中方贸易反击超预期，美国阵脚有点乱了

思海 环球锐评

在美国公布对中国出口美国500亿美元商品加征关税清单不到11个小时，中方反制清单就详细出炉。这是对等报复！产品涉及美对华出口的几大重要产业，大豆、汽车、飞机等美国优势产品，名列其中。中方反制清单如此短时间里迅速出招，可见此前准备充分，功课已经做得很细。

毋庸置疑，这应该是经过诸多专业人士多方评估后出台的一个反击目录。既然公布了，宣告了，就是未来一定能够打下去的。现在，球到了美国人的脚下，60天公示期结束后，美方如要决定实施惩罚性关税，不用想象，届时中方的反制也会在同一天对等落地。

中方态度之强硬、反应之迅速、决定之专业，恐怕超乎很多人的预期。如果要从美国打贸易战的历史来看，中方这次反应恐怕是美国之前任何一个对手都没有的，堪称史无前例。

第一，中方的硬气，是以往的贸易战对手没有的。不论是西欧还是日本，很少这样直接怼美国的。当然，中方今天的强硬是建立在先礼后兵基础上的。

第二，中方反应之迅速，非常罕见。这点很重要，既然可能要开贸易战，那就是肉搏阶段的来临。这个时候，也不要谈什么战略了，战术已有决定性作用，战术对路就能影响全盘的战略。所以，出乎对手预料，就会产生强烈震慑作用。

第三，中方反应之专业，也会给对方带来心理阴影。打贸易战，专业性极强。如果打得不到位，打不到痛处，反而会让对手变本加厉。这次中方反击，直击美国人的痛处，无论大豆、汽车，还是飞机，都是美国的优势产业，美方可能预期中国不敢从这些领域入手，因为中国也需要这些产品。如今中国反击清单，超出美方预料，这在一定程度上动摇它的判断：“不是说中国不敢么，这下真打了，难道对方有后手？！”

市场是最聪明的。中国反手一出来，寒气立即震撼大洋彼岸。美国三大股指期货盘前大幅度低开，道指低开将近2%，意味着又一个8000亿美元的市值可能要灰飞烟灭；而受到直接冲击的大豆期货则狂跌5%，考虑到期货一般是10倍左右的杠杆效应，这意味着不少美国投资者还没有等到开盘，就已经被击穿仓位，50%的亏损恐怕要立即产生。

（编者注：我住在宾州西北部农村…中国准备对我们的产品加征关税，曾支持特朗普的农民会再次受伤……我告诉过我的朋友不要给特朗普投票，但他们不听。哎，太无语了……）

这种阵势要是任其发展，有可能引发金融恐慌。大家知道，资本市场最重要的是信心！最可怕的是恐慌的传染。一个不留意就可能引发“蝴蝶效应”，一个小忽略就会引发一场大风暴、大危机，这不是没有先例。因此，美国政府立即出面表态，赶在美国股市期市正式开盘前，试图给市场吃定心丸。

首先是总统特朗普。对于中方的反击，特朗普一大早发推文说：“我们没有与中国进行贸易战。战争在多年前就被那些愚蠢无能的代表美国的政客输掉了。”

接着是商务部长罗斯，这位老兄好像更直接一些。他说，华尔街对贸易摩擦的反应令人意外，中国可能最终会以协商解决。中美贸易摩擦不是“第三次世界大战”。中国征收的关税仅占美国GDP的0.3%；如果进行贸易战，美国不会输。这意思是说，贸易战还没真的打呢，你们这帮华尔街大佬们恐慌什么？把股指期货弄这么低，你们怕什么呢。

刚刚就任特朗普首席经济顾问的库德洛差点就要骂了：美股股市反应过度了！

但是，对中美贸易战的恐慌还是没有过去，美国道指等三大股指仍然大幅度低开。美方不得不抬出了美联储。圣路易斯联邦储备银行行长布拉德当天称，美国将没有必要进一步提高利率。这可是大招，预示着美国可能要继续搞货币宽松。在美国政府与美联储的多方安慰下，美股才慢慢翻红，最终以小涨而告收。

大洋两岸惊心动魄推手的一天，终于过去。

时光依旧流逝，街市依旧太平。

全球不少吃瓜群众们，可能并不知道，自己的资产，在过去的24小时里，已经在美国挑起的这场对垒中，走过了一次鬼门关。

在第一个回合的相互测试之后，美方或许要更慎重的考虑一下自己的立场了。毕竟，贸易战真打起来，这鬼门关是真的会上演的。