全意为人民服务的根本宗旨，放下架子，摘掉帽子，主动亲近群众，听取群众心声，思考群众困难，不断为人民群众谋取利益。

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