美团全资并购摩拜 关键信息却一概不宣-晨报归纳市场最关注的五大疑问，并逐一分析

晨报记者 苗夏丽

传闻了20多个小时的摩拜美团并购案，在4月4日上午，随着双方内部信的公开化，终于尘埃落定！

美团与摩拜联合宣布，双方已签署美团全资收购摩拜的协议。交易完成后，摩拜的管理团队将保持不变，王晓峰将继续担任CEO，胡玮炜将继续担任总裁，夏一平将继续担任CTO，摩拜管理团队其他成员将继续担任现有职务，王兴将出任摩拜董事长。

在业务层面，双方共同为用户提供全场景消费体验。但是更多细节，双方都没有提供。而从4月3日开始漫天飞的传闻，到这宗交易最终敲定的整个过程，依然有许多疑问留待市场揣摩。

疑问一：

摩拜到底卖了多少钱？

对于美团全资收购摩拜的交易价格、估值等，官方没有透露任何信息。而从外界的报道信息来看，美团收购摩拜的价格大约有两个版本：一是37亿美元，包括27亿美元的实际作价（包括12亿美元和15亿美元的股权），和10亿美元的债务。二是美团以35%股权、65％现金，其中3.2亿美元作为未来流动性补充，A、B轮投资人和创始团队以7.5亿美元现金股权退出。真实的价格是多少？官方缄默不语。

疑问二：

摩拜账上到底有多少钱？

美团和摩拜没有公布收购价格和价格结构，估计有一个很重要的原因，因为涉及到摩拜的账目，还有估值问题。

前一天，有消息曝出，摩拜处于资金危机中。摩拜的日订单不足1000万单，每月营运支出大约在4亿人民币，去年12月单月营收为1.1亿元人民币。鉴于单车报废导致订单规模下降，为了维持订单不下滑，需要每年投入8亿-10亿美元的运营费用和固定资产投入。

还有数据称：“摩拜挪用用户押金60亿元人民币，供应商欠款约10亿人民币，债务总额合计超过10亿美元。”不过，对于这一点，摩拜官方4月3日表示，与事实严重不符。但具体数据如何，并未透露。

如果官方公布整个交易价格的结构，如果像之前外界消息所说的10亿美元债务＋27亿美元实际作价，那在一定程度是“暴露”了摩拜的资金和运营情况。

有消息称，摩拜单车的账面上其实还有6亿美元，并非外界说得那样不乐观。

不过，目前在单车领域，无论是摩拜单车，还是之前阿里巴巴入股的ofo小黄车、刚刚宣布全国免押的哈罗单车等，都还处于竞争的关键时期。资金、资源，是下一阶段竞争的关键。

疑问三：

股东会信息怎么出来的？

“有股东把公司重大决策几乎现场直播一般，且带绝对细节去释放给媒体，以至于没有官方消息，直接靠媒体定性。这奇葩事件说明啥呢？说明一部分股东与公司的价值已经不在一条线上了，所以为什么并购而不是投资，不彻底统一思想，这事情怎么弄？”极客公园的创始人张鹏在微信朋友圈公开表示。

4月3日晚上9点，摩拜股东大会进行的几个小时后，媒体披露了很多股东会的细节，比如在摩拜股东大会上，CEO王晓峰发表感言称：“稍微让我有点欣慰的是，团队和公司还没有把大家的钱亏光，还有点小的收益”，团队犯了很多错误，自己的态度其实一直是坚持独立发展，但胳膊拧不过大腿，在中国，创业公司永远绕不过各种巨头。

有消息称，这场股东大会进行得很“胶着”，各方博弈，最终以“投票结果刚刚过法律认定的票数”，美团“拿下”摩拜。

4月4日凌晨3点左右，摩拜和美团官方发布消息之前，美团创始人王兴在他自己创立的社交网络“饭否”上发文称：“摩拜是少有的真正的中国原创，是难得的有设计感的品牌，有着巨大的社会价值，将和美团一起开创更辉煌的未来。”这个内容也出现在4月4日上午王兴的内部邮件中。

疑问四：

为什么是美团和王兴？

实际上，在敲定美团之前，摩拜被传有数个选择，比如滴滴、软银，而且有消息称他们出价不低，给出了45亿美元的估值。

但是，最后为什么是美团和王兴？这里面，涉及到各种利益纠葛。

首先，滴滴是ofo小黄车的重要股东，在今年3月宣布完成E2-1轮融资8.66亿美元、引入阿里系进入ofo董事会之前，滴滴曾通过多轮融资跻身ofo第一大机构股东，持股在30%左右。因为这层关系，滴滴控股摩拜可行性降低不少。

其次，软银成功投资阿里巴巴，其身上多少也被打上了“阿里系”的标签，这让它进入腾讯系的摩拜，看上去很违和。

最后，对美团而言，和摩拜的缘分并非这次才结下的。早在2016年10月，王兴就作为个人投资摩拜，参与了摩拜的C轮融资。去年9月，美团APP首页上线摩拜单车入口，用户通过美团APP首页入口，可直接点击进入摩拜单车页面，使用共享单车服务。也就是说，在过去2年时间里，美团和王兴都和摩拜有过交集。

此次全资收购摩拜，美团王兴在内部邮件中说：“摩拜将是我们生态的重要组成部分。摩拜单车是城市三公里出行最便捷的工具，将成为美团到店、到家、旅行场景的最佳连接，既为用户提供更加完整的闭环消费体验，也极大的丰富了用户的消费场景。”

实际上，对于刚刚在南京、上海等城市推出快车业务的美团点评，一直在观察滴滴的动作。跟滴滴入股ofo小黄车、收编小蓝车的逻辑类似，美团也有入股摩拜单车的商业和用户逻辑。

对美团而言，拿下摩拜，客观上，除了对业务有补充，对提升公司估值，也是重要概念。重要的是，美团和摩拜两家公司，都是腾讯系。

疑问五：

大股东腾讯充当什么角色？

腾讯是美团的股东，也是摩拜的大股东。在乌镇互联网大会的东兴饭局上，腾讯创始人马化腾、美团的王兴、摩拜CEO王晓峰，同桌共餐。

腾讯在经过多轮融资，交易之前，持有摩拜的股权大约在20%，是最大股东。

有消息称，在腾讯董事会主席兼CEO马化腾的牵线下，美团点评正式谈妥投资入股摩拜单车的事宜。

如果以上属实，问题来了，为什么是腾讯极力促成这件事？

这更多有关系到巨头的竞争格局。腾讯的马化腾曾一度表现出对摩拜的“钟爱”，多次在朋友圈和公开场合，都提及摩拜和单车行业。另一面，阿里系去年下半年开始不断“收编”单车公司。2017年10月底，永安行旗下运营单车的公司——江苏永安行低碳科技有限公司，引入上海云鑫创业投资有限公司（蚂蚁金服旗下公司）等投资者，上市公司永安行对单车公司的持股比例由100%降低至38.168%，永安行低碳科技公司通过稀释股权融资累计获得31亿元的资金同时并购哈罗单车。2018年3月13日，ofo小黄车宣布完成8.66亿美元新一轮融资，阿里巴巴领投，蚂蚁金服等跟投，并获得了董事会席位。

如此，这场单车的战争，又变成了阿里巴巴和腾讯之间的一场争夺。