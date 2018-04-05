白宫态度软化，中国坚决反制效果明显

1.“没有人会比美国农民付出更沉重的代价”

4月份本是美国大豆播种的季节，当地农民们却仿若置身寒冬。

“面对已经下跌40%的价格及缩水50%的农场收入，关税如同雪上加霜，我们将无法承受。”美国大豆协会（American Soybean Association）主席海斯多费尔近日在声明中称，特朗普将矛头指向美国大豆业最大贸易伙伴，令人“极度沮丧”。

为“对等回击”美国贸易代表办公室前一天公布的对华301调查征税建议清单，北京时间4月4日下午，中国商务部宣布对原产自美国的大豆等农产品、汽车、化工品、飞机等106项商品加征25%关税，涉及2017年中国自美国进口金额约500亿美元。

毫无疑问，中国作为美国大豆最大的出口国，美国豆农成为贸易战的首要受害者。

中国海关数据显示，2016年，中国对美进口大豆3366万吨，金额138亿美元，占美国出口大豆的62%。

“特朗普总统，请支持自由贸易！”印第安纳州农民拜布尔在热播的30秒电视广告中说。

印第安纳州农民拜布尔 本文图均为 中国金融四十人论坛微信公众号 图

“由于城市化发展和收入增加，中国市场有很大的增长潜力。美国大豆产业的观点是反对中国与美国之间的贸易战。”美国大豆出口委员会（The United States Soybean Export Council）北亚区域主任Paul Burke说。

除了美国豆农，对特朗普政府发动对华贸易战感到担忧的还有美国大部分农民。4月2日，中国已针对美国的肉类、水果、葡萄酒等128种商品加征15%或25%的关税，以此作为对美国232关税的反制措施。大豆、棉花、肉类、水果、葡萄酒等农产品被接连征税，对美国农民来说是一个艰难时刻。

“贸易和出口已成为行业生命线。”美国全国猪肉生产商理事会副主席乔达诺说。在名为《自由贸易令美国猪肉繁荣》的广告片中，这家代表６万猪肉生产者利益的行业组织劝说美国政府：如果丢掉已有市场，整个行业将陷入困境。

2017年，美国猪肉总产量26％用于出口，价值65亿美元。过去十年，美国年均猪肉出口量全球第一，支撑着11万就业岗位。中国是美国猪肉第三大出口市场，去年进口了10亿美元的美国猪肉。中国的反制措施令原本将出口中国的猪肉进入本地市场，导致肉价暴跌。

美国果农遭受的直接影响和损失则更大。据海关数据，2017年，中国进口美国大樱桃300万箱，进口华盛顿州苹果2.9万吨，平均每吨价格为1539美元，均列进口额第一。目前，在中国国内流通的美国鲜果已经囊括了加利福尼亚州、华盛顿州、俄勒冈州、爱达荷州、德克萨斯州、亚利桑那州、佛罗里达州等多个区域在内的车厘子、苹果、红提、芒果、葡萄、草莓等数十种水果，而这些大都出现在了中国的反制征税名单中。

无论是不是特朗普的支持者、无论所处的州是否将这位总统送上宝座，15%或25%的税负都一分不落地压在了美国农民的肩头。前美国驻华大使博卡斯警告， “几乎所有人都会在贸易战中受损，但没人会比美国农民付出更沉重的代价。”

最新消息显示，美国大豆协会、美国大豆出口协会、美国大豆基金会联合发布声明，表达对反制的高度担忧，并表示将继续向美国行政当局说明中美大豆贸易的重要性，以及通过加强产品竞争性和双边合作来解决当前两国贸易存在的问题。

2.美国制造业扩张势头可能逆转？

在不断升级的中美贸易态势中，受损最大的除了美国农业，还有美国制造业。

彼得森国际经济研究所（PIIE）高级研究员Chad Bown撰文指出，北京拟征的关税将涵盖约498亿美元的美国对华出口。美国受中国关税冲击最大的行业包括交通运输设备（飞机和汽车）和蔬菜（大豆）。

美国制造商协会主席Jay Timmons认为，关税会带来更多的新挑战：一方面，原材料和设备成本因美国对进口商品征收关税而增加；另一方面，中国当前又对他们的出口货物征收报复性关税。

