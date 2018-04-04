社评：反击美方新攻势，专找它的七寸打

来源：环球时报、环球网

美国贸易办公室北京时间4日早上悍然公布了新的对中国产品加征关税建议清单，共涉及大约1300个独立关税项目，价值约500亿美元，涵盖航空航天、信息和通信技术、机器人和机械等行业。美方显然瞄准的就是中国高新技术领域，这是典型的既要抑制中国对美出口，又要打击中国发展高科技产业的一石两鸟。

中国方面第一时间就已作出回应。在北京星期三早上国家机关开始上班之前，商务部和外交部的声明就已发出。在谴责美方做法的同时，中方毫无悬念地表示，将针对美方征税建议清单出台同等力度、同等规模的对等措施。

北京针对美方加征钢铝关税出台了价值30亿美元的报复措施并已于2日生效。钢铝关税引发的摩擦只能算中美贸易战的前哨战。美方根据301调查今天拉出的征税清单和中方立即做出的还击声明才是真正的战鼓和硝烟。美方称，这一清单还只是加征关税“建议”，它将有60天的公示期，60天后将确定最终征税项目。美方这样做相当于搞“阵前阅兵”，炫耀武器，试图不战而屈人。然而中方不可能吃它这一套。撼山易，撼中国采取同等力度、同等规模的对等措施这一原则难。

美国第一场大战就想冲击“中国制造2025”计划，折射出一些美国精英想把中国“打回上个世纪”的轻狂想法。然而中国航空航天的独立自主研发能力很强，通信技术在5G等关键领域已经走在美国的前面，机器人技术极具竞争力。

华盛顿今天的行动只会提醒中国人，我们要发展高科技，从美方那里连一颗钉子都得不到，我们的独立自主创新精神必须是完全彻底的。另外，中国市场要向本土高科技创新公司更多倾斜，美国通信技术产品等对中国国家安全构成的潜在威胁要比美方从中国产品中感受到的威胁大得多，我们不可掉以轻心。

既然开打贸易战，既然美方一上来就使出狠招，那么中方的回击也一定要又准又狠，美方最怕什么，我们就打它什么。

我们强烈建议，先打美国的大豆、玉米。农业一旦受损，在美国造成的波及面大，政治冲击力强，目前执政的共和党尤其将付出代价。随着中美贸易战风声趋紧，美国的豆农已经非常紧张，甚至在电视上自费打广告反对特朗普对华开启贸易战。美国农民的焦虑将会转化成美国执政者的政治压力。

二是打击美国汽车制造业。美国通用等公司都已在中国建厂，中国还是通用汽车最大的海外市场，中国应大幅提高美国整车和零部件的进口关税，促使美国厂商把更多生产转移到中国，那将导致美国国内的相关生产进一步萧条。中国早已是世界第一大汽车销售市场，中国有在这个领域影响全球布局的主导权。

中国还应削减对波音公司的飞机订单，将部分订购转给欧洲空客公司，这对美方的冲击也很大。

接下来中国还有很多后手牌。美国公司的在华分支机构一年在中国生产、销售2000多亿美元产品，中国的本土公司已经具备对它们当中的大部分取而代之的能力。另外美国的对华服务贸易增长很快，压缩这方面的进口存在巨大空间。

一些美国精英一直有严重的误判，以为中国经济对美国市场的依赖远远高于美国经济对中国市场的依赖，他们在凭着这种模模糊糊的印象，推动华盛顿改变对华贸易政策。而现实是，中国消费市场的总规模已经在超越美国，“中国更依赖美国”这种说法在逻辑上已经站不住脚。

这场贸易战总的来说同时是美国对中国高科技发展的“绞杀战”和对中国崛起的“围堵战”。美国害怕中国正逐渐形成的在高科技领域的竞争力，但它采取的是孤立主义措施，不是激励美国企业竞争，而是将它们“保护”起来，帮它们避战。保护知识产权完全是一个借口，就是中国知识产权保护做得比美方还好，美国挑起的这场冲突也会以别的借口到来。

中国现在要做的就是让美方付出同等代价，让真金白银的损失去触动美国社会，让美方重新认识中美之间的实力关系，反思他们今后与中国打交道时应该采取的态度。

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