怕啥来啥！中国涉500亿美元重拳反击，美网民开启诉苦模式...怒斥特朗普拿农民血汗对华下黑手！附最全梳理

摆事实的 中国日报

美国网民最怕的事情还是发生了！

中国用我们的大豆制造酱油，所以如果他们对大豆施加关税，我们农民将会承担后果…...他们是美国最大的大豆进口国。

资料图（图自视觉中国）

怕啥来啥，中方重拳反击，大豆位列其中。

对于美国违反国际义务对中国造成的紧急情况，为捍卫中方自身合法权益，中国政府依据《中华人民共和国对外贸易法》等法律法规和国际法基本原则，将对原产于美国的大豆等农产品、汽车、化工品、飞机等进口商品对等采取加征关税措施，税率为25%，涉及2017年中国自美国进口金额约500亿美元。

最不想发生的还是发生了！

美国网民粉转黑，怒骂特朗普



当地时间3日，美国公布拟加征关税的中国商品清单。美国政府将单方掀起的“对华贸易战”推入了第二轮更为危险的阶段。

然而，消息一出，美国网民彻底粉转黑，骂声一片。美国老百姓最担心的是中国拿大豆进行反制。

➤ 网友表示，从前是农民支持了特朗普。可这次他的举动，真的伤了美国农民伯伯的心。

特朗普有钱任性，美国的大豆农不可能像他一样潇洒。

我住在美国宾夕法尼亚州阿利根尼县的西北部…中国已经对我们的产品加征关税，一旦再次进行的话，曾支持特朗普的农民会受到伤害，也许没有人知道，日本和中国都是美国猪肉最多的进口国。我告诉我的朋友不要给特朗普投票，但他们不听。摇头….这太羞耻了…

其他网友看到后纷纷表示，你以为他会在乎么？而且支持他的都是傻子。

特朗普才不在乎呢！！大概只有特朗普能毁了经济蓬勃发展的美国。

特朗普根本不在乎这件事，而且支持他的人都是傻子。

其实，在上一阶段美国对华贸易战中，美国农业从业者就已经开始受不了。

有人自掏腰包在总统特朗普常看的电视台购买了黄金时段，用以在接下来两周内持续播放广告，劝特朗普“罢兵息战”。

➤ 另一部分网友怒称，所有东西都涨价，买单的不还是我们老百姓么？

看着吧！所有的物价都会涨。

像你的手机，电脑，你车的一部分，衣服，鞋子，牙刷，牙膏，电视…..

一起来猜猜这些成本会流向哪里…是我们，顾客。他保证会让美国变得更好…但目前来看并不是。

➤ 有网友替特朗普说话，表示虽然开销大了，但是美国制造业就业机会也多了呀！谁知，遭到了一票网友的怒怼。

你不知道为什么美国公司会退出市场或倒闭！不要搞这样的事了。 如果人们连货品都买不起，公司会陷入怎样的境地苟延残喘。减税优惠减税优惠减税优惠直到商业保护的冲击变得干涸，又叫做“彻底清理门户”。 但在公民之后政府会是最后一个感到痛苦的。

美国商品出口需求下跌和失业时，其制造业会如何增加就业机会？

不，制造业领域的就业率并不会重拾，只是美国消费者付出了更高的代价。

就业机会并未重拾，懂了吗？永远不会回来的，永远！！！

拿着老百姓的血汗打贸易战，特朗普到底想干嘛？

为何一意孤行，对华再下黑手？

在11小时前，NBC在推特上发布了一条视频，视频中，特朗普解释称：

特朗普说：“我们会和中国一起努力，会和中国沟通。我要再次强调，美国和中国的关系非常好，但是我们必须采取一些措施真正地缓解贸易赤字。”

缓解贸易赤字？美国对华贸易为什么逆差，美国领导人心里没点数吗？

CD君（微信ID：chinadailywx）给大家找来了视频↓↓

外媒称，特朗普打贸易战，醉翁之意不在酒



再来看看这份清单，多家外媒表示：此次加征关税直指中国的高科技制造业产品。

《彭博社》、《华盛顿邮报》、《金融时报》、《合众国际社》都以“瞄准中国科技领域”为题。

彭博社：美国关税清单直指科技领域，中国称将还击。

《华盛顿邮报》：特朗普政府瞄准中国500亿美元商品加征关税 ，包含电子、航空、机械领域

合众国际社：美国对中国价值500亿美元的科技进口产品加征关税

而美国彭博社的文章明确地指出特朗普醉翁之意不在酒，在乎“中国制造2025”发展项目。

到底选择中国哪些商品加征关税？美国贸易代表办公室相关官员表示，名单的商品是“得益于中国产业政策的产品，包括‘中国制造2025’中的领域’”。

其实早在3月27日，《金融时报》就发表了《美国对中国征收大幅关税 意在阻碍中国“领头羊”势头》（US tariffs look to torpedo China world leadership hopes）一文。

文章在开篇便指出，制裁其实是为了狙击“中国制造2025战略”，阻碍中国在高新领域的发展。

分析人士认为，这份关税名单背后其实隐藏着美国更大的目标：狙击“中国制造2025”战略，而中国的这一战略刚好旨在在机器人、半导体、航天科技、计算机等领域达到世界领先水平。

But behind the tariffs is what analysts consider to be a broader objective from the White House to disrupt a high-level Chinese strategy, called “Made in China 2025”, that aims to make a number of companies world leaders in sectors such as robotics, semiconductors, aviation and computing.

“中国制造2025”战略 CD君（微信ID：chinadailywx）在中华人民共和国中央人民政府网，找到了《中国制造2025》相关文件。 文件中强调： 与世界先进水平相比，我国制造业仍然大而不强，在自主创新能力、资源利用效率、产业结构水平、信息化程度、质量效益等方面差距明显，转型升级和跨越发展的任务紧迫而艰巨。 《中国制造2025》的战略目标是： 第一步：力争用十年时间，迈入制造强国行列。 到2020年，基本实现工业化，制造业大国地位进一步巩固，制造业信息化水平大幅提升。掌握一批重点领域关键核心技术，优势领域竞争力进一步增强，产品质量有较大提高。制造业数字化、网络化、智能化取得明显进展。重点行业单位工业增加值能耗、物耗及污染物排放明显下降。

到2025年，制造业整体素质大幅提升，创新能力显著增强，全员劳动生产率明显提高，两化（工业化和信息化）融合迈上新台阶。重点行业单位工业增加值能耗、物耗及污染物排放达到世界先进水平。形成一批具有较强国际竞争力的跨国公司和产业集群，在全球产业分工和价值链中的地位明显提升。

......

整个事件发生发展的最全梳理

最后CD君（微信ID：chinadailywx）帮大家梳理一下美国单方挑起的“对华贸易战”完整的事情经过。

第一轮

第二轮

经过梳理不难发现，“对华贸易战”是美国主动挑起，并步步推进。

美国贸易代表莱特希泽在接受媒体采访时表示，他将在对中国商品关税生效之前给出60天的窗口期，今年6月前或不会开征关税。

但中国有句歌词，朋友来了有好酒，敌人来了有猎枪！