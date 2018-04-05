亚冠小组赛第五轮　主场1∶1战平川崎前锋-上港锁定小组第一

晨报记者 俞炯

在昨晚结束的亚冠小组赛第五轮比赛中，已经提前出线的上海上港主场1∶1战平川崎前锋。虽然上港队阵容轮换很小，但并没有踢出足够的统治力。好在到手的一分已经可以帮助他们确保了小组第一的名次。

主场对阵日本球队，显然上港队希望能够用一场胜利来锁定小组第一。因此尽管双线作战，主帅佩雷拉除了安排埃尔克森出任中锋之外，只在右边后卫位置上做了调整，傅欢获得了出场的机会。这样的一个强阵在上半场的表现并不算好，好不容易艾哈迈多夫赢得了一个点球机会，主罚的胡尔克还将皮球踢飞。

虽然川崎前锋雪藏了不少主力，但日本球员细腻的脚法和出色的整体技战术能力让他们在比赛中依旧占据了主动权，如果不是缺乏有冲击力的锋线球员，客队上半场可能就取得了进球和领先。

下半场上港队主帅佩雷拉对锋线球员的站位进行了调整，武磊被安排在右路，胡尔克来到左路。这样的调整果然收到了效果，第68分钟正是胡尔克在左路肋部的突破撕开了川崎前锋的防线，他倒三角传球帮助埃尔克森轻松推射得手，帮助上港队取得1∶0的领先。

不过整场比赛，上港队都踢得不太紧凑。这样的状态也导致了球队在第74分钟，被川崎前锋用一次边路传中后的中路头球破门，扳平了比分。除此之外，川崎前锋的半主力阵容还创造了不少机会，上港队算是很惊险地收获一场平局。