中国正式亮剑直指美国“七寸” 让美方一改咄咄逼人态势

来源：人民日报客户端

人民网-任民望

美方回应了！在中国决定对美国大豆、汽车、化工品等14类106项商品加征关税后，美国总统特朗普在推特上发布消息：“我们并没有在跟中国打贸易战”。而细心的英国《卫报》发现，这一表态前后有多么矛盾。一个月前，特朗普还在推特上称，对美国这种高贸易逆差的国家而言，贸易战是“好东西”，而且赢起来“很轻松”。

美方一改咄咄逼人的态势，正源于中方“奉陪到底”的坚定信心。在美方向我抡起贸易保护主义大棒——开出500亿美元征税清单后，不到24小时，中国正式亮剑，放出同等力度、同等规模的反制大招，直指美国经济“七寸”，并且按照国际规则上诉到WTO。正如有评论所说，“反击之快、劲道之猛、决心之大，恐怕连美国人自己都没想到。”令人啼笑皆非的是，形势已如“夜半临深池”，美国政府却还在“盲人骑瞎马”，美国商务部长罗斯竟然表示“华尔街如此惊讶，坦率地讲，我有点意外。”美国高官对本国民意感到“意外”，当真让全球观察家感到意外。

关于这场美国发起的贸易争端的利弊，正如外交部发言人耿爽所说，“该说的都已经说得差不多了”。为了提醒善忘的特朗普，笔者不厌其烦，再稍加回顾。

美国的关税攻势，能解决中美贸易顺差么？且不论贸易统计、转口贸易、服务贸易等原因，美国低储蓄、高消费的经济结构，就从根上决定了其在全球贸易上有逆差，不仅跟中国，和其他许多国家都有贸易逆差。再说了，贸易顺差逆差是市场力量决定的，人为的政府干预，实践中行不通，理论上也不可行。

美国加征关税，有利于增加本国就业和选民利益吗？美国没有比较优势的行业，即使像苹果这种大公司把生产链从中国移出，工作岗位也不会回流美国。美国汽车和汽车配件制造商协会会长施特韦·汉德舒也指出，新关税将损害汽车零部件产业以及87.1万个该行业直接创造的工作岗位。为了让总统看到自己的忧虑，一位美国农民还专门投放广告，苦心规劝特朗普“回心转意”。可见，美国百姓不想成为贸易战的“牺牲品”。“与中国进行贸易战，美国哪些群体最受伤？那就是低收入消费者、产业工人和农民，而这些人恰恰是特朗普的主要支持者。”美国专栏作家珍妮弗·鲁宾的警示并非危言耸听。

美国近来举着贸易保护主义大棒表演，有利于强化全球领导力么？没有人会选择缺乏信誉的人当领导，何况一个国家。《纽约时报》分析称，特朗普政府放弃几十年来朝着开放市场和世界经济一体化前进的方向，转而采取一种更加明确的保护主义做法，在美国堡垒的周围设置障碍，这些措施将会进一步孤立美国。要知道，历史已然证明，在全球化浪潮之下，保护主义、单边主义、利己主义是老路不是出路，执迷不悟就是难有前景的死路。

弊端这么多，美国却一意孤行，不好好审视自身经济结构失衡、活力下降的根源，不早点对症下药，也许正如耶鲁大学高级研究员、摩根士丹利亚洲区前主席史蒂芬·罗奇所说，美国政客们发现指责别人更容易，指责中国更容易。然而，中国不是软柿子。“中国不想打贸易战，但中国也不怕打贸易战。”因为中国有规模第一的消费市场、全球贡献最大的增长动能、韧性十足的经济体质，一旦开打贸易战，对中国当然有影响，“但我们可以承受。”中国官方媒体和民间自媒体的一致表态，也表明全国上下一致，已做好一切准备。

不过，美国挑起贸易战，中国可以承受，世界却会因此遭殃。美国激起世界一片讨伐之声，关键在于贸易战可能引发“多米诺效应”。美国布鲁金斯学会的研究显示，如果全球爆发小范围贸易战，即关税增加10%，多数经济体GDP将减少1%至4.5%，其中美国GDP将损失1.3%；如果爆发严重贸易战，即关税增加40%，全球经济将重现上世纪30年代的大萧条。如果美国任意妄为、一意孤行，就必须负起开战的历史责任。

关于所谓的中美贸易战，中国人不信邪，不怕鬼，我们有尊严，有自信，有底气，该碰硬时就碰硬，该较真时就较真，该亮剑时就亮剑，直到赢得最后胜利。