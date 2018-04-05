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兵来将挡、水来土掩。

很不幸，木秀于林风必摧之，我们看到美国磨刀霍霍正对中国制造开刀。

但很有幸，两强相逢勇者胜，我们正在见证一个荡气回肠的史诗级贸易斗争。

就在过去一天，可以说，这三个史无前例，让世界为之震撼，让美国也有点发懵。

第一个史无前例，中国态度史无前例这么强硬。

特朗普是步步紧逼，他先对进口钢铁和铝产品开刀，一下子震慑住了欧洲、日本、韩国等国；然后迅速调转枪口对准中国，对500亿美元中国商品下手，并以豁免欧日等国钢铝关税为由，要挟他们共同对中国出击。

特朗普以为，这样庞大的数额，这样规模的贸易战气势，肯定能震慑住中方，中国会很快服软。通过极限手段恐吓对方，也一直是特朗普的拿手好戏。但结果，肯定让他大失所望了，中国竟然表示要“奉陪到底”，而且针锋相对采取了反制措施，同等规模、同等数额、同等力度。这么强硬的反击，让他的气势彻底失去效果了。

第二个史无前例，中国反击史无前例这么快。

本来外界预料，美国先开列出打击中国商品清单，中国再快，也得几天之后。哪知道，不到10个小时，中国就开列了报复清单，同样是500亿美元，同样是25%关税，毫不犹豫，没商量余地。

而且，中国外交部、商务部、驻WTO代表团、驻美使馆等几乎同时强硬发声，斥责美国自私自利。中国高官还第一时间举行记者会，向全世界阐述中国严正立场。这是一次漂亮的组合拳。这么快速的反应、合力的斗争，背后是中国的成竹在胸，就知道你美国会这么干，我们正等着反击呢。

第三个史无前例，美国上下史无前例有点急。

特朗普出手确实够狠，但让他万万没想到是，中国强硬反制后，他的周围史无前例真有点急。美国农民怒不可遏，当天华尔街更开盘大跌。白宫国家经济委员会主任库德洛赶紧安抚市场说：股市不该对中美贸易关系紧张反应过度，中美两国的关税提议只是第一步，关税可能永远不会出现。美国商务部长罗斯也说，中美贸易问题最终可能会通过协商解决，他不惊讶中国的反制，但对华尔街的恐慌反应感意外。

以至于特朗普当天也发表推特说：我们没有与中国进行贸易战，战争在多年前就被那些愚蠢无能的代表美国的政客输掉了……我们不能让这样的情况延续！

尽管还是嘴硬，但至少说明一点，美国也对贸易战感到恐惧，连一直自吹贸易战很简单美国肯定能赢的特朗普，现在也要微妙改口，说没有与中国进行贸易战了。

第一天的斗争，三个史无前例，惊心动魄，但又确实荡气回肠。

最后，再说一下几个小看点：

第一，中国有底气。没有足够的底气，没有充分的研判，没有拍板的魄力，肯定经不起特朗普这样的恐吓。

第二，中国很团结。网络上都是同仇敌忾，对政府反击的支持，因为大家都清楚，中国完全是被迫迎战，让美国得逞将后患无穷。

第三，美国很可能妥协。很有意思的一点，4月4日美国股市，刚开始暴跌，最后竟以大涨收盘。美国市场现在普遍的看法是：特朗普就是漫天要价，但现在踢到了铁板，美国最终的结果只有一个：主动妥协，草草收场。

（原题为《这三个史无前例，让美国有点懵了》）