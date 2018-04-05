东方购物周年庆系列活动订购破2.5亿元

电视购物打造“就这样”IP成功搭上“新零售”快车

东方购物14周年庆，推出为期三天的“财就这样旺 春暖花开庆生秀”活动，订购冲破2.5亿元。活动期间，东方购物呈现了115档直播节目，创下收视率的新高，3天的顾客订购电话超过10万个。

新媒体渠道迅猛发力，年轻观众首成收视第一梯队

东方购物今年加快拓展手机APP、微信公众号及小程序渠道，进行了页面的升级、提升操控体验等优化措施，并着力开发了贴合移动端性能与消费者习惯的“手机看直播，随时下订单”功能。据统计，本次东方购物周年庆的新媒体渠道订购量超过半壁江山，其中4月1日单日，新媒体订购同比增长60%。

活动期间，最高一天的平均收视率增长51%，再创新高，其中“8090”后年轻观众占比29.4%，增长3.2倍，首次超越其他年龄段群，成为收视群体的第一梯队。25岁-64岁跨年龄段用户群，收看集中度持续走高，呈显著的“合家欢”收视特征。

“跨界组合拳”打响“上海购物”品牌

本次活动，东方购物打通线上线下资源，联合东方明珠、上海时装周等地标性建筑与代表性平台，同时拓展京东、天猫等电商渠道，并挖掘全球主流新品，将“跨界新零售，购物新体验”的理念完全渗透至活动中，成为了“庆生秀”中不得不提的亮点。

此次，东方购物14周年庆打出“组合拳”，连续推出东方购物京东旗舰店上线、小米Mix2s手机全球首发、自有高端成衣品牌Marie Bonne亮相2018秋冬上海时装周的秀台以及 “东方购物·永达购车节”等范围广、频率高、落点准、效果强的活动，以“跨界新零售”概念给消费者带来了购物新体验，同时向外界传递了一张“上海品牌”的响亮名片。

东方明珠高级副总裁、东方购物总裁林震先生表示，今年年初，东方购物以“跨界新零售，购物新体验”为发展理念，推出了独创的“就这样”IP系列活动，通过依托SMG、东方明珠新媒体全方位的渠道铺设，以及与多领域的优秀品牌企业进行跨界合作，已成功刷新了多项收视、销售方面的数据纪录，并将在今年继续着力发展，打造更多内容丰富、形式多样的“就这样”IP系列活动，充分发挥“跨界新零售”的势能和“购物新体验”的魅力，引领广大消费者体验上海购物的精彩。