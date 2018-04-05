要闻| “打，奉陪到底；谈，大门敞开”

财政部、商务部有关负责人回应中美贸易摩擦热点问题





4日，国务院新闻办在北京举行吹风会，请财政部副部长朱光耀、商务部副部长王受文介绍中美贸易有关情况，并答记者问。 /新华社

针对美国方面发布清单要对中国输美1333项500亿美元商品加征25%关税，4日下午，经国务院批准，国务院关税税则委员会决定对原产于美国的大豆、汽车、化工品等14类106项商品加征25%的关税。

围绕有关中美贸易摩擦的热点问题，财政部副部长朱光耀、商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文4日下午在国务院新闻办举行的发布会上回答中外记者提问。

“中方不希望打贸易战，结果只能是双输”

朱光耀说，中方历来强调中美经济关系的实质是互利共赢。从1979年两国建交之初贸易额只有25亿美元，到2017年贸易额达到5800亿美元，增长超过232倍。这表明，中美经济关系互利共赢是中美两国人民意志的体现，造福于两国人民。朱光耀说，中美之间如此大的贸易额难免会有摩擦。中方强调要本着相互尊重的原则，通过政策沟通磋商解决摩擦，要按照世界贸易组织（WTO）规则加以解决。

“中方的立场非常明确，我们不希望贸易战，因为结果只能是双输。”朱光耀说，贸易战损害中国的利益，损害美国的利益，也损害世界经济发展的前景。希望中美两国以建设性的方式，以智慧和相互尊重的态度，而不是用任性、冲动的行为，来解决好问题处理好挑战，使中美经济关系回到健康稳定发展的轨道上来。

“我们的做法是被迫的，我们的做法是克制的”

中美是否进入贸易战？有无谈判解决的可能？针对媒体抛出的问题，王受文说，4月2日中方公布了对进口美国的128项产品征收15%或25%的关税，这是针对美方对中国的钢铁和铝产品采取进口限制措施而推出的。欧盟还有其他一些WTO的成员也在考虑采取措施。

他说，中方之所以这么做，是因为美国采取的限制措施，只针对少数国家，排除了很多国家。这种歧视性做法是对多边贸易体制的公然违背，损害了中国的利益，中国已对232调查在WTO提起磋商，并为捍卫自己正当利益采取了措施。

此外，美国时间4月3日，美国在301项下公布对来自中国近500亿美元产品采取措施，中方认为这一做法从根本上违背了美方的国际义务，无任何事实依据，危害了中国的利益，威胁了中国的经济安全，也危及了全球经济的复苏和稳定。本着国际法的精神，按照中国的对外贸易法第7条要求，中方必须要采用相应的措施予以应对。“必须说，我们的这个做法是被迫采取的，我们的做法是克制的。”

王受文说，中方不愿意打贸易战，因为贸易战中没有赢家。“如果美方愿意谈，我们愿意在平等磋商、相互尊重的基础上进行磋商，解决分歧。”他表示，中方愿意在WTO 或者双边的框架下，就双方的分歧坦诚地交换意见，实现互利共赢的结果。

不过，王受文强调，如果一方坚持要打贸易战，中国也不怕。“打，奉陪到底；谈，大门敞开。”他表示，如果有人坚持要打，我们奉陪到底。如果有人愿意谈，大门是敞开的。

“中国制造2025”符合在世贸框架下义务

针对媒体关注的美方对“中国制造2025”的担忧，王受文说，中国本着开放发展、合作共赢的理念提出“中国制造2025”，目的是为中国制造业的升级提供一些战略指引和信息指导，包括美国在内很多国家都采取类似做法。中方的这一计划是透明开放的，非歧视性的，不仅中国企业可以参加，外国企业也可以参加，也欢迎美资企业参加。

他指出，“中国制造2025”在出台过程中做了严格的合规审查，中方认为“中国制造2025”符合在WTO框架下的义务。“我们不希望人为地制造借口，然后实施单方面的措施。我们希望在WTO国际规则的框架下解决问题。”

此外，王受文指出，美国在301调查报告中指责中国有“强制技术转让”的做法毫无事实根据。中国没有任何法律规定外国企业必须转让它的技术给中国合作伙伴，中国确实存在一些行业外资进入时需要进行合资，但这一要求符合WTO 规定。

“美国说中国政府强制要求技术转让，是没有事实依据的。实际上，有一些美国企业通过合资企业的方式，在中国实现了巨大收益。”王受文说，中国对知识产权的保护是非常坚定的，在法律上进一步健全了知识产权保护体系，在行政执法和司法方面建立了一系列制度，还建立了跨省的知识产权法院和相应的法庭。下一步还会加大知识产权侵权违法行为的惩治力度，要让侵权者付出沉重代价。

“在知识产权保护方面，我们现在已经取得了很大成就，但是我们未来还要加大努力，进一步完善我们知识产权的保护。”王受文说，如果仅仅因为一些莫须有的报道、指责、个别企业的抱怨，就对中国采取违背WTO承诺、违背自己国内法承诺的歧视性措施，这是中方完全不能接受的。

外交部发言人耿爽：

妄图恫吓中国屈服 过去今天都难成功

针对美国贸易代表办公室公布对华301调查征税产品建议清单，外交部发言人耿爽4日表示，妄图通过施压或恫吓使中国屈服，过去没有成功过，今天也不会。

关于美方措施对中方将会造成多大影响、中方能否承受的提问，耿爽在例行记者会上表示，贸易战没有赢家，发起者最终都将损人害己。美方的措施首先伤及的是美方自身利益。中方注意到，美国工商界、普通消费者、媒体、智库都对美方的作法和由此将产生的严重后果表示担忧。

“至于你问到美方措施对中方造成的影响问题，我可以告诉你，当然有影响，但我们可以承受。”耿爽说。

他说，回首中国改革开放40年来的风雨历程，我们经历了诸多挑战和困难、干扰和打压，但正是在化解、克服、应对的过程中，我们的实力不断增强，自信不断增加。妄图通过施压或恫吓使中国屈服，过去没有成功过，今天也不会。