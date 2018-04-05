综述：美国内质疑对华加征关税 吁尽快化解分歧

中新社华盛顿4月4日电 (记者 刁海洋 邓敏)在美国公布依据“301调查”结果拟对华加征关税清单后，中国官方立即予以回应。对于两国不断升温的贸易摩擦，美国国内商界、学者4日对特朗普政府的做法提出质疑。同时，美国官方也在发出否认“贸易战”的表态。

特朗普4日上午在社交媒体上表示，美国并没有与中国发生“贸易战”，美国已经在多年前输掉了那场“战争”，而这要归咎于此前的美国政府。他同时强调了美国对华的贸易逆差和知识产权问题，并称不能让这种情况持续下去。

美国贸易代表办公室3日依据“301调查”结果公布拟加征关税的中国商品建议清单，涉及每年从中国进口的价值约500亿美元商品。此前，美方公布的“301调查”报告对中国在知识产权等领域的政策做法进行了指责。

华盛顿智库彼得森国际经济研究所高级研究员尼古拉斯·拉迪在接受中新社记者采访时表示，他对美方单方面加征关税的做法表示质疑，认为这并不能解决美方所关切的知识产权问题。

在贸易赤字问题上，拉迪认为，美国应该担心的是其全球贸易赤字，而不是针对个别国家的双边贸易赤字。他还表示，美国制造业就业岗位萎缩的问题已经持续了数十年，这主要是因为科技进步，并非是中美贸易造成的。

美国商会执行副会长迈伦·布里连特在一份声明中表示，美国政府寻求与中国建立平衡、公平的贸易关系，这是正确的事情。但是，对美国消费者日常用品进行征税不是解决问题的办法，并且也不利于美国创造新的就业岗位。

美国商会中国中心主任威廉·扎里特对美联社称，目前美国公司希望美中两国政府能够进行充分的沟通，就有关问题进行谈判磋商，避免贸易战的发生。他表示，希望两国能够尽快化解分歧，避免伤及两国经济和公司。

对于美方发布的关税清单，中国商务部也迅速发布公告进行回应，公布拟对美国产大豆、汽车、飞机等进口商品对等采取加征关税措施的商品清单，涉及2017年中国自美国进口金额约500亿美元。

美国大豆协会会长约翰·海斯多费尔称，中国若对美国大豆加征25%的关税将对美国农场主造成“灾难性”的打击。他呼吁特朗普政府放弃其加税计划，并与大豆行业农场主会晤，讨论如何在不诉诸关税的情况下提高行业竞争力的做法。

美国两大汽车厂商福特和通用也分别发表声明，呼吁美中两国通过持续的对话解决不断升级的贸易紧张局势。福特呼吁两国政府共同合作，通用敦促美中两国进行建设性对话、推行可持续的贸易政策。

受中美贸易摩擦升温影响，美国股市4日恐慌情绪再现，道琼斯指数开盘即下跌500点。美国商务部部长罗斯当天在接受美国消费者新闻与商业频道(CNBC)采访时说，中方对美方拟征税的措施作出回应并不意外，华尔街对此反应强烈倒是令人感到意外。

罗斯还说，他同意特朗普的推文内容，美中之间并没有发生所谓的“第三次世界大战”。他认为，美中之间的贸易摩擦可能最终以谈判磋商方式解决。目前的问题在于，由于形势较为复杂，双方何时能够达成协议尚不确定。

新上任的白宫国家经济委员会主任拉里·库德洛也否认美中“贸易战”的说法。他说，目前人们所看到的只是相关程序的早期部分，包括关税及对关税清单的评论等，其次才是相关决定和谈判。

库德洛对美股市场的紧张情绪表示理解，但也说不需要“反应过度”。他称，最终美中双方都会获得更好的经济增长、更多的贸易以及薪资提升。

对于下一步双方还会做出何种反应，拉迪认为，最明智的做法就是进行协商谈判。他表示，尽管目前看来美中“贸易战”可能一触即发，但两国经济关系中的共同利益与合作仍大于分歧，整体双边贸易关系对美中双方都是非常有利的。(完)