清明，升清降浊百脉开

岳强

一到清明，人们首先会想到扫墓。

其实，节气“清明”的称谓来自《淮南子》中的“八风”。这八风分别是“条风、明庶风、清明风、暴风、凉风、阊阖风、不周风、广莫风”。据《淮南子·天文训》 载，“春分则雷行，音比蕤宾。加十五日，斗指乙，则清明风至，音比仲吕。”清明风也就是东南风吹起时，暖风带来丰沛雨水，空气清新，大地生机繁茂。

清明初候“桐始华”指此时桐花应节绽放。我在晨报2015年“物候日志”清明时详细写过《凤栖梧桐心清明》，有兴趣的读者，不妨找来一读。

在故宫博物院藏有一套 《御制月令七十二候诗》彩色集锦墨，此墨一候一锭，共七十二锭，分青、红、黄、白、绿五色，一面刻气候图，一面是清代书家梁国治所书乾隆御制七十二候诗。其中，为清明初候“桐始华”所撰诗为“桐生茂豫逮春三，遂有桐花枝妙含，花落实成青则美，实孤花望白应惭”。诗中写道，桐花得春木清气而成果实之色，与春季东方木相的五行气之青色相应，而未得气结实者，则秋金之际，孤花望白，不免惭愧。以此喻人，莫负春光，悔之晚矣，真是妙笔点睛。

清明中候“田鼠化为鴽”。古人认为，田鼠生活在地下，为至阴之动物，鴽鸟则是至阳之鸟。自清明二候起，田鼠因烈阳之气渐盛，不再于地表活跃行动，而躲回洞穴避暑。喜爱阳气的鴽鸟则钻出巢穴出来活动，以此喻地表升清降浊，阳气日盛，阴气渐绝。乾隆御制七十二候诗中写道：“三月由来辰候当，火鹑水鼠化其常，相生位应子而午，交变神彰阴与阳。”辰候即是“见龙在田”，火鹑水鼠所喻之象即后一句的子水午火，交变则与上一节气春分三候所喻之意相应。

清明末候“虹始见”，虹就是雨后的彩虹，农谚道“清明难得晴，谷雨难得雨”。清明时节多雨，所以彩虹常见。乾隆御制七十二候诗中写道：“天地緣何淫气行，晦翁兹语我疑生，春深律暖致斯见，日映云轻因已成。西宇朝隮必其雨，东方暮现定为晴，武夷亭幔空中架，蹑此居然到玉京。”从这七十二候诗中可以看出，古人将天地宇宙看作是大的生命，而人与自然中的生命则是小的天地宇宙，所谓天人合一是本来为一，绝非意识心想而合。古人认为，天地氤氲，阴阳气交，日光雨气相薄则生虹，春深律暖、日映云轻皆为金秋硕果之因。“西宇朝隮必其雨，东方暮现定为晴”。两句则教大家看虹知天气，早上在西方空中的虹预示会有雨，傍晚东方彩虹则预示天晴。

清明之际，惠风和畅，身心之内的气机开合同样是在升清降浊，“百脉九窍，莫不顺比”，所以，清明的表意汉字“开”，取自《易·乾卦疏》“亨通也。会合万物，令使开通而为亨也”。祝福读者们以心包太虚之胸怀，正心诚意开启新岁事业的成就吧。