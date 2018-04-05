专家谈中美贸易摩擦：对中国经济影响有限

中新社北京4月4日电 (记者 夏宾)中美贸易摩擦仍在继续。4日，中国对美国挑起的贸易争端予以反制，宣布拟对原产于美国的大豆、汽车等商品加征25%关税。

针对中美贸易摩擦会在多大程度上影响中国经济的问题，工银国际首席经济学家、董事总经理程实告诉中新社记者，贸易摩擦对中国经济的中长期影响相对有限。

他指出，首先，贸易摩擦对经济的长期影响要小于对金融市场的短期冲击；其次，中美之间存在“大而不能倒”的相互依存性，此次贸易摩擦不会失控，两国博弈将最终收敛于双向妥协，新时代不会有“新冷战”；第三，中国将坚持“以我为主”的应对策略，短期反制措施和长期实力补强均具有充裕的政策空间。

星石投资合伙人、首席策略师刘可则表示，目前中国对美出口量占中国向全球出口总量的19%，中国对“一带一路”相关国家出口约占40%，中国是全球贸易中间产品出口商，这意味着即使美国单方面向中国加征关税，中国可通过与其他国家增加贸易合作进行对冲。

刘可称，根据相关研究及星石投资测算，美国针对中国进口商品征税25%对中国经济增速的影响可控，考虑到需求的价格弹性，具体的影响可能比预期的还要低。

贸易形势与一国的国际收支有着密切关系，中美贸易摩擦是否将影响中国的国际收支？

在中国金融四十人论坛高级研究员、国家外汇管理局国际收支司原司长管涛看来，迄今为止，中美贸易摩擦大都还只是常规战、舆论战、心理战，对中国国际收支主要是心理影响，基本没有产生实质性冲击。

管涛指出，从中长期看，中国的国际收支状况并不取决于中美贸易摩擦。具体来说，经常项目收支受到国内投资储蓄关系、人口结构变化等因素影响，跨境资本流动受到国内市场前景、营商环境、产权保护等因素影响。

“中国是一个大型开放经济体，具有较大的市场和政策回旋余地，较强的抗风险能力。”管涛表示，中国应对中美贸易摩擦，防范国际收支风险，关键是做好自己的事，推动经济转型升级，深化改革、扩大开放。。

未来，中美贸易摩擦将逐步升级还是走向和谈？刘可认为，从中美贸易摩擦的历史经验来看，历次301调查都会公布相应的惩罚措施，但最后都以中美协商谈判解决。(完)