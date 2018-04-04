雷思海：中美贸易战，终局大推演

打通政经，寻找趋势，预见未来，独家原创。

这是一场避无可避的贸易战。

它也是一场迟到的、经济质变渡劫礼。

今天凌晨，美国公布500亿美元的对华加征关税清单。中美贸易战升级得到确认，人们关注的是，它将如何演进？

任何趋势，都先见于微末，中美贸易战的未来，也是如此。

其实，今天美国公布的关税清单里，就有两个微末的细节，可以看作是中美贸易战走向的趋势之先。

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第一个细节是总价值500亿美元，而3月23日，特朗普提到的是：最多600亿美元。可见，不是顶级覆盖，原因或是中国的强硬姿态，或是确实难找更多产品来打。

第二个细节，是清单公布时间，选择在美股收盘后。这是不想影响当天股市的意思。上次签署总统令，是在美股开市时，结果道指大跌3%，1万多亿美元的市值蒸发。

细节虽小，但却反应了这场贸易战，对美国的两个不可承受之重，它们才是左右这场贸易战进程的最底层因素。理解了这两个趋势之先，中美贸易战的终局，也就不难推演。

2

二战以来，美国打了无数的贸易战，若从感受上来分，有两种，一是舒服的，一是痛苦的。

上个世纪70年代打西欧，90年代打日本，这两场贸易战，都是舒服的，越打越舒服。

为什么会越打越舒服？有两个原因。

第一，体量碾压对方。美国当时人口近3亿，德国、法国、日本等国家，人口顶多1亿。市场小，纵深浅，小池塘受不了大风浪。它们的市场规模以及抗压能力，与美国根本不在一个档次。

美国动个手指，西欧日本就得举起双臂，所以，美国打贸易战，没有负担，今天动个指头，明天动个指头，西欧日本就忙坏了，无法承受，只好选择屈服让步。

第二，也是更重要的一点，美欧贸易战，美日贸易战，打的都是当时自己需要保护的支柱产业，钢铁、汽车、农产品等等。是“你多我就少，你输我就赢”的关系。比如，提升汽车关税，通用公司立即就受益了；提升钢铁关税，美国钢铁公司立马就受益了。

所以，美国一开打，国内就先得到好处，股市表现就好，财富效应就上来，民意就支持，政治上得分。所以历任美国总统，都要打打贸易战，贸易战简直是受欢迎总统的标配。

打的苦的也有，欧盟成立之后，人口规模一下子就超过美国，GDP也与美国相当。所以2002年，小布什与欧盟再打钢铁战的时候，美国股市就遭遇了30%的下跌，欧洲股市也跌的差不多。两败俱伤，最后赶紧不打了，收工！

小布什之所以被看作是失败总统，贸易战打坏了美股也是个原因。

3

与中国打，天然就是痛苦的那种，可能比和欧盟打更痛苦。

因为中美的产业结构高度互补， 美国出口中国的，大都是中国所没有的；中国出口美国的，大都是美国不愿意生产的。拿中国做对手，就相当于金庸小说里的七伤拳，打人一拳，自己也中一拳。

历史上，美国曾对中国搞了几次301调查，最后都没有真打，无它，打这种贸易战伤身。

首先，一打国内就要先受损，因为中国出口美国的，美国不生产。打了中国的产业，美国自己得不到好处，倒是东南亚，墨西哥、拉美甚至是中、东欧得了好处。

这次500亿美元的清单，涉及美国产业链的方方面面，主要集中在高技术、高科技方面。公布之后，将有60天的公示。美国企业会在这60天里，看看能否找到中国替代，但难度很大（这估计是第一步只能找出500亿美元商品的一个原因）。预计最终的惩罚清单还要缩减一些。

而中国一反击，那痛则是即时的，飞机多买点空客，少买点波音，美国飞机制造就得少吃一块肉；大豆多买点阿根廷、巴西甚至是俄罗斯的，那么，美国农民立即就会收入大损，期货要先跌一跌。

强打伤身，特朗普还要干，不外乎是指望代价短暂，快速收割。

但这是不可能的。

中国的体量大，人口近14亿，相当于整个美、欧、日发达国家的总规模。市场这些年也大了，进出口总额世界第一，单一国家层面来说，是仅次于美国的第二大市场。

所以，中国市场的抗压能力，也超越美国过去的所有单一对手。美中贸易战，要想分出胜负，必然是个持久战。

次贷危机后遗症还没完全过去，美国若要再与中国来一次持久的相互伤害，估计欧盟、日本、俄罗斯，做梦都要笑出声来，千方百计要维护的美元霸权，反而会早日玩完。

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这些痛苦，会直接反应到股市上。

3月23日，特朗普宣布对华征收关税的当天，道指就大跌近3%，1.2万亿美元的市值没了。而4月1日，中国宣布对美产品加征关税之后，道指周一又大跌了2%，又是一个8000亿美元没了。

