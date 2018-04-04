“2018年4月4日，美国政府发布了加征关税的商品清单，将对我输美的1333项500亿美元的商品加征25%的关税。

对此，我国外交部、商务部、财政部等部门相继表态，强烈谴责美国单边主义，贸易保护主义，表示将对美国产品采取同等力度、同等规模的对等措施。”

国务院新闻办今天下午举行吹风会，在回答记者关于中美是否已经进入了“贸易战”，双方是否还有进一步谈判解决的可能的问题时，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文表示：中方是不愿意打“贸易战”，因为在“贸易战”中没有赢家。但是我们也不怕打“贸易战”，如果有人坚持要打“贸易战”，我们奉陪到底。你刚刚谈到，是不是有磋商沟通的渠道，中方一贯的立场是，谈判、磋商解决问题的大门始终是敞开的，如果美方愿意谈，我们愿意在平等磋商、相互尊重的基础上进行磋商，解决分歧。所以简单地说，如果有人坚持要打，我们奉陪到底，如果有人愿意谈，大门是敞开的。

朱光耀：我们不希望贸易战 但不会屈服于外部压力

财政部副部长朱光耀在国新办今天下午举行的吹风会上表示，中方的立场非常明确，我们不希望贸易战，因为结果只能是双输，损害中国的利益，损害美国的利益，也损害世界经济发展的前景。

朱光耀说，中国从来没有对外部压力屈服，外部的压力只能使中国人民更加奋发图强，外部的压力只能使得我们更加聚精会神，促进经济的发展。外部的压力在另一个方面看是动力，来促进我们的创新，促进我们的发展。当然，我们希望，我们都能够从双方各自的利益出发，以建设性的方式，解决好我们面临的问题和挑战，不要用一种任性、冲动的行为举止来对待对中美两国人民福祉如此至关重要的中美经济关系。

外交部：对话协商妥善解决问题的最佳机会被美方一再错过

外交部发言人耿爽4日表示，中美之间就贸易问题一直保持沟通。

在推动通过对话协商解决有关问题上，中方展示了充分的诚意，开展了大量的工作。但对话协商妥善解决问题的最佳机会被美方一再错过。

希望美方认清形势、保持理性，倾听工商界和普通民众的声音，及早摒弃单边主义、贸易保护主义做法，通过对话协商解决中美贸易分歧。

同时我们也希望双方的协商遵从国际法和贸易规则，而不是美国的国内法。要做到相互尊重、平等相待，而不是居高临下，由一方来单方进行胁迫。协商要体现互谅互让、有取有予，而不应是漫天要价、胡搅蛮缠。