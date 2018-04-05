Marie Bonne秋冬系列亮相上海时装周

4月1日下午，东方购物自有高端成衣品牌Marie Bonne亮相2018秋冬上海时装周的秀场再次演绎当代芳华，成为时装周上的焦点。东方购物此次携手新锐设计线上营销平台尚街以及独立设计师品牌HÁN LÙLÙ，再度跨界合作；东方购物频道的新锐主播何雪琦与国际超模游天翼更是压轴呈现优雅复古的“新轻式礼服”着装概念。

跨界联合创新意，激发时尚新潜能

继2017秋冬上海时装周上建立了全新的合作战略后，东方购物与尚街再次联手，演绎跨界新概念，为消费者陈述不拘泥于传统的时尚新独白，激发时尚潜能。Marie Bonne秋冬系列时装秀作为东方购物“财就这样旺 春暖花开庆生秀”一系列活动中的重磅环节，深度诠释了东方购物在2018年推出的“跨界新零售，购物新体验”理念，以曼妙洒脱的身姿为东方购物周年庆“站台”。

本系列灵感来源于怀旧电影及黑胶唱片，并以“重逢”、“寻绎”、“迷思”三段式主题呈现，以60年代复古元素和摩登女性的心灵独白为灵感，将两者品牌DNA完美融入系列之中。此次为观众带来的42套优雅的作品极具摩登复古感的设计语言，娓娓阐述在那一圈圈细密的黑胶同心圆上游离的鎏金时光和自我探寻，呈现出独有的“新轻式礼服”着装概念。

现场，T台缭绕着复古情怀的电子元素音乐，营造出浓郁怀旧氛围，来自“三十三又三分之一转”秀场的女郎，以精致的丝绒质感妆面配合复古红唇造型亮相秀场，呈现出怀旧且不乏独立精神的女性特质。

神秘超模嘉宾现身，诠释都市女性力量

令整个秀场“屏气凝神”的远不止出色的作品。两位神秘嘉宾模特的现身为秀场带来流光溢彩。来自东方购物频道的新锐主播何雪琦与国际超模游天翼身着Marie Bonne闪耀T台，演绎女性刚柔并济的多重魅力。

据了解，整场大秀共分成三部分：Marie Bonne By HÁN、尚街 X Hán Lù Lù以及Hán Lù Lù 不同的主题风格。三大主题的色调上除了有黑白的经典运用，更有向复古致敬的雅致用色，热烈明快的旭日红、柔和唯美的雅粉配以优雅沉静的幕黑、藏蓝，有趣的是，时下大热的动物纹也悄然点缀其中，每段时空的独有印记在此叠加相逢，获得出其不意的效果。从不拘一格的时尚视角出发，以令人着迷的摩登复古风格诠释女性的自我探索，从设计到剪裁都始终兼顾创新与穿搭的平衡，而藏于其中的立体重工珠片及简约不俗的细节处理，传递出独有的“跨时空美学”，让人惊叹设计师的极致匠心。

跨越传统格局壁垒，引领时尚“新零售”潮流

大秀后的发布会上，东方明珠高级副总裁、东方购物总裁林震谈到，东方购物与尚街作为各自行业内的优秀品牌，跨越传统格局的壁垒，已成功合作四季，通过优秀设计师、全媒体渠道等优势资源的共融，引领时尚潮流，开创双赢局面。今年年初，东方购物推出了独创的“就这样”IP系列活动，通过依托SMG、东方明珠新媒体全方位的渠道铺设，以及与多领域的优秀品牌企业进行跨界合作，已成功刷新了多项收视、销售方面的数据纪录，体现了“跨界新零售”的势能和“购物新体验”的魅力。

对于今年的发展规划，林震先生透露，东方购物将在今年继续着力拓展，在对MARIE BONNE品牌进行全新规划和包装的同时，打造并推出2款自有品牌——高品质百搭基础服装“原趣”与中端定制型布艺家居品牌“慕典”，旨在为消费者提供多元化的优质产品。