所以，这次白宫选在北京时间凌晨4点后公布，这时美股已经收市了。不过，这种技术性的操作，挡不住美股必然受中美贸易战冲击的大势。

在上期的文章里，我提出一个衡量特朗普对华贸易战能走多远的判断参数，那就是美股的走势：

目前，道指离熊市，还有20%的空间，也就是5000点左右。这个空间，就是未来中美贸易战拉锯的空间。 在道指下跌超过5000点之前，特朗普目前的贸易战略，可能不会有太大的变化。 不过，这次对局的是一个国势上升的对手，变数很难预料，特朗普也没底。所以，特朗普的5000点股市安全垫，也可能会在不经意间跌穿。

实际上，到昨天，道指又跌了不少，这个安全垫剩下4500点了。

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为了减少中国1000亿美元的顺差，美国的代价，可能是损失12万亿美元的市值。这还是只是股市，而股市则有可能进一步触发美国的地产下跌。

那么，中国呢？股市会不会大跌，房市会不会崩盘？其实，这也是考察中国抗压能力的重要因素。

我的感觉是，只要做好防范金融风险的工作，可能性很小。

首先看A股，相对于美股高高在上，A股位置要舒服很多。进可攻慢牛，退可守震荡。未来起码一年，是一个区间震荡行情，中美贸易战如果剧烈升级的话，也不过是让这个区间稍微大一点而已。

再看房地产。这方面有利的因素是，房地产早在一年多前，就进入了稳控慢压的通道，目前一二线的成交量比较小，三四线放大，限制投机性交易。意味着那些进入一二线房市的投机资金，暂时出不来。

而投机性交易的锁定，也会限制银行的信用货币创造，直白的说，就是市场印的钱少了。我们贷款买房，其实也在创造信用货币的，买一套房子，贷款500万，就等于你和银行一起创造了500万的信用货币。经过一年多的锁定，风险化解了不少。

若房价因为中美贸易战，而小幅下跌的话，未尝不是一件好事，它有利于中国实体经济的发展，有利于中国经济的创新。

最近一二线城市，包括北京、上海、杭州、西安等各地，都出台了各种抢人才的政策，就是这样一种转型的体现。抢人才，就是要抢产业创新的先机，来部分代替房地产的经济拉动。

可见，从资本市场对贸易战的承受能力方面来说，中方不输于美。至于产业链条，美国可以找替代中国的，中国自然也可以找替代美国的。

更好的情况是自己造，大飞机，芯片，生物科技等等，这些都搞好了，盛世就是你！

届时，简单一个贸易结算，只用人民币的政策，就可以化解美国所有手段。美国打贸易战，说到底还是为了美元霸权，不用美元，是最干净的釜底抽薪。

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梳理了这些，就不难理解，这次美国关税清单的两个小细节，看似可以忽略，其实非常重要。沿着这两个细节，一路顺下来，中美贸易战的终局推演，也就不难勾画了：

第一季，中美相互测试，看谁更不怕疼。美国开出清单后，中方也会开出清单。然后各自进入一个公示期，实际上是看各自市场的反应，以及对方的反应。

第二季，相互来一点制裁也是大概率，然后再一起谈谈，再交换一些筹码。与此同时，汇率、资本市场上，也会进行一些交锋，中方可能会尝试一下对美国国债的操作，人民币汇率方面不妨也有一些动作。

地缘政治上，也会试一下应手。因为，贸易战从来就不是贸易战那么简单，它是金融战，是大国利益的角力，是现有秩序的存续或变更，是对未来走向的发言权。

作为当今世界上最互补，也是能相互摧毁的两个大国，相信双方都不会傻到，相互伤害到无限。

贸易战最终会局限在一些中小规模的互怼上，打打谈谈，最后相互给对方留出一定的边界。

美国曾经对苏联搞过一种“战争边缘”政策，就是“走到战争边缘，又不卷入战争”。中美当然不是美苏那种对立关系，不过在贸易关系上，今后2年左右，倒有可能是种”贸易大战边缘“模式，小打、中打会有，但大打难，直到美国主动放弃的那一天。

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当然，任何事情都有意外，其实从中国各种防范金融风险的准备与决心来看，中方也做好了意外的准备（还有之前的亚投行、一带一路、人民币跨境结算系统，原油期货，其实说到底也是为意外做准备）。

但这个意外，恐怕最不能承受的，就是今天这个世界秩序最大的受益者，美国自身。

一旦中美滑向大规模贸易战，全球的乱局，将会来临，贸易战很大概率会演变成，全球地缘政经的大重组，美元全球体系将遭遇急速撕裂危机。

这样的终局，将意味着十万亿美元级别的、美国铸币与金融收割特权的消灭，这是华尔街绝不愿意看到的未来。

所以，一个可控的终局，是最大的概率。把控好这个大势，改革突破自身，就能迎来最好的逆袭时机。

国家如此，个人也一样。