本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。

风雨

春节后大盘表现活跃，一方面说明上市公司业绩有所改善，另一方面，也说明资金面比较充裕。

首先，年初以来资金面表现好于预期，1月底央行定向降准释放约4500亿元；其次，2月CRA安排释放大量临时流动性；其三，1、2月份PSL 大放量也进一步补充了流动性；其四，3月公开市场操作连续净投放维稳资金面； 其五，MPA季末考核前期，央行针对性地增加了跨季资金供应；最后，今年2月财政支出力度较大，3月也是传统的财政大支的月份。总的来说，一季度流动性情况较好，目前正处于回归中性的过程中。

“虽说今年是监管政策落地实施的大年，需要货币政策与监管政策协调配合，如果货币政策放松会对监管政策实施形成一定压力，但是就像房地产调控一样，搞因城施策反而让一二线城市房地产没有发生大波动，如今宏观层面的资金谈不上宽松，但在一季度流动性宽松的情况下，还是出现不少机构加杠杆的现象，所以当前的市场并不缺少资金支持。”高智说。现阶段我国外汇储备稳定，人民币汇率偏强，在美联储加息的背景下人民币依旧维持双向波动，资金不会趋于紧张。

“上周听说养老保险基金投资运营也要提速了，看来行情还得往纵深发展啊。”娇娇兴奋地说。

“除了养老保险基金投资运营或将提速的预期，更加可期待的要算A 股正式纳入 MSCI 新兴市场指数的时间正越来越近。还有2个月，A股就将正式被纳入MSCI新兴市场指数，也就是说一大批国外资金将会涌进A股市场。养老金与场外等待A股入摩正式启动的候场资金正在展开竞速。”高智回答。据测算，目前千亿元左右规模的增量资金已经在场外集结，而根据MSCI规划的进度，中国A股市场最终将全部被纳入到新兴市场指数，中长期来看将带来约2万亿元人民币左右的增量资金。

今日行情预测：收阳

仓位：70%