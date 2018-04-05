怕啥来啥！中国涉500亿美元重拳反击，美网民开启诉苦模式...怒斥特朗普拿农民血汗对华下黑手！附最全梳理

美国网民最怕的事情还是发生了！
中国用我们的大豆制造酱油，所以如果他们对大豆施加关税，我们农民将会承担后果…...他们是美国最大的大豆进口国。
资料图（图自视觉中国）
怕啥来啥，中方重拳反击，大豆位列其中。
对于美国违反国际义务对中国造成的紧急情况，为捍卫中方自身合法权益，中国政府依据《中华人民共和国对外贸易法》等法律法规和国际法基本原则，将对原产于美国的大豆等农产品、汽车、化工品、飞机等进口商品对等采取加征关税措施，税率为25%，涉及2017年中国自美国进口金额约500亿美元。
最不想发生的还是发生了！
美国网民粉转黑，怒骂特朗普
当地时间3日，美国公布拟加征关税的中国商品清单。美国政府将单方掀起的“对华贸易战”推入了第二轮更为危险的阶段。
然而，消息一出，美国网民彻底粉转黑，骂声一片。美国老百姓最担心的是中国拿大豆进行反制。
➤ 网友表示，从前是农民支持了特朗普。可这次他的举动，真的伤了美国农民伯伯的心。
特朗普有钱任性，美国的大豆农不可能像他一样潇洒。
我住在美国宾夕法尼亚州阿利根尼县的西北部…中国已经对我们的产品加征关税，一旦再次进行的话，曾支持特朗普的农民会受到伤害，也许没有人知道，日本和中国都是美国猪肉最多的进口国。我告诉我的朋友不要给特朗普投票，但他们不听。摇头….这太羞耻了…
其他网友看到后纷纷表示，你以为他会在乎么？而且支持他的都是傻子。
特朗普才不在乎呢！！大概只有特朗普能毁了经济蓬勃发展的美国。
特朗普根本不在乎这件事，而且支持他的人都是傻子。
其实，在上一阶段美国对华贸易战中，美国农业从业者就已经开始受不了。
有人自掏腰包在总统特朗普常看的电视台购买了黄金时段，用以在接下来两周内持续播放广告，劝特朗普“罢兵息战”。
在这则30秒的广告片中，一位名叫布伦特·白波的印第安那州大豆农这样说道，
“今天，我耕种着5000英亩的土地，主要都用来种植玉米和大豆。我支持特朗普政府，但我非常担心(他们)目前在贸易和关税方面的行动。事实上，中国是我们最大的大豆客户，这让我们十分脆弱。我的农场，以及其他许多和我一样的人的农场，会成为这场贸易战中第一个牺牲品。”
据美国大豆协会统计，每年美国农民生产的大豆有1/3销往中国，总价值约为140亿美元，过去十年中国进口量至少翻了一倍。
因此，如果中美开打贸易战，“大豆牌”被不少人认为是中国最有效的反制措施之一。在此之前，美国大豆出口协会已经慌了。
➤ 另一部分网友怒称，所有东西都涨价，买单的不还是我们老百姓么？
看着吧！所有的物价都会涨。
像你的手机，电脑，你车的一部分，衣服，鞋子，牙刷，牙膏，电视…..
一起来猜猜这些成本会流向哪里…是我们，顾客。他保证会让美国变得更好…但目前来看并不是。
➤ 有网友替特朗普说话，表示虽然开销大了，但是美国制造业就业机会也多了呀！谁知，遭到了一票网友的怒怼。
你不知道为什么美国公司会退出市场或倒闭！不要搞这样的事了。
如果人们连货品都买不起，公司会陷入怎样的境地苟延残喘。减税优惠减税优惠减税优惠直到商业保护的冲击变得干涸，又叫做“彻底清理门户”。
但在公民之后政府会是最后一个感到痛苦的。
美国商品出口需求下跌和失业时，其制造业会如何增加就业机会？
不，制造业领域的就业率并不会重拾，只是美国消费者付出了更高的代价。
就业机会并未重拾，懂了吗？永远不会回来的，永远！！！
拿着老百姓的血汗打贸易战，特朗普到底想干嘛？
为何一意孤行，对华再下黑手？
在11小时前，NBC在推特上发布了一条视频，视频中，特朗普解释称：
特朗普说：“我们会和中国一起努力，会和中国沟通。我要再次强调，美国和中国的关系非常好，但是我们必须采取一些措施真正地缓解贸易赤字。”
缓解贸易赤字？美国对华贸易为什么逆差，美国领导人心里没点数吗？
CD君（微信ID：chinadailywx）给大家找来了视频↓↓
外媒称，特朗普打贸易战，醉翁之意不在酒
再来看看这份清单，多家外媒表示：此次加征关税直指中国的高科技制造业产品。
《彭博社》、《华盛顿邮报》、《金融时报》、《合众国际社》都以“瞄准中国科技领域”为题。
彭博社：美国关税清单直指科技领域，中国称将还击。
《华盛顿邮报》：特朗普政府瞄准中国500亿美元商品加征关税 ，包含电子、航空、机械领域
合众国际社：美国对中国价值500亿美元的科技进口产品加征关税
而美国彭博社的文章明确地指出特朗普醉翁之意不在酒，在乎“中国制造2025”发展项目。
到底选择中国哪些商品加征关税？美国贸易代表办公室相关官员表示，名单的商品是“得益于中国产业政策的产品，包括‘中国制造2025’中的领域’”。
其实早在3月27日，《金融时报》就发表了《美国对中国征收大幅关税 意在阻碍中国“领头羊”势头》（US tariffs look to torpedo China world leadership hopes）一文。
文章在开篇便指出，制裁其实是为了狙击“中国制造2025战略”，阻碍中国在高新领域的发展。
分析人士认为，这份关税名单背后其实隐藏着美国更大的目标：狙击“中国制造2025”战略，而中国的这一战略刚好旨在在机器人、半导体、航天科技、计算机等领域达到世界领先水平。
But behind the tariffs is what analysts consider to be a broader objective from the White House to disrupt a high-level Chinese strategy, called “Made in China 2025”, that aims to make a number of companies world leaders in sectors such as robotics, semiconductors, aviation and computing.
