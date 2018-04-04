陈正宝 摄

本报讯 今天上午（4月4日），市委、市政府召开上海市实施乡村振兴战略工作会议，深入贯彻落实党的十九大和中央农村工作会议精神，全面推进上海乡村振兴工作。市委书记李强强调，要认真学习贯彻习近平总书记“三农”思想，着眼大局、带着感情、立足优势抓好乡村振兴，强化规划引领、彰显品牌特色、优化人居环境、突出富民为本，用改革的办法推动乡村振兴战略落地落实，努力开创上海“三农”工作新局面。

市委副书记、市长应勇对本市实施乡村振兴战略工作作出具体部署。市委常委、市委政法委书记陈寅主持会议。

李强在讲话时指出，乡村振兴事关上海城市发展全局，是上海必须做好的一篇大文章。全市上下要统一思想，重新认识和发现乡村的价值。上海的发展离不开乡村，正是有了乡村的滋养，城市才能生生不息、持续发展。未来乡村不仅是重要的居住空间，还是打响“上海制造”品牌、吸引创新创业群体的重要发展空间。我们要以更大的责任担当，用好背靠超大城市的优势，谋划好乡村发展，思想更解放一些，步子更大一些，积极探索超大城市郊区的乡村振兴举措。

李强强调，要明确上海乡村振兴的主攻方向和关键举措。规划是统筹推进乡村振兴的“纲”，要强化规划引领，做好村庄布局规划，加快提高农民居住集中度，为改善乡村面貌、节约土地资源、优化公共服务创造条件。城乡一体化不是城乡一样化，农村要有农村的特色，不能简单复制城市建设形态。要遵循乡村自身发展规律，保留保护村庄肌理、自然水系，粉墙黛瓦、小桥流水、枕水而居，体现江南特色。要把体现上海乡村文化特色的符号和元素提炼出来，形成村庄规划和农房设计的管控导则，有风貌更要有韵味，有入眼的景观更要有走心的文化。乡村产业发展要彰显品牌特色。根据市民需求，生产更多高品质农产品，打造一批经得起市场检验、区域有影响力的农产品品牌。挖掘郊区旅游资源，谋划推出更多对市民有吸引力的乡村旅游景点和特色旅游产品，打响郊区旅游品牌。要优化人居环境，让乡村更美丽干净、更富有魅力。着力提高农村公共服务水平，统筹解决农村教育、医疗、道路建设等问题；全面改善乡村生态环境，加大投入深入推进河道整治、污水处理、垃圾分类等工作；用心传承优秀乡村文化，讲好乡村故事，留住乡愁记忆。富民是乡村振兴的最终落脚点，促进农民增收要有新思路、新办法。要突出富民为本，积极发展农村集体经济，大力支持农民创新创业，不断增加农民财产性收入、经营性收入。

李强指出，实施乡村振兴战略，关键要破解矛盾难题，根本要靠改革推动。要完善“三农”工作领导体制机制，强化领导责任，加强统筹协同，拿出创新举措，赋予区里一定的自主权。要抓好重点领域改革，在农业生产经营方式、农村土地制度等方面加大改革探索力度。要加强农村基层治理，以今年村“两委”换届为契机，抓好“班长工程”，推动乡村组织振兴，通过制度创新治理微腐败，让群众有更多获得感。

应勇在部署工作时指出，实施乡村振兴战略，是新时代做好“三农”工作的必然要求，上海要按照中央精神，努力走出一条具有时代特征、中国特色、上海特点的社会主义乡村振兴道路。要以产业兴旺为重点，着力提升郊区产业高质量发展；以生态宜居为方向，着力推进美丽乡村高品位建设；以乡风文明为导向，着力弘扬江南文化；以治理有效为目标，着力加强农村基层基础工作；以生活富裕为根本，着力提高农村民生保障水平。要加快建立健全城乡融合发展的体制机制和政策体系，强化顶层设计、政策创新、投入保障、人才保证，按照国家部署，编制好上海乡村振兴战略规划，加快形成财政优先保证、金融重点倾斜、社会积极参与的多元投入格局，为实施乡村振兴战略提供强有力支撑。

市领导翁祖亮、诸葛宇杰、蔡威、彭沉雷、金兴明出席。会议以视频会议形式召开，在本市各涉农区设立分会场，区、镇、村三级相关负责人参加。