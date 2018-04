怕啥来啥！中国涉500亿美元重拳反击，美网民开启诉苦模式...怒斥特朗普拿农民血汗对华下黑手！附最全梳理

美国网民最怕的事情还是发生了!

怕啥来啥,中方重拳反击,大豆位列其中。

对于美国违反国际义务对中国造成的紧急情况,为捍卫中方自身合法权益,中国政府依据《中华人民共和国对外贸易法》等法律法规和国际法基本原则,将对原产于美国的大豆等农产品、汽车、化工品、飞机等进口商品对等采取加征关税措施,税率为25%,涉及2017年中国自美国进口金额约500亿美元。

最不想发生的还是发生了!

美国网民粉转黑,怒骂特朗普



当地时间3日,美国公布拟加征关税的中国商品清单。美国政府将单方掀起的“对华贸易战”推入了第二轮更为危险的阶段。

然而,消息一出,美国网民彻底粉转黑,骂声一片。美国老百姓最担心的是中国拿大豆进行反制。

➤ 网友表示,从前是农民支持了特朗普。可这次他的举动,真的伤了美国农民伯伯的心。

特朗普有钱任性,美国的大豆农不可能像他一样潇洒。

其他网友看到后纷纷表示,你以为他会在乎么?而且支持他的都是傻子。

其实,在上一阶段美国对华贸易战中,美国农业从业者就已经开始受不了。

有人自掏腰包在总统特朗普常看的电视台购买了黄金时段,用以在接下来两周内持续播放广告,劝特朗普“罢兵息战”。

➤ 另一部分网友怒称,所有东西都涨价,买单的不还是我们老百姓么?

➤ 有网友替特朗普说话,表示虽然开销大了,但是美国制造业就业机会也多了呀!谁知,遭到了一票网友的怒怼。

拿着老百姓的血汗打贸易战,特朗普到底想干嘛?

为何一意孤行,对华再下黑手?

在11小时前,NBC在推特上发布了一条视频,视频中,特朗普解释称:

缓解贸易赤字?美国对华贸易为什么逆差,美国领导人心里没点数吗?

外媒称,特朗普打贸易战,醉翁之意不在酒



再来看看这份清单,多家外媒表示:此次加征关税直指中国的高科技制造业产品。

《彭博社》、《华盛顿邮报》、《金融时报》、《合众国际社》都以“瞄准中国科技领域”为题。

而美国彭博社的文章明确地指出特朗普醉翁之意不在酒,在乎“中国制造2025”发展项目。

其实早在3月27日,《金融时报》就发表了《美国对中国征收大幅关税 意在阻碍中国“领头羊”势头》(US tariffs look to torpedo China world leadership hopes)一文。

文章在开篇便指出,制裁其实是为了狙击“中国制造2025战略”,阻碍中国在高新领域的发展。

分析人士认为,这份关税名单背后其实隐藏着美国更大的目标:狙击“中国制造2025”战略,而中国的这一战略刚好旨在在机器人、半导体、航天科技、计算机等领域达到世界领先水平。

But behind the tariffs is what analysts consider to be a broader objective from the White House to disrupt a high-level Chinese strategy, called “Made in China 2025”, that aims to make a number of companies world leaders in sectors such as robotics, semiconductors, aviation and computing.