Jay Timmons致函特朗普，希望特朗普与中方“达成重塑经济关系的双边贸易协定”。

目前，中美双方的征税清单上皆涉及汽车产品。不同的是，美国主要是对中国汽车零部件产品开火，而中国主要是对美国整车进行反击。

数据显示，通用汽车2017年在中国的销量占其全球销量40%；凯迪拉克2017年在华销量超越美国本土市场，中国成为其海外最大市场；特斯拉2016年在华销售额10亿美元，2017年增加到20亿，中国市场销量占到了20%，仅次于美国。2016年，美方合资汽车企业利润将近40多亿美元，而这仅是美国通过汽车合资企业拿走的，还不包括进口车利润、技术转让费等美方纯利润。

福特汽车对因关税而受到威胁的汽车产业作出回应，“我们鼓励两国政府共同努力解决这两个重要经济体之间的问题。”

美国设备制造商协会（AEM）总裁丹尼斯•斯莱特表示，非常关注持续恶化的美中贸易关系。他补充说，设备行业有130万个就业机会依赖于包括中国在内的全球市场。尽管他支持与中国建立更公平的贸易关系，但他表示，对全国建筑工人和农民使用的设备征税，并不是实现这些目标的途径。

美国供应管理协会近日公布的调查结果显示，32％的受调查企业担心关税拖累企业生产，10％的受访企业抱怨关税导致原材料涨价。该调查负责人菲奥里说，供应商在关税措施宣布后24小时内就宣布涨价，还有供应商“囤积居奇”。他警告，如果中美经贸摩擦继续恶化，美国制造业扩张势头可能逆转。

3.亚太经济体：覆巢之下焉有完卵

全球产业链上，并非只有中国和美国，还存在大量与中国和美国有着千丝万缕关联的利益攸关方。一旦爆发“贸易战”，这些经济体也会成为直接受害者。

3月31日，《经济学人》撰文指出，如果中美贸易对抗持续升级，那么像韩国、新加坡、马来西亚这样的亚洲小型开放经济体，将遭受惨烈的损失。

以韩国为例。中国是韩国的第一大贸易伙伴，韩国也是全世界对华贸易顺差最大的国家。但是韩国对华出口的产品绝大多数是中间产品，很多是经过中方再加工后销往美国。4月4日，韩国现代集团旗下的经济研究中心发布报告称，韩国可能在中美贸易对抗中承受巨大的“连带伤害”。如果美国的关税措施让中国出口出现任何下滑的话，韩国方面要遭受50%的“附带伤害”。

近年来，随着亚太地区经济产业链整合程度加深，各国经济体之间相互依赖程度也在不断增加。中国庞大的经济体量和较高的增长速度，也使一些更小的外向型经济体搭乘中国快速发展的“便车”，享受着中国经济增长带来的好处，并形成“一损俱损”的依存关系。

也正因此，东京著名的英文外交杂志The Diplomat警告称，一旦中美贸易战升级开打，亚洲其他国家将会“城门失火，殃及池鱼”，贸易出口将受到较大影响。美国的“盟友”日本和韩国，也会被“大水冲了龙王庙”，遭受重大经济损失。

4.欧盟：不支持违反WTO规则的贸易措施

针对特朗普政府发布的对华 301关税清单，欧盟委员会发言人罗萨里奥于当地时间4月4日声明表示，反对任何有违世界贸易组织（WTO）规则的贸易措施。他说，欧盟注意到美国公布了依据“301调查”拟加征关税的中国商品建议清单，且欧盟自美国去年8月启动“301调查”以来一直紧密跟踪调查进展。

罗萨里奥表示，在美国公布所有细节后，欧盟将会展开进一步分析调查。

目前，我国已经于4月4日就美国对华301调查项下征税建议在WTO争端解决机制下提起磋商请求，正式启动WTO争端解决程序。

罗萨里奥对中国的做法表示赞赏。他强调，贸易措施需要在WTO框架内实施，WTO本身就为解决贸易争端提供了多种工具，相关各方应确保自身贸易行为符合WTO规定，欧盟将对已采取的贸易措施是否符合WTO规定展开进一步研究。

目前，欧盟与美国之间在钢铁关税放存在较大冲突。在3月23日召开的WTO货物贸易理事会会议上，在钢铝关税方面，欧盟28个成员国在内的40多个WTO成员警告美国开征进口钢铝税，认为此举不仅影响贸易商业利益，还将影响WTO多边贸易系统的稳定性和可预见性。

