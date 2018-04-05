【解局】中美贸易战，中国态度坚决，初战告捷

风清扬 侠客岛

2018年4月4日，注定记入中美关系史。

短短一天内，中美双方围绕贸易问题展开针锋相对的斗争。4日凌晨，美国政府依据301调查单方认定结果，宣布对原产于中国的1300余种进口商品加征25%的关税，涉及500亿美元的中国对美出口额。当日下午，中国决定对原产于美国的大豆、汽车、化工品等14类106项商品加征25%的关税，同样涉及美国对中国的500亿美元的出口额。

短短10个小时，中国就以实际行动告诉美国，对美国挑起的贸易战，中国有坚定的决心、强大的实力捍卫国家利益。

回应

其实，对这一次贸易战，中方早已做好了充分的准备。

昨天，在美国宣布加征关税清单后的2小时内，中国商务部立马作出回应，表示中方将依法对美产品采取同等力度、同等规模的对等措施，同时拟立即将美方有关做法诉诸世贸组织争端解决机制。

紧接着，中国外交部发言人答记者问，强烈谴责、坚决反对美方做法，称中国“有信心、有能力应对美方任何贸易保护主义措施”。

4日下午，在国务院新闻办的吹风会上，财政部、商务部有关负责人明确表示中国不会屈服于外部压力，中国会继续保持“同等力度同等规模”的回击。

中国的媒体同样传递了强硬的信号。人民日报、环球时报的新媒体先后刊发了《贸易战打响？特朗普先生，连苹果手机和大盘鸡都不答应》《中国重拳回击，美方带着痛苦反思吧》等文章，昨晚的央视新闻联播更是用了近9分钟的长时间，关注中美贸易战……而从新浪微博等社交平台看，中国的反制清单迅速成为热点，网友支持中国反制的声浪同样很高。

变调

有意思的是，在中国国内同仇敌忾的时候，特朗普昨天晚些时候发了一条推特，明确表示，现在跟中国没有打贸易战，虽然没说要不要跟中国打贸易战，但从调门上来看，明显有所和缓。而今天上午传来消息，美国商务部长罗斯表示，中国的反应不应该让所有人感到意外，中美之间不是“第三次世界大战”，此举被认为是为了安抚美国国内市场的惊慌情绪。

其实，这个背后是中方的强硬精准回击，打着了特朗普的痛处，让美方不得不忌惮三分。

这次贸易战的一个重要背景，就是美国即将开始中期选举，特朗普也已经准备进入竞选连任的模式。在特朗普看来，对中国展开贸易战，是他兑现竞选承诺的一种形式，尤其在中期选举前，他同样需要用强硬的维护美国利益的姿态，向选民表示自己坚强的本土立场。这是他胜选的民意基础。

这次，特朗普打算故技重施。

不过，中国昨天公布的加征关税的商品清单，之所以叫精准打击，关键在于打到了特朗普的“七寸”。这份清单上的商品，主要涉及农产品、汽车和化工品，这些产品大量出口中国，但又有可替代性，关键是，产品的产地主要是特朗普的票仓。

比如，这次清单上首次出现了大豆，要知道，中国可是美国大豆的第一出口市场，占美国大豆出口总量的62%。这些产大豆的美国中部农业州是特朗普的核心支持者，是共和党的票仓。中国选这些州的农产品下手精准反制，相信美国国内的压力会很快聚集到特朗普头上。

其实几天前，中美贸易战的风声已经让很多美国农民忧心忡忡，印第安纳州农民还自费到电视台登了30秒的广告，表达对中美贸易战的忧虑。要知道，当时中国商务部公布的对美“232措施”，清单里还没有大豆。这次将大豆列入，对美国农产品出口的打击无疑是巨大的。

又比如汽车工业发达的密歇根州，同样是特朗普竞选的票仓，中国对美国汽车发起增加关税的措施，对密歇根州来说，同样是个重大的打击。化工品也是如此，还有波音飞机等等，这些产业背后的财团都是特朗普的重要支持者。而这些美国对中国的出口商品，并非不可替代，中国的反制措施，反倒给其他国家更多的机会进入中国市场。这不，巴西、阿根廷的大豆商，已经开始广造舆论，宣扬巴西、阿根廷的大豆品质不亚于美国，打算大规模进军中国市场了。

“山雨欲来风满楼”，中国的强硬和精准回击，让美国不少行业感觉到了压力，美国国内的舆论、经济学家、议员等等都跳出来指责特朗普的鲁莽，特朗普在这时降低调门，也有迎合国内舆论的意思，毕竟中期选举和竞选连任才是他的核心关切。

定力

据今天上午消息，中国驻美大使崔天凯会见美国国务卿沙利文，要求美方及早摒弃单边主义、贸易保护主义的做法，停止对华301调查，通过对华协商的方式同中方解决有关分歧。美中双方都有控制事态扩大的意愿。

可见，中国的精准打击策略对美国国内的触动效果是非常好的，可以说初战告捷。毕竟特朗普现在的中期选举局势不能说很乐观，他需要通过中美贸易战来测试国内的底线和动员能力，一旦国内反应强烈，他同样会根据现实来调整自己的策略。

但特朗普的变调，并不意味着他的退缩。特朗普还是一个非常老到的谈判高手，昨天短短的几句话推特，表达了好几层意思。

首先是安抚国内，现在还没跟中国打贸易战，其次把现在的问题甩锅给前人，说之前的中美贸易战都让美国前几任“蠢蛋”给打输了，暗示自己不会重蹈覆辙，最后除了5000亿美元贸易逆差外，又甩出3000亿美元的知识产权纠纷。可见，接下来的中美交锋还将继续，除了贸易逆差外，还可能涉及市场准入、知识产权等问题，中国切不可掉以轻心。

对于中国来说，不妨保持“同等力度同等规模”的回击方式，以不变应万变，毕竟这是美国主动找事，着急的是他们。现阶段，我们必须继续向美国国内施压，争取更多的谈判筹码。而长远看，中国的战略定力尤为重要，我们切不可因为美国的搅局，打乱我们深化改革、扩大开放的节奏和计划，同时，不妨把这次贸易战的外部压力，转变为内部改革的动力，化危为机。

文/风清扬