“中国制造2025”战略
CD君（微信ID：chinadailywx）在中华人民共和国中央人民政府网，找到了《中国制造2025》相关文件。
文件中强调：
与世界先进水平相比，我国制造业仍然大而不强，在自主创新能力、资源利用效率、产业结构水平、信息化程度、质量效益等方面差距明显，转型升级和跨越发展的任务紧迫而艰巨。
《中国制造2025》的战略目标是：
第一步：力争用十年时间，迈入制造强国行列。
到2020年，基本实现工业化，制造业大国地位进一步巩固，制造业信息化水平大幅提升。掌握一批重点领域关键核心技术，优势领域竞争力进一步增强，产品质量有较大提高。制造业数字化、网络化、智能化取得明显进展。重点行业单位工业增加值能耗、物耗及污染物排放明显下降。
到2025年，制造业整体素质大幅提升，创新能力显著增强，全员劳动生产率明显提高，两化（工业化和信息化）融合迈上新台阶。重点行业单位工业增加值能耗、物耗及污染物排放达到世界先进水平。形成一批具有较强国际竞争力的跨国公司和产业集群，在全球产业分工和价值链中的地位明显提升。
......
整个事件发生发展的最全梳理
最后CD君（微信ID：chinadailywx）帮大家梳理一下美国单方挑起的“对华贸易战”完整的事情经过。
贸易战打响前，美国挑衅
美国贸易代表莱特希泽表示中国涉嫌所谓“强制技术转移”，美国商务部长威尔伯·罗斯表示这项举措会促成中美两国协商，而非贸易战。特朗普称，“这只是开始”。特朗普此次没有提出任何具体举措。
（关于“301调查”的前世今生，请戳之前稿件→→特朗普饮鸩止渴，科普“301调查”这杯毒药的前身今世，怎么喝最伤身！）
当时，中国就做出明确回应：打贸易战没有前途，没有赢家，只会双输。
第一轮
2018年3月9日，特朗普正式签署关税发令，决定于3月23日起，对进口钢铁和铝产品加征关税（即232措施）。
2018年3月22日，美国总统特朗普签署总统备忘录，依据“301调查”结果，将对从中国进口的商品大规模征收关税，并限制中国企业对美投资并购。特朗普在白宫签字前对媒体说，涉及征税的中国商品规模可达600亿美元。
对此，中国态度强硬。
➤ 2018年3月23日，中国商务部发布了针对美国钢铁和铝产品232措施的中止减让产品清单，拟对自美进口部分产品加征关税。（详见→清单来了！中国拟对这些美国进口产品加征关税）
➤2018年4月2日起，中国对原产于美国的7类128项进口商品中止关税减让义务，在现行适用关税税率基础上加征关税，对水果及制品等120项进口商品加征关税税率为15%，对猪肉及制品等8项进口商品加征关税税率为25%。现行保税、减免税政策不变。（详见→今天开始实施！我国对自美国进口的128项商品加征关税（附清单））
第二轮
对此，我们的态度一如既往，“来而不往非礼也”。（详见→重磅！美国公布拟加征关税的中国商品清单，中方最新回应）
➤ 2018年4月4日，国务院关税税则委员会决定，对原产于美国的大豆、汽车、化工品等14类106项商品加征25%的关税。实施日期将视美国政府对我商品加征关税实施情况，另行公布。（详见→中国出重拳了！美国大豆、汽车、化工品等106项产品中拳！(附：对美国加征关税商品清单)）
经过梳理不难发现，“对华贸易战”是美国主动挑起，并步步推进。
美国贸易代表莱特希泽在接受媒体采访时表示，他将在对中国商品关税生效之前给出60天的窗口期，今年6月前或不会开征关税。
但中国有句歌词，朋友来了有好酒，敌人来了有猎枪！