欧盟指出，美国以维护“国家安全”为由征收钢铝关税，实际上只是为支持本国产业发展。

当天，欧盟还在布鲁塞尔召开的春季峰会上，对美国此前给予欧盟进口钢铝征税“暂时豁免”仅到5月1日截止，表示强烈不满，呼吁美国对欧盟延长豁免钢铝关税。在随后的公报中，欧盟再次强调，美国需将暂时豁免变为长期豁免，且欧盟将保护自身权益，包括在WTO规则之下对美国进行“适当与适度的回应”。

法国总统马克龙抱怨道，仅仅40天的豁免期就好像“把枪顶在我们头上一样”。比利时首相麦克（Charles Michel）同样吐露了欧盟领导人对于特朗普谈判技巧的鄙视情绪：“用这种方式同一个盟友谈判还真是奇怪。”

欧盟还敦促美国，“不要采取任何其他广泛的贸易限制措施，需采取更适度的贸易防御措施来减少共同损害。”

5.白宫：似对贸易争端态度松动

“美国对中国商品征收的关税可能是永远不会生效的建议。” 新任白宫首席经济顾问库德洛在接受彭博采访时表示，事实上，白宫高层也在试图遏制各界对于贸易战的担忧。

从库德洛目前的表态来看，特朗普的关税威胁亦有可能是一种谈判策略。美国商务部长罗斯也表示，“即使是真正的战争，最后也还是要回到谈判桌前。”

松口的还包括特朗普。在中国商务部4月4日发布反制关税清单后不久，特朗普发布推特称，“我们没有和中国打贸易战，这场战争多年前就被当时代表美国的那些愚蠢无能的人打输了。现在我们一年有5000亿美元的贸易逆差，另有3000亿美元知识产权被窃。我们不能让这一切继续！”

特朗普推文

6.贸易战或是压倒美国牛市的最后一根稻草

针对特朗普在推特中提出，希望中方每年减少1000亿美元的对美顺差，商务部副部长王受文4日回应表示，贸易是两国企业、两国的消费者在自愿的基础上做出选择的结果。有时候，一个国家要买，另外一个国家要卖，所以出现顺差逆差，不是政府所能决定的，它是由两个国家的经济结构、产业竞争力等来决定的。

王受文表示，如果这1000亿美元的顺差让中国来减，这是绝对不能接受的，首先是因为办不到。贸易顺差逆差，是市场力量决定的，是由美国整体经济政策、经济结构来决定的，中方一家是减不了顺差的。

中国金融四十人论坛（CF40）高级研究员管涛指出，中美贸易不平衡，从美国来看，其主要受到低储蓄（双赤字）、产业空心化、美元本位、高科技产品出口管制等因素影响；从中国来看，主要因素有高储蓄、世界制造业转移、中国产业门类齐全等。但过去二十年，美国贸易失衡状况没有改善，只是贸易差额的转移。

中美历来在贸易统计上存在差异，目前两国贸易统计差额在1000亿美元左右，根据美国统计口径，美国对中国的货物外贸逆差达到3752亿美元，而从中国的统计口径，数据为2758亿美元。

2010年，中美商务部都曾公布经过中美双方确认的导致贸易统计差异的两个主要原因。一是，中国对美出口的货物一般会从香港、韩国、墨西哥等地中转再包装或加工，然后再转运美国，美国将其也算作自华进口，而中国则不算。二是，直接贸易方面，双方报价不同是造成统计差异的重要原因。

“没有任何贸易协定规定双方需要控制贸易顺差，这不符合一般贸易规律。”上周，在参加中国金融四十人论坛就中美贸易冲突问题组织召开的国际交流会时，英国《金融时报》首席经济评论员马丁·沃尔夫强调。

对于美国耿耿于怀的知识产权强制转让问题，CF40高级研究员哈继铭今天表示，中国政府从未对来华企业做出过知识产权方面的强制要求，但具体到微观层面的商业行为，一些规章细则或许仍需要完善并加以落实。

此外，对于美国多次提及的中国对国企的补贴问题，哈继铭指出，从不同所有制企业对中国外贸顺差的贡献占比来看，民企和外企分别占46.5%和43.2%，国企和其他所有制企业加起来才占10.3%。所以补贴造成外贸顺差的结论根本不成立，中国并没有给外企和民企补贴。

他分析，美国现在面临着通货膨胀逐渐上行的压力，贸易战一旦引发，美联储可能会加快加息步伐，这将对美国资本市场带来比较大的影响，很可能是压倒美国股市“长牛”的最后一根稻草。

（原题为《白宫态度软化，中国坚决反制效果明显》）