这场贸易战，中国有底气打赢！

来源：人民日报客户端

人民日报-余 柯

中国放大招了！北京时间4月4日15时30分许，针对美方301调查，中方决定对美国大豆、汽车、化工品等14类106项商品加征关税。这场直指美国经济七寸的反击战，打得准，打得好，打得解气！

尽管中方一再严正交涉，但美方一意孤行，仍在东部时间4月3日向我抡起贸易保护主义大棒。美方开出的征税清单涉及我约500亿美元、涵盖约1300个税号的产品，尤其是瞄准了中国高新技术领域，可谓损人没商量。然而，就在美方清单公布不到24小时后，中方就正式亮剑，而且是同等力度、同等规模，反击之快、劲道之猛、决心之大，恐怕连美国人自己都没想到。

“中国不想打贸易战，但中国也不怕打贸易战。”这不是一句简单的外交辞令，而是中国说到做到的充足底气，也是中国对打赢这场贸易战的高度自信。

这份必赢的自信，来自规模第一的消费市场。作为世界上最大的发展中国家和人口大国，中国的市场潜力是其他经济体不可比肩的。经过40年改革开放，中国人富起来、强起来了，“买买买”的消费能量让全世界刮目，任何聪明的商人都会垂涎，失去了中国这个最大的消费市场，美国经济必将遭受重创。

这份必赢的自信，来自贡献最大的增长动能。近五年来，中国经济一枝独秀，对世界经济增长的贡献超过30%，成为主引擎。去年中国经济总量跨过80万亿元大关，已从当年的“小个头”成长为今天的“新巨人”，在世界经济中的分量和话语权与日俱增，中美之间的贸易摩擦，不再是高个子欺负矮个子，而是两个世界级巨人的博弈。快速增长的中国经济，让胜利的天平日渐倾向中国。

这份必赢的自信，来自韧性十足的经济体质。近年来，供给侧结构性改革在中国深入推进，高质量发展之路坚定不移，中国经济颜值高气质好，经济增长由原来更多依赖出口转向消费主导，国内消费连续多年成为经济增长的火车头，抵御外部冲击的能力不断增强。同时，中国与新兴国家的外贸成为新亮点，经贸朋友圈越来越大、越来越紧密，足以应对贸易摩擦可能给经济发展带来的不利影响。

得道多助，失道寡助。长期以来，美国惯于对其他国家的经贸政策发难，实施加征关税、限制投资等措施，仅301调查就搞了125起之多。美方此次对华301调查，是典型的单边主义和保护主义行径，不仅公然违反世贸组织规则，也背离了1994年美国总统向国会提交的《行政行动声明》。美国过去和今天的这些行为，完全是一副霸权主义和强权政治的嘴脸，已经并将继续遭到包括中国在内的世界各国鄙弃，既输了道义，又输了生意，必将以彻底失败而告终。

经济全球化已成为不可逆的时代潮流，是世界人民心向往之的发展主流，单边主义与多边贸易体制水火不容，美方动辄发起贸易战的行径，完全逆经济全球化潮流而动，今天矛头指向中国，明天就可能对准其他国家，如果任由这种保护主义肆虐，就会葬送经济全球化带来的发展红利，让世界吞下贸易保护主义的苦果。

现在，不仅是其他国家，就连美国国内的声音，都对这场贸易战强烈不满，不少美国消费者发愁美方对华产品征税行为会增加日常生活成本，美国农业州的农民们以打广告的形式抵制对华贸易战，美国多个产业表达了对美方对华经贸策略的质疑和担忧……

面对美国的公然挑衅，中国有信心、有实力、有底牌，在任何贸易战面前给予强有力的反击，让美国为自己不负责任的霸道行为付出代价。中国也有意愿、有诚心、有行动，与世界各国一道，积极维护多边贸易体制权威，共同建设开放型世界经济。（网站首页图：晨报微信制图）